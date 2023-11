Weihnachtsmarkt Frankfurt am Main 2023: Öffnungszeiten, Programm und Anreise

Weihnachtsmarkt Frankfurt 2023: Wir liefern Ihnen alle Fakten und Zahlen rund um die Öffnungszeiten, das Programm sowie die Möglichkeiten der Anfahrt.

Der Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main zählt wohl zu den bedeutendsten Weihnachtsmärkten in Deutschland - jedenfalls, wenn Besucherzahl und Fläche der Maßstab sind. Doch auch die Schönheit des Marktes preisen die Veranstalter und führen unter anderem kreative Standdekorationen, die Kulissen von Römerberg und Paulsplatz sowie den riesigen Weihnachtsbaum ins Feld. Die folgenden Infos verdanken wir weitgehend der offiziellen Website des Veranstalters. Alle wichtigen Infos zum Weihnachtsmarkt in Frankfurt finden Sie hier.

Die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt Frankfurt 2023 - und die Orte, an denen er stattfindet

Der Frankfurter Weihnachtsmarkt dauert vom 27. November bis 21. Dezember 2023

dauert vom 27. November bis 21. Dezember 2023 Die Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr

: Montag bis Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr Die offizielle Eröffnung findet Montag, 27. November 2023, um 17.10 Uhr statt. Der Markt selbst ist aber an diesem Tag bereits ab 10 Uhr geöffnet

Marktstände findet man nicht nur auf dem Römerberg und dem Paulsplatz. Es gibt noch weitere Standorte:

Rosa Weihnacht : Vom Friedrich-Stoltze-Platz her leuchtet es rosa und pink. An den Holzhütten gibt es unter anderem heiße Cocktails und hausgemachte Suppen. Der ganze Platz ist in rosa dekoriert.

: Vom her leuchtet es rosa und pink. An den Holzhütten gibt es unter anderem heiße Cocktails und hausgemachte Suppen. Der ganze Platz ist in rosa dekoriert. Auch an der Hauptwache gibt es viele Stände zu finden.

gibt es viele Stände zu finden. WeihnachtsRoßmarkt: Seit zwei Jahren gehört auch der Roßmarkt zum Frankfurter Weihnachtsmarkt . Damit erstreckt sich der Markt vom Roßmarkt über die Zeil bis runter zum Römerberg und zum Main.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: epd video

Weihnachtsmarkt Frankfurt 2023: Das Programm

Auch dieses Jahr gibt es in Frankfurt wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Die folgenden Infos verdanken wir hauptsächlich dem Veranstalter. Alle Angaben befinden sich auf dem Stand vom 2. November 2023, Änderungen sind nicht ausgeschlossen.

Adventskonzerte "Internationale Weihnacht"

Bühne/Römerberg

Montag, 27.11.2023 17.10 - 18 Uhr Offizielle Eröffnung Freitag, 01.12.2023 17.10 - 18 Uhr Frauenchor Liedertafel „Worzel“ Samstag, 02.12.2023 17.10 - 18 Uhr Frankfurter Harmonie Ensemble Sonntag, 03.12.2023 17.10 - 18 Uhr Sängervereinigung 1873/89 Nieder-Erlenbacher Chor Mittwoch, 06.12.2023 17.10 - 18 Uhr Neeber-Schuler-Kinderchor & Nikolaus-Besuch Freitag, 08.12.2023 17.10 - 18 Uhr Steinheimer Altstadtraben Samstag, 09.12.2023 17.10 - 18 Uhr Polizeichor Frankfurt Sonntag, 10.12.2023 17.10 - 18 Uhr FrauenPolizeiChor Freitag, 15.12.2023 17.10 - 18 Uhr Frauenchor Nieder-Eschbach Freitag, 15.12.2023 17.10 - 18 Uhr Neeber-Schuler-Erwachsenenchor Samstag, 16.12.2023 17.10 - 18 Uhr Swensk Ton Sonntag, 17.12.2023 17.10 - 18 Uhr Rödelheimer Neuner

Bühne/Roßmarkt (in Bearbeitung, Stand 02.11.2023)

