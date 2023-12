Weihnachtsmarkt 2023 in Essen: Öffnungszeiten und Programm

Weihnachtsmarkt in Essen 2023: Hier erfahren Sie die Öffnungszeiten und das Programm zum Markt, der mehrere Standorte in der Stadt hat.

Der Weihnachtsmarkt 2023 in Essen verspricht von Mitte November an eine weihnachtliche Atmosphäre in der Essener Innenstadt. Der Markt zieht sich mit mehreren Standorten durch die Stadt, an denen Besucher rund 170 Stände mit internationalen Waren aus über 20 Ländern und verschiedenen deutschen Regionen erwarten. Deshalb läuft der Markt unter dem Titel "Internationaler Weihnachtsmarkt Essen".

Diese Vielfalt brachte dem Weihnachtsmarkt eine hohe Platzierung beim Onlinevoting "European Best Christmas Markets" ein – Platz 6 in Europa und sogar Platz 1 in Deutschland sprang hier heraus.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles rund um das Programm, die Angebote und die Öffnungszeiten des Essener Weihnachtsmarkts.

Weihnachtsmarkt in Essen 2023: Öffnungszeiten

Der Markt öffnete am 17. November, einem Freitag, seine Tore und bleibt bis zum 23. Dezember 2023, dem Samstag vor Heiligabend, offen für Besucher. Er lässt sich sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr und freitags und samstags eine Stunde länger bis 22 Uhr besuchen.

Es gibt zudem spezielle Tage wie den "Studententag", welcher immer dienstags ist. An jedem Mittwoch findet ein "Familientag" statt. An diesen beiden Tagen winken Rabatte und spezielle Angebote. Ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt ist für den 17. Dezember von 13 bis 18 Uhr geplant. An Feiertagen wie dem Volkstrauertag und Totensonntag variieren die Öffnungszeiten. Hier sind noch einmal alle Öffnungszeiten vom 17. November bis zum 23. Dezember im Überblick:

Montag: 11 bis 21 Uhr

Dienstag: 11 bis 21 Uhr

Mittwoch: 11 bis 21 Uhr

Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag: 11 bis 22 Uhr

Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Am Totensonntag, 26. November, war der Weihnachtsmarkt komplett geschlossen. Am Sonntag, dem 19. November, war Volkstrauertag, an dem der Markt nur von 14 bis 21 Uhr geöffnet hatte.

Internationaler Weihnachtsmarkt in Essen 2023: Standorte

Der Markt erstreckt sich über den Kennedyplatz, die Kettwiger Straße, den Markt, die Porschekanzel und den Flachsmarkt. Die Stände präsentieren hier moderne und herkömmliche Geschenkideen, Weihnachtsschmuck und Verpflegung aus verschiedenen Ländern und Regionen der Welt. Zudem ist der Weihnachtsmarkt auch für Besucher von außerhalb gut gelegen, da der Kennedyplatz als zentraler Punkt nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt ist.

Programm beim Weihnachtsmarkt in Essen 2023: Was erwartet die Besucher?

Die Essener Innenstadt ist zur Weihnachtszeit mit ungefähr 170 Ständen entlang der großen Straßen und Plätze belebt. Wie der Name des Marktes andeutet, bieten die Händler eine breite Palette an Waren aus etwa 20 verschiedenen internationalen Ländern und deutschen Regionen. Das Sortiment reicht von Weihnachtsdekorationen aus Israel über Schmuck aus dem Baltikum bis hin zu Delikatessen aus verschiedenen Ländern wie Italien, Griechenland und Frankreich. Dies brachte dem Markt den Namen "Internationaler Weihnachtsmarkt Essen" ein.

Essen leuchtet mit einer Vielzahl an Lichtern in der Innenstadt auf, genauer gesagt durch 100.000 Lichtpunkte, die eine Lichtkrone über dem zentralen Kennedyplatz bilden und so eine besondere Atmosphäre schaffen sollen. Die Stadt Essen hat zudem in puncto Nachhaltigkeit als bundesweiter Vorreiter die Festbeleuchtung komplett auf LED-Technik umgestellt.

Der Internationale Weihnachtsmarkt steht auch sonst bei der Umsetzung seines Programms in der Tradition der "Grünen Hauptstadt Europas 2017" und betont damit das Thema Nachhaltigkeit. Auf dem Markt wird ausschließlich grüner Strom verwendet. Gastronomen verzichten auf Einweg-Plastikgeschirr, während für Tassen und Gläser ein Pfandsystem gilt. Der Markt führte ein absolutes Verbot für Plastiktüten ein. Bei der Auswahl der Händler legen die Veranstalter Wert auf regionale, Fair-Trade- und Bio-Produkte sowie eine positive Ökobilanz.

Außerdem gibt es auf dem Flachsmarkt eine Zeitreise ins Mittelalter. Diese ermöglicht es Besuchern, in eine Welt voller Ritter, Burgfräulein und Troubadoure einzutauchen. Händler bieten lautstark ihre Waren an, während Stadtwachen in eiserner Rüstung das Geschehen im Auge behalten. Verschiedener Speis und Trank wie Gesottenes, Gebratenes, heißes Kirschbier und Würzwein verströmen verlockende Düfte, begleitet von beleuchtenden Fackeln - ein echtes mittelalterliches Erlebnis also, nicht nur für Kinder.