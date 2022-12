Weihnachtsmarkt 2022 in Frankfurt am Main: Öffnungszeiten, Programm, Anfahrt

Weihnachtsmarkt 2022 in Frankfurt: Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt.

Der Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main zählt wohl zu den bedeutendsten Weihnachtsmärkten in Deutschland - jedenfalls, wenn Besucherzahl und Fläche der Maßstab sind. Doch auch die Schönheit des Marktes preisen die Veranstalter und führen unter anderem kreative Standdekorationen, die Kulissen von Römerberg und Paulsplatz sowie den riesigen Weihnachtsbaum ins Feld. Die folgenden Infos verdanken wir weitgehend der offiziellen Website des Veranstalters. Begleiten Sie uns?

Weihnachtsmarkt 2022 in Frankfurt am Main: Die Eröffnung

Die feierliche Eröffnung war am Montag, dem 21. November, um 17.10 Uhr. Auch am Eröffnungstag war der Weihnachtsmarkt bereits ab 10.00 Uhr geöffnet. Der Markt dauert bis zum 22. Dezember 2022. Orte sind Römerberg, Paulsplatz, Mainkai, Hauptwache und Friedrich-Stoltze-Platz.

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt 2022 in Frankfurt

Montag bis Samstag: 10 - 21 Uhr

Sonntag: 11 - 21 Uhr

Weihnachtsmarkt 2022 in Frankfurt: Was steht auf dem Programm?

100 Jahre KünstlerWeihnachtsmarkt

21.11. bis 22.12 2022: Ausstellung in der Paulskirche von 12 - 20 Uhr

von 12 - 20 Uhr 26.11. bis 22.12. 2022: Ausstellung im Römer von 12 - 20 Uhr

von 12 - 20 Uhr Zusätzlich Ausstellung im Römerhöfchen "100 Jahre KünstlerWeihnachtsmarkt". Der Eintritt ist frei

Frankfurter Weihnachtsmarktzauber an zwei weiteren Plätzen

Friedrich-Stoltze-Platz "Rosa Weihnacht"

"Rosa Weihnacht" Hauptwache

Auf dem Friedrich-Stoltze-Platz ist wieder rosa die bestimmende Farbe. Mit der "Rosa Weihnacht" wird der Weihnachtsmarkt ergänzt durch einen gastronomischen Bereich für die Gay Community des Rhein-Main-Gebiets. Das Gebiet ist aber natürlich nicht nur den angesprochenen Zielgruppen vorbehalten. Durch Illumination, Dekoration und Gestaltung wird hier ein ganz besonderes Flair entfaltet, dessen Anziehungskraft einen breiten Wirkungsradius ansprechen dürfte.

Auch an der Hauptwache gibt es viele weihnachtliche Stände. Ein Besuch lohnt sich, denn Frankfurts größte Shoppingmeile - die Zeil gleich gegenüber der Hauptwache - schreit förmlich nach der Erfüllung von Geschenkwünschen. Auch der eigenen natürlich.

Für beide Satelliten-Märkte gelten die Öffnungszeiten der Hauptveranstaltung:

Anfahrt zum Weihnachtsmarkt 2022 in Frankfurt am Main

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

U-Bahn-Linien: U 4 und 5 – Station: Dom/ Römer

Straßenbahnlinien: 11, 12 und 14 – Station: Römer / Paulskirche

Anreisende mit den S-Bahn-Linien S 1- 6, 8, 9 oder den U-Bahnen U 1 - 3 steigen am besten an der Hauptwache aus. Vor hier aus gelangt man in fünf Minuten zu Fuß zum Römerberg.

Busparkplätze zum Frankfurter Weihnachtsmarkt 2022

Die üblichen Stellflächen an der Berliner Straße/Paulsplatz stehen nicht in vollem Umfang zur Verfügung.

2022 gibt es in der Zeit des Frankfurter Weihnachtsmarkts (22.11.– 22.12.) lediglich drei Halteplätze für Busse an der Berliner Straße/Paulsplatz. Durch die Absperrungen fallen ab dem 15. November die Plätze im vorderen Bereich am Fußgängerüberweg weg. Die verbliebenen Plätze können nur zum Ein- und Ausstieg der Gäste genutzt werden. Parken ist auf diesen Flächen nicht erlaubt.

Bushalteplätze im Innenstadtbereich für maximal 15 Minuten zum Ein- und Aussteigen:

Berliner Straße / Paulskirche

/ Am Pfarrturm

Mainkai/ Eiserner Steg

Busparkplätze in der Umgebung mit unbegrenzter Parkdauer (kein Ein- und Ausstieg):

Theodor-Stern-Kai/Stresemannallee

Theodor-Stern-Kai/Nähe Carl-von-Noorden-Platz

Breitenbachstraße

Und wenn man mal muss? Öffentliche Toilettenanlagen stehen an den folgenden zentralen Orten zur Verfügung:

Im Hauptbahnhof

Paulsplatz (nahe Bushalteplätze Berliner Straße )

Weitere Informationen zu Bushalte- und Busparkplätze sowie zur aktuellen Verkehrslage findet man jederzeit auf den Internetseiten des Straßenverkehrsamts.

Parkplätze

Spezielle Parkplätze für die Veranstaltung gibt es nicht. Die Gäste werden gebeten, den öffentlichen Personen-Nahverkehr zu nutzen.

Verkehrsinformationen

Aktuelle Verkehrsinformationen rund um Frankfurt am Main liefert das Internet-Portal mainziel.de.

Adresse fürs Navi

Römer – Frankfurt am Main

Parkhäuser