Lesen Sie dazu auch

Dienstag, 28.11.2023 18 - 19 Uhr Atterberry Chapel Choir Samstag, 02.12.2023 17 - 18 Uhr Christ-The-King-Choir Montag, 11.12.2023 19.30 - 20.30 Uhr Mainvoices Dienstag, 12.12.2023 18 – 19 Uhr Cantus Wirena unter der Leitung von Daniel Sans Mittwoch, 13.12.2023 19 - 20 Uhr Chorgemeinschaft Sossenheim Donnerstag, 14.12.2023 18 - 19 Uhr Stadtkapelle Bergen-Enkheim Freitag, 15.12.2023 17 - 18 Uhr Frauenchor Nieder-Eschbach Mittwoch, 20.12.2023 18 – 19 Uhr Haste Töne

Frankfurter Stadtgeläut (50 Glocken aus zehn Kirchen)

Samstag, 02.12.2023, 16.30 - 17 Uhr Sonntag, 24.12.2023, 17 - 17.30 Uhr

1. Kaiserdom (9 Glocken) 2. St. Katharinenkirche (4 Glocken) 3. Paulskirche (6 Glocken) 4. Peterskirche (4 Glocken) 5. Dreikönigskirche (5 Glocken) 6. Liebfrauenkirche (5 Glocken) 7. St. Leonhardskirche (6 Glocken) 8. Alte Nikolaikirche (4 Glocken) 9. Dominikanerkloster (3 Glocken) 10. Karmeliterkloster (4 Glocken)

101. KünstlerWeihnachtsmarkt Frankfurter Künstlerinnen und Künstler

22.11. – 22.12.2023 Ausstellung in der Paulskirche täglich 12 – 20 Uhr (am 22.12. bis 18 Uhr) 02.12. – 22.12.2023 Ausstellung im Römer täglich 12 – 20 Uhr (am 22.12. bis 18 Uhr)

Nikolaus-Besuch

Mittwoch, 06.12.2023, 17.10 Uhr, Bühne/Römerberg

Turmblasen vom Altan der Nikolaikirche

Römerberg, Nikolaikirche

Mittwochs und samstags: 18 Uhr

Glockenspiel der Nikolaikirche

Täglich 9.05 Uhr, 12.05 Uhr und 17.05 Uhr, Römerberg

Historische Eisenbahn

16. und 17.12.2023 Weihnachtsfahrten auf der Hafenbahn durch Frankfurt

Start und Ziel: Eiserner Steg/Frankfurt am Main

Ökumenisches Adventsliedersingen zum Frankfurter Weihnachtsmarkt

Donnerstag, 14.12.2023, 19.30 Uhr

Adventliche Chormusik

Adventslieder aus dem "Gotteslob" im Wechsel Chor - Besucher und Besucherinnen

In der Liebfrauenkirche, Liebfrauenberg, 60313 Frankfurt am Main

Anreise zum Weihnachtsmarkt Frankfurt 2023

Wie kommen Sie hin? Hier können Sie sich was aussuchen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Parkplätze für den Frankfurter Weihnachtsmarkt stehen nicht zur Verfügung. Die Veranstalter empfehlen daher die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

U-Bahn-Linien: U 4 und 5 – Station: Dom/ Römer

Straßenbahnlinien: 11, 12 und 14 – Station: Römer / Paulskirche

Anreisende mit den S-Bahn-Linien S 1- 6, 8, 9 oder den U-Bahnen U 1 - 3 steigen am besten an der Hauptwache aus. Vor hier aus gelangt man in fünf Minuten zu Fuß zum Römerberg.

Busparkplätze zum Frankfurter Weihnachtsmarkt 2023

In der Peripherie mit unbegrenzter Parkdauer (kein Ein- und Ausstieg)

Theodor-Stern-Kai / Stresemannallee

Theodor-Stern-Kai / Nähe Carl-von-Noorden-Platz

Breitenbachstraße

Bushalteplätze im Innenstadtbereich für maximal 15 Minuten zum Ein- und Aussteigen:

Berliner Straße / Paulskirche

/ Am Pfarrturm

Mainkai/ Eiserner Steg

Und wenn man mal muss? Öffentliche Toilettenanlagen stehen an den folgenden zentralen Orten zur Verfügung:

Im Hauptbahnhof

Paulsplatz (nahe Bushalteplätze Berliner Straße )

Adresse fürs Navi

Römer – Frankfurt am Main

Parkhäuser