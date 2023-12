Weihnachtsmarkt 2023 in Bremen: Infos rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt

Hier finden Sie alle Infos zum Weihnachtsmarkt 2023 in Bremen - rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt. Wir informieren auch über den Schlachte-Zauber.

Die Weihnachtsmärkte in Deutschland eröffnen wieder - auch in Bremen. Der Bremer Weihnachtsmarkt 2023 am Rathaus lädt bis zum 23. Dezember zu einem Bummel zwischen den geschmückten Ständen, Imbissbuden und Karussells ein. Über einen Zeitraum von 27 Tagen bietet der Bremer Weihnachtsmarkt 2023 viele Stände und damit Inspiration für Geschenke. Der Weihnachtsmarkt und der nur wenige Gehminuten entfernte Schlachte-Zauber sind auch ein beliebtes Ziel für Touristinnen und Touristen.

Der Bremer Weihnachtsmarkt erstreckt sich über den Domshof, den Marktplatz und den Kirchhof der Unser Lieben Frauen Kirche. Schon auf dem Bahnhofsvorplatz werden Gäste, die mit der Bahn anreisen, mit den ersten Ständen eingestimmt.

Hier finden Sie konkrete Informationen zu den Öffnungszeiten, dem Programm und der Anfahrt des Bremer Weihnachtsmarktes, sowie Informationen zur Bremer Schlachte.

Weihnachtsmarkt in Bremen 2023: Das sind die Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt in Bremen findet vom 27. November bis zum 23. Dezember 2023 statt. Es erwarten Sie in dieser Zeit verschiedene Stände und Imbissbuden. Hier finden Sie einen Überblick zu den Öffnungszeiten:

Dauer: 27. November bis 23. Dezember 2023

Montag bis Donnerstag von 10.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Freitag und Samstag von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Sonntag von 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Programm beim Weihnachtsmarkt 2023 in Bremen

Der Weihnachtsmarkt bietet in diesem Jahr 148 verschiedene Angebote und Attraktionen. In der Mitte des Marktplatzes dreht sich ein historisches Etagenkarussell. Umgeben ist es von 38 Kunsthandwerksständen, 43 Imbissen und 15 Ausschankbetrieben. Des Weiteren bieten 17 Stände eine Vielzahl von Süßwaren an, während weitere 32 Stände Kleidung, Schmuck, Gewürze und Spielwaren präsentieren.

Außerdem spazieren jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr verkleidete Gestalten auf Stelzen durch den Bremer Weihnachtsmarkt, begleitet von musikalischer Untermalung. Diese Wesen sind nicht nur eine visuelle Attraktion, sondern auch ein Lichtblick in der dunklen Jahreszeit, da ihre Kostüme beleuchtet sind.

Bremer Schlachte-Zauber am Weihnachtsmarkt 2023 in Bremen

Entlang eines beleuchteten Rundwegs gelangt man vom Weihnachtsmarkt an die Lebensader Bremens, die Weser. Die Flusspromenade lädt während der Adventszeit zum Schlachte-Zauber ein. Bei Einbruch der Dunkelheit hüllt sich die Schlachte in ein besonderes, blaues Licht und erzeugt eine besondere Atmosphäre während dieser Jahreszeit. Zahlreiche kleine Holzhütten laden mit Leckereien ein. An verschiedenen Ständen präsentieren Kunsthandwerker ihre Waren und gewähren oft sogar Einblicke in ihre Arbeit. An den mittelalterlichen Holzbuden kann man Met oder Fruchtwein probieren und den Handwerkerinnen und Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen. Die Öffnungszeiten des Schlachte-Zaubers an der Weser sehen folgendermaßen aus:

Dauer: 27. November - 23. Dezember 2023

27. November - 23. Dezember 2023 Montag bis Donnerstag von 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Freitag und Samstag von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Sonntag von 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Anfahrt zum Weihnachtsmarkt 2023 in Bremen

Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich über den Marktplatz zwischen Roland, Rathaus und Dom. Direkte Parkplätze sind dort nicht verfügbar. Die Organisatoren empfehlen die Nutzung der umliegenden Parkhäuser. Für eine Anfahrt zum Weihnachtsmarkt in Bremen 2023 mit dem Auto nutzen Sie am besten die genaue Adresse für das Navi: Am Marktplatz 2, 28195 Bremen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.