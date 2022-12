Dortmunder Weihnachtsstadt 2022: Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt

2022 gibt es wieder die Dortmunder Weihnachtsstadt. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Eröffnung, Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt zum Weihnachtsmarkt in Dortmund.

Weihnachten steht vor der Tür und viele dürften sich so sehr wie seit langem nicht mehr auf Deutschlands Weihnachtsmärkte freuen: Nachdem das Entlangschlendern an den verschiedensten Buden und der Genuss von Glühwein, Bratwurst und anderen weihnachtlichen Leckereien zwei Jahre aufgrund der Pandemie entweder gar nicht, oder nur unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen erlaubt war, dürfen die Weihnachtsmärke 2022 wieder wie gewohnt stattfinden.

Auch Dortmund lädt 2022 wieder zu einem der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands ein: In der Dortmunder Weihnachtsstadt gibt es in diesem Jahr wieder an rund 300 Ständen ein vielfältiges Angebot an Kunsthandwerk, Spielzeug, Weihnachtsdekorationen, Speisen und Getränken. Vor allem der Westfälische Grillschinken und die Bratwurst sind kulinarische Dauerbrenner in der Dortmunder Weihnachtsstadt.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie, wann die Eröffnung der Dortmunder Weihnachtsstadt war, wie die Öffnungszeiten lauten und was 2022 auf dem Programm steht. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie die Anfahrt so bequem wie möglich gestalten können.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Wann ist die Eröffnung der Dortmunder Weihnachtstadt 2022?

Die Eröffnung der Dortmunder Weihnachtsstadt fand am Donnerstag, dem 17. November 2022, in der Dortmunder Innenstadt statt. Bis zum 30. Dezember 2022 ist der Weihnachtsmarkt in Dortmund für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Dortmund: Das sind die Öffnungszeiten der Dortmunder Weihnachtsstadt 2022

Insgesamt sechs Wochen lang hat der Weihnachtsmarkt-Klassiker im Ruhrgebiet 2022 geöffnet. Hier haben wir die Öffnungszeiten der Dortmunder Weihnachtsstadt für Sie im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 Uhr – 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 Uhr – 22 Uhr

Sonntag: 12 – 21 Uhr

An Heiligabend, also am 24. Dezember 2022, ist die Dortmunder Weihnachtsstadt von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Am 26. Dezember 2022 liegen die Öffnungszeiten zwischen 12 Uhr und 21 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Am Sonntag, dem 20. November, sowie am 25. Dezember 2022, bleiben die Türen der Dortmunder Weihnachtsstadt geschlossen.

Das ist das Programm der Dortmunder Weihnachtsstadt 2022

Schon vor der eigentlichen Eröffnung gibt es in der Dortmunder Weihnachtsstadt ein großes Event: Am Dienstag, dem 18. Oktober 2022 um 16 Uhr, wird der weltweit größte Weihnachtsbaum auf dem Hansamarkt in Dortmund aufgestellt. Zur Feier des Tages wird an diesem Tag schon Glühwein ausgeschenkt.

Die Lichter des Weihnachtsbaums erleuchten am Montag, dem 21. November 2022, gegen 18 Uhr abends. Bis einschließlich 30. Dezember strahlt dieser über dem Weihnachtsmarkt in Dortmund. Um aufgrund der aktuellen Energiekrise Strom zu sparen, wird 2022 die Beleuchtungsstärke - ja nach Uhrzeit - etwas reduziert.

Der Weihnachtsbaum gilt jedes Jahr aufs Neue als die Attraktion schlechthin - und das nicht grundlos: In der Dortmunder Weihnachtsstadt gibt es auch 2022 wieder den weltweit größten Weihnachtsbaum zu bestaunen. Im Jahr 2021 hatte der Weihnachtsbaum in Dortmund eine Höhe von 45 Metern. Rund 48.000 Lichter sorgten für die weihnachtliche Beleuchtung des Baums.

Hier haben wir die wichtigsten Programmpunkte der Dortmunder Weihnachtsstadt 2022 im kurzen Überblick:

Dienstag, 18. Oktober 2022, 16 Uhr: Aufstellung des Weihnachtsbaum

Donnerstag, 17. November 2022, 11 Uhr: Eröffnung der Dortmunder Weihnachtsstadt

Montag, 21. November 2022, 18 Uhr: Beleuchtung des Weihnachtsbaum

Vom 17. November 2022 bis zum 30. Dezember 2022 stehen den Besucherinnen und Besuchern - egal ob jung oder alt - in der Dortmunder Weihnachtsstadt alle Stände mit Getränken, deftigen und süßen Speisen, sowie Fahrgeschäfte und Kinderzelte zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den genauen Standpunkten der einzelnen Buden und Attraktionen finden Sie auf der offiziellen Internetseite der Dortmunder Weihnachtsstadt, welche regelmäßig aktualisiert wird.

Anfahrt zum Weihnachtsmarkt in Dortmund

Die Dortmunder Weihnachtsstadt liegt auch 2022 wieder mitten in der Dortmunder Innenstadt, genauer gesagt am Hansaplatz, an der Reinoldkirche, am Alten Markt, an der Kleppingstraße, am Platz von Leeds, am Willy-Brandt-Platz, am Platz von Netanya, als auch an der Petrikirche.

Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ohne Probleme möglich. Auch der Dortmunder Hauptbahnhof befindet sich in unmittelbarer Nähe, was die Anreise von außerhalb ebenfalls erleichtert. Der berühmte Weihnachtsbaum ist vom Hauptbahnhof aus in circa zehn Gehminuten zu erreichen.

Wer lieber mit dem Auto anreisen möchte, sollte ein wenig Zeit für die Parkplatzsuche miteinberechnen, welche sich besonders zu den Hauptbesuchszeiten schwierig gestalten könnte. Orientierung verschaffen dabei die neuen Parkleitsysteme in der Dortmunder Innenstadt. Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie außerdem in verschiedenen Parkhäusern oder auf den Parkmöglichkeiten der Park&Ride-Plätze.