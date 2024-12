Weihnachten in Köln 2024: Öffnungszeiten und Programm der Weihnachtsmärkte

Wer in Köln den Weihnachtsmarkt besuchen möchte, hat jedes Jahr aufs Neue die Qual der Wahl. In der rheinländischen Metropole öffnen nämlich gleich mehrere Märkte während der Adventszeit ihre Tore. Einige davon bleiben sogar bis in den Januar geöffnet. Auch 2024 finden wieder in und um Köln mehrere Weihnachtsmärkte statt. Dabei zeichnet sich jeder Markt durch seine individuellen Besonderheiten aus. Hier erfahren Sie, welche Weihnachtsmärkte 2024 in der Stadt Köln geöffnet haben und was diese ausmacht.

Weihnachtsmärkte in Köln 2024: Öffnungszeiten und Programm heute

Diese Märkte können während der Adventszeit 2024 in der Stadt Köln besucht werden:

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

Wie der Name bereits verrät, ist dieser Weihnachtsmarkt vor der imposanten Kulisse des berühmten Kölner Doms ansässig. Nicht zuletzt deshalb zählt der Markt zu den beliebtesten in ganz Deutschland. Jährlich besuchen etwa vier Millionen Menschen den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, um die lokalen Spezialitäten und die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen.

Adresse: Roncalliplatz in der Kölner Innenstadt Laufzeit: 18. November bis 23. Dezember 2024 Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 21 Uhr Donnerstag bis Freitag: 11 bis 22 Uhr Samstag: 10 bis 22 Uhr (Totensonntag, 24. November: Ruhetag)

Markt der Engel auf dem Neumarkt

Der Markt der Engel auf dem Kölner Neumarkt besticht durch hunderte Sternenlichter. Mit etwas Glück begegnen den Besuchern des Weihnachtsmarktes vor Ort sogar „echte Engel“. Zudem gibt es ein abwechslungsreiches Programm, heiße Cocktails an der Cocktailbar und beleuchtete Fabelwesen auf Stelzen.

Adresse: Neumarkt in der Kölner Innenstadt Laufzeit: 18. November bis 23. Dezember 2024 Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr (Totensonntag, 24. November: Ruhetag)

Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Mit seinen rund 70 Ständen zählt der Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum zu den größeren Weihnachtsmärkten in Köln. Er befindet sich direkt am Rhein, ist maritim und stilvoll gestaltet. Charakteristisch für den Markt sind die in schneeweiße Pagodenzelte gehüllten Stände, die entfernt an Schiffssegel erinnern. Besucher stoßen vor Ort auf hochwertige Waren, Kunsthandwerk, ein vielseitiges Programm, kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt sowie Winzerglühwein an Bord eines echten Dreimasters.

Adresse: Am Schokoladenmuseum 1A, 50678 Köln Laufzeit: 15. November bis 23. Dezember 2024 Öffnungszeiten: täglich 11 – 21 Uhr Fr + Sa: 11 – 22 Uhr (Volkstrauertag, 17. November: ab 13 Uhr Totensonntag, 24. November: ab 18 Uhr) Neujahrsmarkt: 12 bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt

Hierbei handelt es sich mit etwa 120 Ständen und einer 1.800 Quadratmeter großen Eislandschaft um den größten der Kölner Weihnachtsmärkte. Er ist auch bekannt als “Heinzels Wintermärchen”. Die Heinzelmännchen öffnen traditionell ihren historischen Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt. Grundsätzlich lassen sich die kleinen Helferchen allerhand einfallen, um auf dem Alten Markt und Heumarkt Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

Adresse: Heumarkt und Alter Markt in der Kölner Innenstadt Laufzeit: Alter Markt: 25. November bis 23. Dezember 2024 Heumarkt: 25. November 2024 bis 5. Januar 2025 Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr, ab 26. Dezember 11 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz

Der Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz entführt die Besucher Jahr für Jahr in ein Nikolausdorf mit urgemütlichen, beleuchteten Fachwerkhäuschen. Er gilt als besonders familienfreundlich, besticht mit seiner Kulisse vor der Hahnentorburg und selbst gestalteten Krippen.

Adresse: Rudolfplatz, 50968 Köln Laufzeit: 18. November bis 23. Dezember 2024 Öffnungszeiten: So -Do: 11 – 21 Uhr Fr: 11 – 22 Uhr Sa: 10 – 22 Uhr (Totensonntag, 24. November: Ruhetag)

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten

Während der Adventszeit verwandelt sich der Stadtgarten im Belgischen Viertel in ein weihnachtliches Dorfidyll. Zwischen den Baumkronen und Lichterketten treffen sich gerne Szenegänger, Freunde, Kollegen und Familien mit Kindern. An den Ständen erwarten die Besucher Zimtschnecken, Crêpes, elsässische Flammkuchen und weitere Speisen. Das Team des Stadtgartens bietet außerdem hausgemachten Glühwein nach einer eigens kreierten Rezeptur an.

Adresse: Venloer Str. 40, 50672 Köln Laufzeit: 15. November bis 23. Dezember 2024 Öffnungszeiten: Mo – Fr: 16:00 – 21:30 Uhr Sa + So: 12:00 – 21:30 Uhr (Totensonntag, 26.11.: ab 18 Uhr)

Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz

Der Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz öffnet jedes Jahr im Zentrum der Südstadt seine Tore für Besucher. Zwischen 20 Ständen präsentieren sich zahlreiche Aussteller und Gastronomen, bevorzugt aus der Umgebung, was diesem Markt das Motto "Veedelsadvent" verleiht. Die gemütliche Atmosphäre vor Ort lockt zur Adventszeit zahlreiche Menschen aus Köln und Umgebung an.

Adresse: Chlodwigplatz, 50678 Köln Laufzeit: 21. November bis 23. Dezember 2024 Öffnungszeiten: täglich 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr

Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt

Ebenfalls in der Kölner Südstadt steigt der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt. Unter dem Motto „Glühwein und mehr für eine bessere Welt!“ genießen die Besucher Adventsstimmung und tun damit gleichzeitig etwas Gutes. Vor Ort wird nämlich ehrenamtliche Arbeit verrichtet und der Erlös wird gespendet: Unterstützt werden lokale soziale Projekte, die sich in den Dienst der guten Sache stellen.

Adresse: Kartäuserkirche Innenhof Kartäusergasse 7 50678 Köln Laufzeit: 20. November bis 21. Dezember 2024 Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 17 – 22 Uhr Sonntag: 15 – 20 Uhr