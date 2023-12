Weihnachtsmarkt 2023 in Dortmund: Infos rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt

Weihnachten steht vor der Tür. Der Weihnachtsmarkt in Dortmund findet auch 2023 statt. Hier finden Sie Infos rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt.

2023 gibt es viele Weihnachtsmärkte in Deutschland. Zum 124. Mal findet auch der Dortmunder Weihnachtsmarkt statt. Er ist einer der größten Weihnachtsmärkte Europas, bestehend aus über 250 Ständen mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Delikatessen, Spielzeugen und vielem mehr. Auch der größte Weihnachtsbaum der Welt, bestehend aus rund 1000 Sauerländer Fichten, wird Sie in der Dortmunder Innenstadt begrüßen.

Doch wie genau sieht das Programm für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Dortmund aus? Informationen rund um Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt finden Sie hier in unserem Artikel.

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Dortmund 2023

Die Vorweihnachtszeit und Adventszeit wird beim Dortmunder Weihnachtsmarkt mit Ständen und Unterhaltung verkürzt. Los ging es am Donnerstag, dem 23. November. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Öffnungszeiten des Dortmunder Weihnachtsmarktes:

Dauer: 23. November bis 30. Dezember 2023

23. November bis 30. Dezember 2023 Uhrzeiten: Montag bis Donnerstag von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Freitag bis Samstag von 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Sonntag von 12.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Montag bis Donnerstag von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Freitag bis Samstag von 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Sonntag von 12.00 Uhr bis 21.00 Uhr Sonderöffnungszeiten: am 24. Dezember von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr, vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr

am 24. Dezember von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr, vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr Geschlossen: am 26. November und 25. Dezember

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: epd video

Programm beim Weihnachtsmarkt in Dortmund 2023

Neben Leckereien und Glühwein finden Sie auch Unterhaltung und viele andere Stände vor Ort. An der Ecke Kampstraße/Lühringhof (bei Juwelier Gerwi) wurde eine neue Erweiterung der Weihnachtsstadt eröffnet: der Fair Trade Corner. Hier können Sie nachhaltige und fair gehandelte Produkte von den Ständen Ganesh Nepalhilfe und Ganesh Handel, Frau Lose und Tanz auf Ruinen entdecken. Dieser Bereich soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.

Das Theater Dortmund präsentiert die Ape(lina) als mobile Veranstaltungsplattform. Das kleine, pinke Gefährt verfügt über eine Kaffeemaschine, ausklappbare Stühle und Liegen, eine Musikbox und ein kleines Bücherregal. Sobald die Ape(lina) an einem Ort angekommen ist, verwandelt sie sich in eine kleine Spielstätte, die von Musik bis Lesungen alles bietet. Auch das Dortmunder Radio 91.2 ist mit einer Fotobox auf dem Hansaplatz dabei. Hier haben Sie die Chance eine Reise nach New York zu gewinnen. Das Klangvokal und verschiedene Chöre werden außerdem am 23. Dezember live Lieder unter dem Weihnachtsbaum vortragen.

Hier haben wir für Sie einen Überblick der Veranstaltungen des Dortmunder Weihnachtsmarktes 2023 zusammengefasst:

27. November: Einschaltung des Weihnachtsbaums durch den Oberbürgermeister

Einschaltung des Weihnachtsbaums durch den Oberbürgermeister Ab dem 3. Dezember: Verschiedene Blaskonzerte für die Weihnachtsstimmung

Verschiedene Blaskonzerte für die Weihnachtsstimmung 23. Dezember, 18.00 Uhr: Klangvokal - Singen unterm Baum

Klangvokal - Singen unterm Baum 23. Dezember, 18.00 Uhr: Ape(lina): Lesung von Line Ott

Ape(lina): Lesung von Line Ott 28. Dezember, 16.00 Uhr: Apel(ina): Konzert von Djane Frau Beji

Apel(ina): Konzert von Djane Frau Beji 29. Dezember, 18.00 Uhr: Ape(lina): Lesung von Julie Dioum

Die Anfahrt zum Weihnachtsmarkt in Dortmund 2023

Neben der Anfahrt mit dem eigenen Auto haben Sie auch einige öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung. Für Busreisende ist ein bequem erreichbarer Halteplatz direkt in der Innenstadt geboten, von dem aus die Reisenden in nur fünf Minuten zur Dortmunder Weihnachtsstadt gelangen können. Der Halteplatz befindet sich gegenüber vom Adlerturm am Ostwall. Von dort aus können Sie mit dem Bus direkt zurück auf den Wall fahren und den Parkplatz am Fredenbaumpark ansteuern, der ausreichend Parkmöglichkeiten für alle Reisebusse bietet.

Der Weihnachtsstadt-Express bringt Autofahrer in die geschmückte Stadt. Mit einem speziellen Wochenend-Ticket von 7 € können Sie Ihr Auto am Parkplatz E3 abstellen, und alle Insassen (bis zu acht Personen) gelangen kostenfrei mit der U-Bahn U45 in die Stadt, wo sie von einem Rabatt profitieren können. Das Angebot ist ab dem 25. November an Freitagen, Samstagen und Sonntagen gültig. Es beinhaltet eine Fahrt von der Haltestelle Remydamm bis zum Hauptbahnhof und zurück. Alle Mitfahrer erhalten den gesamten Gültigkeitstag lang zehn Prozent Rabatt auf sämtliche Speisen und Getränke in der Weihnachtsstadt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.