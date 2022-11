Weihnachtsmarkt 2022 in Bremen: Öffnungszeiten, Programm, Anfahrt

2022 findet wieder der Weihnachtsmarkt in Bremen statt. Wissenswertes rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt erfahren Sie hier.

Wegen Corona musste Weihnachten in den vergangenen zwei Jahren ohne Weihnachtsmärkte stattfinden. 2022 heißt es allerdings wieder "Buden, Lichter, Kerzenduft und Glühwein" - auch auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen. Die Besucher können sich wieder rund um den Bremer Marktplatz auf Weihnachten einstimmen. Von Glühweinbuden bis hin zu Karussells ist alles geboten.

Wenn Sie gerne nähere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Bremen haben möchten, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir verraten Ihnen alles rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt.

Das sind die Öffnungszeiten vom Weihnachtsmarkt in Bremen 2022

Die offizielle Website des Weihnachtsmarkts in Bremen 2022 hat nun die Öffnungszeiten bekanntgegeben. Los geht es am 21. November 2022. Wie üblich finden die meisten Weihnachtsmärkte bis zum Heiligenabend oder kurz davor statt. Der Weihnachtsmarkt in Bremen schließt seine Pforten am 23. Dezember 2022.

Auch zu den Uhrzeiten ist Näheres bekannt. Montag bis Donnerstag kann der Weihnachtsmarkt in Bremen von 10.00 Uhr bis 20.30 Uhr besucht werden. Am Wochenende, also freitags und samstags, ist etwas länger geöffnet - nämlich von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Sonntags haben Besucher von 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr die Möglichkeit, auf den Weihnachtsmarkt zu kommen.

Für eine besseren Überblick, haben wir hier eine Übersicht der Öffnungszeiten für Sie:

21. November 2022 bis 23. Dezember 2022 täglich geöffnet

Montag bis Donnerstag: 10.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Freitag und Samstag: 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Sonntag: 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Weihnachtsmarkt 2022 in Bremen: Was steht auf dem Programm?

Wie es von Seiten der Weihnachtsmarkt-Betreiber in Bremen heißt, steht ein genaues Programm noch nicht fest. Was aber klar ist: Viele verschiedene Stände und Attraktionen können angesehen werden. Es wird z.B. Karussells für Kinder geben, verschiedene Essbuden sowie Glühwein-, Gebäck- und Bienenwachsstände. Außerdem soll es eine Weihnachtsbeleuchtung sowie dekorierte Häuser geben. Sofern genaueres zum Programm bekannt ist, informieren wir Sie hier umgehend darüber.

Anfahrt zum Weihnachtsmarkt 2022 in Bremen

Der Weihnachtsmarkt in Bremen 2022 findet in der Innenstadt am Marktplatz statt. Genauer gesagt zwischen Rathaus, Roland und Dom. Für einen Besuch am Bremer Weihnachtsmarkt, gibt es unterschiedliche Anreisemöglichkeiten, die wir für Sie zum Nachlesen zusammengefasst haben:

Anreise mit dem Auto

Falls Sie eine Anreise zum Weihnachtsmarkt in Bremen 2022 mit dem Auto anstreben, lautet die genaue Adresse für das Navi: Am Markplatz 2, in: 28195 Bremen. Da es in der Weihnachtszeit bekanntlich viele Menschen in die Innenstädte zieht, ist es nicht verwunderlich, dass sich die Parksituation durchaus schwierig gestalten könnte. Am Weihnachtsmarkt in Bremen wird es keine Parkmöglichkeiten geben. Um dem Stress etwas zu entgehen, haben wir hier eine Auswahl an Parkhäusern, die Sie während eines Besuches auf dem Bremer Weihnachtsmarkt 2022 nutzen können:

BREPARKhaus City Gate Bremen , Adresse: Breitenweg 3a, in: 28195 Bremen

Gate , Adresse: Breitenweg 3a, in: 28195 BREPARKhaus Mitte, Adresse: Pelzerstraße 40, in: 28195 Bremen

BREPARKhaus am Dom, Adresse: Wilhadistraße 1, in: 28195 Bremen

BREPARKhaus Pressehaus, Adresse: Langenstraße 31, in: 28195 Bremen

Parkhaus Am Wall APCOA, Adresse: Am Wandrahm 54, in: 28195 Bremen

Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln

Um zum Bremer Rathaus mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zu gelangen, und somit in unmittelbare Nähe zum Markplatz, haben Sie gleich mehrere Anreisemöglichkeiten. Ob Sie mit dem Zug, der Metro, der Straßenbahn oder dem Bus anreisen möchten, bleibt völlig Ihnen überlassen. Wir haben Ihnen in einer Übersicht zusammengetragen, welche Linien Sie nutzen können, um den Weihnachtsmarkt in Bremen 2022 besuchen zu können: