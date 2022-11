Weihnachtsmarkt am Zeughaus Augsburg: Eröffnung, Öffnungszeiten und Programm

Der Weihnachtsmarkt am Zeughaus in Augsburg findet auch 2022 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Eröffnung, Öffnungszeiten und Programm der Weihnachtsinsel.

Augsburg kann in der Weihnachtszeit mit verschiedenen Attraktionen auftrumpfen. Neben dem Christkindlesmarkt in Augsburg am Rathausplatz gibt es gleich ums Eck noch einen weiteren, kleineren, aber nicht weniger einladenden Ort für Weihnachtsliebhaber. Der Weihnachtsmarkt am Zeughaus verfügt über ein ganz besonderes Angebot, das in dieser Form anderswo wohl nicht zu finden ist.

Die Budenbesitzer sind nämlich ausnahmslos Künstler und Handwerker, die in ihren Ständen ausschließlich ihre selbst angefertigte Ware anbieten. Außerdem wird jedes Wochenende ein Kulturprogramm geboten, welches die Zuschauer im weihnachtlichen Ambiente genießen können. Das Kulturangebot umfasst dabei Schauspieler, Märchenerzähler, Musiker und mehr. Nicht zuletzt wegen dieses reichhaltigen Kulturangebots wird der Weihnachtsmarkt am Zeughaus auch als "Weihnachtsinsel" bezeichnet.

Wann der Weihnachtsmarkt am Zeughaus losgeht, erfahren Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen das Programm der Veranstaltung für die Weihnachtszeit vor.

Eröffnung beim Weihnachtsmarkt am Zeughaus Augsburg: Wann geht es los?

In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt am Zeughaus bereits zum 40. Mal statt. Los geht's mit dem Jubiläums-Markt am 25. November um 11.00 Uhr. Da es sich um ein großes Jubiläum handelt, gibt es am Abend noch eine Ansprache des Augsburger Wirtschaftsreferenten Dr. Wolfgang Hübschle zusammen mit einer musikalischen Begleitung durch die Big Band des Maria-Ward-Gymnasiums.

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt am Zeughaus in Augsburg

In der Vorweihnachtszeit ist der Weihnachtsmarkt am Zeughaus jedes Wochenende geöffnet. Von Freitag bis Sonntag stellen dann die Künstler und Handwerker ihre Ware aus. In der letzten Woche vor dem Weihnachtsfest hat der Weihnachtsmarkt am Zeughaus sogar die ganze Woche über geöffnet.

Hier haben wir die Öffnungszeiten für Sie im Überblick:

Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November (11.00 - 20.00 Uhr)

Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember (11.00 - 20.00 Uhr)

Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember (11.00 - 20.00 Uhr)

Freitag, 16. Dezember, bis Freitag, 23. Dezember (11.00 - 20.00 Uhr)

Weihnachtsmarkt am Zeughaus Augsburg: Das Programm bei der "Weihnachtsinsel"

Zum einen besticht der Weihnachtsmarkt am Zeughaus mit den Produkten der vielen Künstler und Handwerker, die dort ihre Stände haben. Doch die "Weihnachtsinsel" hat noch viel mehr zu bieten. Denn nicht nur die Kunst und das Handwerk, sondern auch Kultur stehen im Zentrum des Konzepts.

Daher gibt es an jedem Tag, an dem der Weihnachtsmarkt am Zeughaus seine Toren öffnet, auch ein Unterhaltungsprogramm. Jeden Abend spielt ein einzelner Musiker oder eine ganze Band, um die Zuschauer zu unterhalten. Außerdem gibt es samstags und sonntags zweimal täglich eine künstlerische Darbietung in den verschiedensten Formen. Dabei wurden auch die Kinder nicht vergessen, für diese gibt es an den Wochenenden stets eine Bastelwerkstatt. Diese steht Kindern ab sechs Jahren offen und bietet an jedem Termin andere Bastelkurse an.

Die genauen Termine der einzelnen Veranstaltungen im Programm der "Weihnachtsinsel" haben wir Ihnen hier zusammengetragen:

Freitag, 25. November

18.00 Uhr: Eröffnung durch den Wirtschaftsreferenten der Stadt Augsburg

durch den Wirtschaftsreferenten der Stadt 18.00 Uhr: Anschließend Musik der Big Band des Maria-Ward-Gymnasiums

Samstag, 26. November

13.30 - 17.30 Uhr: Bastelwerkstatt

14.00 Uhr: Jongleur Fabio Esposito

16.00 Uhr: Theater für einen Zuschauer

18.00 Uhr: "Men with Broken Hearts"

Sonntag, 27. November

13.30 - 17.30 Uhr: Bastelwerkstatt

14.00 Uhr: Clownin Betty

16.00 Uhr: Clownin Betty

18.00 Uhr: "Bayern Hawaiians"

Freitag, 2. Dezember

18.00 Uhr: "ScheinEilig"

Samstag, 3. Dezember

13.30 - 17.30 Uhr: Bastelwerkstatt

14.00 Uhr: Gerd der Gaukler

16.00 Uhr: Gerd der Gaukler

18.00 Uhr: " Bernd Bauer Bluesband"

Sonntag, 4. Dezember

13.30 - 17.30 Uhr: Bastelwerkstatt

14.00 Uhr: Tommy Nube

16.00 Uhr: Tommy Nube

18.00 Uhr: "Matching Ties"

Freitag, 9. Dezember

18.00 Uhr: Kim Corona

Samstag, 10. Dezember

13.30 - 17.30 Uhr: Bastelwerkstatt

14.00 Uhr: Kladderadatsch

16.00 Uhr: Puppentheater Knuth

18.00 Uhr: " Andreas Kilger "

Sonntag, 11. Dezember

13.30 - 17.30 Uhr: Bastelwerkstatt

11.00 Uhr: Frühschoppen mit "The Lords of Dixie"

14.00 Uhr: Märchenzell

16.00 Uhr: Leopold Mozart Mobil

Mobil 18.00 Uhr: " Sepp Raith "

Freitag, 16. Dezember

18.00 Uhr: "Mufuti Twins"

Samstag, 17. Dezember

13.30 - 17.30 Uhr: Bastelwerkstatt

14.00 Uhr: Märchenzelt

16.00 Uhr: Willi der Jongleur

18.00 Uhr: "Revelling Crooks"

Sonntag, 18. Dezember

13.30 - 17.30 Uhr: Bastelwerkstatt

14.00 Uhr: Willi der Jongleur

16.00 Uhr: Kladderadatsch

18.00 Uhr: "VoiceNet a Capella"

Programm der letzten Woche:

Montag, 19. Dezember: "William Wetsocks"

Dienstag, 20. Dezember: "Ferryman's Daughter"

Mittwoch, 21. Dezember: "Attila Tapolczai"

Donnerstag, 22. Dezember: "Pick Up Ramblers"

Freitag, 23. Dezember: "Sunday in Jail "

Zusätzlich zum reichhaltigen Kulturangebot und den von Künstlern betriebenen Ständen gibt es selbstverständlich auch die obligatorischen Glühwein- und Würstchenstände. Durch diese wird das Kulturprogramm der "Weihnachtsinsel" überhaupt erst finanziert. Denn der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos.