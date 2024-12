Weihnachtsmarkt Frankfurt 2024: Öffnungszeiten und Programm

Der Frankfurter Weihnachtsmarkt ist einer der größten und meistbesuchten in ganz Deutschland. In der Stadt sind in der Adventszeit viele Märkte verteilt. Den Höhepunkt stellt aber der Markt auf dem Römerberg dar. Vor einer Kulisse aus Fachwerkhäusern und geschmückten Ständen werden verschiedenste Spezialitäten und Marktwaren angeboten. Kulinarisch ist alles von Glühwein, Bratwurst, Maronen, Lebkuchen und gebrannten Mandeln bis hin zu den Frankfurter Bethmännchen vorhanden. Außerdem findet man an den zahlreichen Ständen alles rund um Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, Nussknacker, Kerzen, Marionetten, Blechspielzeug und Christbaumschmuck.

Der Blickfang des Weihnachtsmarktes ist der Weihnachtsbaum, dessen tausende Glühlampen ab dem Eröffnungstag erstrahlen werden. Während des kompletten Zeitraums des Marktes gibt es zudem ein musikalisches Begleitprogramm und Karusselle für Groß und Klein.

Wann findet der Frankfurter Weihnachtsmarkt statt? Welches Programm ist zu erwarten? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Weihnachtsmarkt Frankfurt 2024: Öffnungszeiten heute

Der Frankfurter Weihnachtsmarkt startete am 25. November 2024 und endet am 22. Dezember 2024. Die Stände sind montags bis samstags von 10 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Sonntags kann man von 11 Uhr bis 21 Uhr über den Frankfurter Weihnachtsmarkt schlendern. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Montag bis Samstag: 10 - 21 Uhr

Sonntag: 11 - 21 Uhr

Frankfurter Weihnachtsmarkt: Programm 2024

Das Herzstück des Frankfurter Weihnachtsmarktes erstreckt sich von der Hauptwache und dem Roßmarkt bis zum Römer. Doch auch der Paulsplatz, der Mainkai und der Friedrich-Stoltze-Platz zwischen der Katharinen- und der Paulskirche gehören zum Marktbereich. Dort finden Sie täglich neben kulinarischen Angeboten, Kunsthandwerk und Weihnachtsgeschenken auch verschiedene Fahrgeschäfte. Auf dem Friedrich-Stoltze-Platz ist „Rosa Weihnacht“, ein Markt für die queere Community. Weiterhin gibt es am Goetheturm den Sachsenhäuser-Weihnachtsmarkt, wo Besucherinnen und Besucher weihnachtliche Spezialitäten und Kunsthandwerk inmitten der Natur genießen können.

So sehen die Programmpunkte des Frankfurter Weihnachtsmarkts 2024 aus:

Chorprogramm auf dem Römerberg

29.11.24 17.10 Uhr Christ The King Choir 30.11.24 17.10 Uhr Frankfurter Harmonie Ensemble 01.12.24 17.10 Uhr Sängervereinigung Nieder-Erlenbach 06.12.24 17.10 Uhr Neeber-Schuler Kinderchor 07.12.24 17.10 Uhr TBA 08.12.24 17.10 Uhr Chor der Europäischen Zentral Bank 13.12.24 17.10 Uhr Neeber-Schuler Chor 14.12.24 17.10 Uhr Steinheimer Altstadtraben 15.12.24 17.10 Uhr Frauen-Polizeichor Frankfurt 20.12.24 17.10 Uhr Frauenchor Nieder-Eschbach 21.12.24 17.10 Uhr Chorgemeinschaft Frankfurt Sossenheim 22.12.24 17.10 Uhr Rödelheimer Neuner

Chorprogramm auf dem Roßmarkt

27.11.24 16-17 Uhr Deine Kinderband solo 29.11.24 18-19 Uhr Indian Summer 03.12.24 18-19 Uhr Atterberry Chapel Choir 04.12.24 16-17 Uhr Deine Kinderband solo 05.12.24 18-19 Uhr Indian Summer 10.12.24 17-18 Uhr Cantus Wirena 11.12.24 16-17 Uhr Deine Kinderband solo 12.12.24 16-17 Uhr Frauenchor Liedertafel gen.WORZEL 13.12.24 17-18 Uhr Polizeichor Frankfurt 14.12.24 18-19 Uhr Swensk Ton 16.12.24 19.30-20.30 Uhr Mainvoices 18.12.24 16-17 Uhr Deine Kinderband 19.12.24 18-19 Uhr Stadtkapelle Bergen-Enkheim 21.12.24 18-19 Uhr Frankfurt English Choir

Frankfurter Stadtgeläut

30.11.24 16.30-17 Uhr 24.12.24 17-17.30 Uhr

Künstler Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt der Künstlerinnen und Künstler findet in der Paulskirche und im Römer statt. Dies sind die Termine:

26.11.24 - 21.12.24 12-20 Uhr Paulskirche 03.12.24-22.12.24 12-20 Uhr Römer

Historische Eisenbahn

Am 14. und 15. Dezember 2024 gibt es Weihnachtsfahrten auf der Hafenbahn durch Frankfurt.

Ökumenisches Adventsliedersingen zum Frankfurter Weihnachtsmarkt

Vom 30. November 2024 bis 21. Dezember 2024 gibt es in der Liebfrauenkirche Adventliche Chormusik und Adventslieder aus dem Gotteslob im Wechsel Chor und Besucher.

Anreise zum Weihnachtsmarkt Frankfurt 2024

Öffentliche Verkehrsmittel:

Den Frankfurter Weihnachtsmarkt kann man gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Zum zentralen Platz, Station Dom/Römer, kommt man mit den U-Bahnlinien U4 und U5 oder mit den Straßenbahnlinien 11, 12 oder 14 zur Station Römer/Paulskirche. Zur Hauptwache kommt man mit allen S-Bahnlinien außer der S7 und den U-Bahnen U1, U2, U3, U6 und U7.

Parken:

Wenn Sie mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt fahren, stehen Ihnen verschiedene Parkangebote zur Auswahl. Es gibt beispielsweise die Parkhäuser „Dom/Römer“ (Domstraße 1), „Hauptwache“ (Kornmarkt 10) und „Konstabler“ (Töngesgasse 8).