Weihnachtsmärkte in Hamburg 2023: Öffnungszeiten und Programm

Hier finden Sie die Infos zu den Weihnachtsmärkten in Hamburg - darunter Öffnungszeiten und Programm zum Weihnachtsmarkt 2023 am Hamburger Rathaus.

Der wohl bekannteste Weihnachtsmarkt in Hamburg ist der Weihnachtsmarkt am Rathaus. Aber auch abseits des Rathauses gibt es in diesem Jahr viele kleinere Weihnachtsmärkte in der Stadt und dem Umland. Eins haben jedoch alle gemeinsam: Mit Glühwein, gebrannten Mandeln und Bratwürstchen stimmen sich die Besucher und Besucherinnen auf Weihnachten ein. Welche Märkte gibt es in diesem Jahr und was sind die Öffnungszeiten? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für die Vorweihnachtszeit.

Weihnachtsmarkt 2023 in Hamburg am Rathaus: Öffnungszeiten und Programm

Wie bereits erwähnt ist der Weihnachtsmarkt am Rathaus wohl einer der bekanntesten und größten Weihnachtsmärkte in der Region. Jedes Jahr lockt er rund drei Millionen Besucher und Besucherinnen an. Der Markt steht unter dem Motto "Kunst satt Komerz" und wird von Roncalli betrieben. Auch in diesem Jahr gibt es rund 80 Stände, die die Besucher mit Essen, Trinken, Kunsthandwerk und Geschenkideen versorgen. Eine besondere Attraktion ist der fliegende Weihnachtsmann.

Dreimal täglich wird er über die Köpfe der Menschen fliegen und die Geschichte von Rudolf dem Rentier erzählen. Auch das historische Pferdekarussell aus dem Jahr 1927 und „Käthe Wohlfahrts Weihnachtswelt“ gelten als Attraktionen auf dem Rathausmarkt. Jeden Samstag gibt es außerdem um 14 und um 15 Uhr eine Weihnachtsparade.

Eine weitere Besonderheit ist der Fokus auf Nachhaltigkeit. In Hamburg versucht man den Weihnachtsmarkt so grün wie möglich zu gestalten. Dazu gehört unter anderem, dass der Markt zu 100 Prozent mit Ökostrom beliefert und dass die Beleuchtung ab 23 Uhr abgeschaltet wird. Es herrscht außerdem ein Plastikverbot, das Essen und Trinken wird stattdessen entweder auf Papptellern oder auf wiederverwendbarem Geschirr serviert. Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Termin : 27. November bis 23. Dezember 2023

: 27. November bis 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten : 11 bis 21 Uhr

: 11 bis 21 Uhr Adresse : Rathausmarkt, Hamburg

: Rathausmarkt, Eintritt: kostenlos

Weihnachtsmarkt St. Michaelis in Hamburg

Neben den großen Weihnachtsmärkten gibt es auch kleinere Märkte, die gleichermaßen die Vorfreude auf Weihnachten steigern. Den St. Michaelis Weihnachtsmarkt gibt es schon seit über Jahrzehnten, jedes Jahr werden hier Kunsthandwerk, Mode und Schmuck ausgestellt und verkauft. Auch für Essen und Trinken ist natürlich gesorgt. Für die Kinder gibt es sogar ein kleines Unterhaltungsprogramm mit Musik und Gesang.

Termin : 1. Dezember 2023 bis 3. Dezember 2023

: 1. Dezember 2023 bis 3. Dezember 2023 Öffnungszeiten : 9 bis 20 Uhr

: 9 bis 20 Uhr Adresse : Englische Planke 1, 20459 Hamburg / Kirchplatz vor dem Michel ( Neustadt )

: Englische Planke 1, 20459 / Kirchplatz vor dem Michel ( ) Eintritt: kostenlos

Advent im Museumsdorf Volksdorf

Auch auf dem Weihnachtsmarkt im Museumsdorf Volksdorf gibt es die typischen Stände: Glühwein, gebrannte Mandeln und Liebesäpfel dürfen nicht fehlen. Es gibt außerdem ein Karussell für Kinder, einen Stall in dem Märchen vorgelesen werden und eine Tierweihnacht. Bei der Tierweihnacht erhalten die Tiere eine extra Futterration und die Besucher können einiges über die Tiere erfahren.

Termin : 2. Dezember 2023 bis 3. Dezember 2023

: 2. Dezember 2023 bis 3. Dezember 2023 Öffnungszeiten : 2.12.2023, 15 bis 19 Uhr und 3.12.2023, 14 bis 18 Uhr

: 2.12.2023, 15 bis 19 Uhr und 3.12.2023, 14 bis 18 Uhr Adresse : Im Alten Dorfe 46 - 48, 22359 Hamburg

: Im Alten Dorfe 46 - 48, 22359 Eintritt: Erwachsene 7 Euro, bis 21 Jahre frei

Sierichs Winterzauber

Auch im Hamburger Stadtpark gibt es einen Weihnachtsmarkt. Für Essen und Trinken ist natürlich auch hier gesorgt, aber es gibt trotzdem eine kleine Besonderheit. Jeden Sonntag von 15 Uhr bis 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann für die Kinder vorbei. Der Weihnachtsmarkt ist an allen Adventswochenenden geöffnet.

Termin : An allen Adventswochenenden vom 25. November bis 23. Dezember 2023, an Weihnachten geschlossen, zusätzlich ab 26.12. bis 30.12

: An allen Adventswochenenden vom 25. November bis 23. Dezember 2023, an geschlossen, zusätzlich ab 26.12. bis 30.12 Öffnungszeiten : Samstags ab 13 Uhr, sonntags ab 11 Uhr

: Samstags ab 13 Uhr, sonntags ab 11 Uhr Adresse : Sierichs Biergarten im Stadtpark, Südring 5b ( Winterhude )

: Sierichs Biergarten im Stadtpark, Südring 5b ( ) Eintritt: kostenlos

Weihnachtsmarkt auf der Cap San Diego

Ebenfalls maritim geht auf dem Weihnachtsmarkt auf der Cap San Diego zu. Auf dem Winterdeck findet am ersten Adventssonntag, dem 3. Dezember 2023, ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Blick auf Hafen, Michel und die Elbphilharmonie statt. Von 12 bis 15 Uhr kommt der Weihnachtsmann und verteilt Geschenke an die Kinder. Für die Erwachsenen gibt es hausgemachten Capt'n Glühwein und Kaiserschmarn.