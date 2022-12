Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart: Öffnungszeiten, Programm, Anfahrt

In Stuttgart findet 2022 wieder der Weihnachtsmarkt statt. Wir informieren Sie über Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt.

Für viele hat während Corona in der Weihnachtszeit vor allem eines gefehlt: Weihnachtsmärkte. Nach zweijähriger Pause finden 2022 allerdings wieder einige statt - so auch der Weihnachtsmarkt in Stuttgart.

Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart zählt zu einem der ältesten in Deutschland und reicht knapp 300 Jahre in die Geschichte zurück. Jährlich werden ca. 3,5 Millionen bis 4 Millionen Besucher in die baden-württembergische Hauptstadt gelockt. Dass es auf einer Standfläche von über 4000 Quadratmetern einiges zu sehen gibt, dürfte nicht besonders verwunderlich sein.

Möchten Sie gerne mehr zum Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart erfahren? Wie sind die Öffnungszeiten? Wie lautet das Programm? Wie gelangt man am besten zum Markt? Wir haben Antworten.

Das sind die Öffnungszeiten vom Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart

Für viele ist die Vorweihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres, ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt darf dabei eigentlich nicht fehlen. Der Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart begann offiziell am Mittwoch, dem 23. November, um 18.00 Uhr, wobei die Stände bereits eine Stunde früher geöffnet haben. Schluss ist dann kurz vor Heiligabend, nämlich am 23. Dezember 2022.

Auch die Öffnungszeiten sind von der offiziellen Seite des Weihnachtsmarkts 2022 in Stuttgart bereits bekanntgegeben worden. Unter der Woche, also montags bis donnerstags, hat der Markt von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet. Ähnliches gilt für Freitag und Samstag, wobei die Lichter an diesen Wochentagen erst um 22.00 Uhr ausgehen. Sonntags kann der Stuttgarter Weihnachtsmarkt 2022 von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr besucht werden. Für einen besseren Überblick haben wir hier die Öffnungszeiten nochmals kompakt zusammengetragen:

23. November 2022 bis 23. Dezember 2022 täglich geöffnet

Montag bis Donnerstag: 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Freitag und Samstag: 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Sonntag: 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart: Was steht auf dem Programm?

Insgesamt gibt es 300 Stände auf dem Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart. Es gibt verschiedende kulinarische Angebote, Glühwein und Handarbeiten. Weiterhin gibt es Karussells, eine Mini-Dampflok sowie den Mini-Antikmarkt auf dem Schillerplatz. Außerdem wird es Live-Konzerte am alten Schloss geben.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Programm am Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart:

Eröffnung am 23.11.2022, Ansprache des Oberbürgermeisters Dr. Frank Nopper

Freitag, 25.11.2022, 18.30 Uhr, Junger Chor Stuttgart e.V.

e.V. Samstag, 26.11.2022, 18.30 Uhr, Bläserensemble Tannenzäpfle

Sonntag, 27.11.2022, 18.30 Uhr, VOKAL TOTAL Stuttgart-Berg

Montag, 28.11.2022, 18.30 Uhr, Gesangverein Harmonie e.V. Stuttgart-Bad Cannstatt , Liederkranz Frohsinn Stuttgart-Wangen , CVJM Posaunenchor Gerlingen

, Frohsinn , CVJM Posaunenchor Dienstag, 29.11.2022, 18.30 Uhr, Solitude-Chor Stuttgart e.V.

e.V. Mittwoch, 30.11.2022, 18.30 Uhr, Vocalix, Junger Kammerchor Böblingen

Freitag, 02.12.2022, 18.30 Uhr, Chorios, Taktvoll Liederkranz Ehningen

Samstag, 03.12.2022, 18.30 Uhr, Auswahlchor des Bundes Christlicher Posaunenchöre Deutschland e.V. Region Neckar

e.V. Region Samstag, 03.12.2022, 19.30 Uhr, Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart , Abteilung Wangen

, Abteilung Wangen Sonntag, 04.12.2022, 18.30 Uhr, Musikverein Musberg e.V.

Montag, 05.12.2022, 18.30 Uhr, Bosch Jazz Orchestra

Jazz Orchestra Mittwoch, 07.12.2022, 18.30 Uhr, Musikverein Stadtkapelle Leinfelden e.V.

Freitag, 09.12.2022, 18.30 Uhr, Posaunenchor der Johannesgemeinde

Samstag, 10.12.2022, 18.30 Uhr, Posaunenchor der Evangelischen Laurentiusgemeinde Stuttgart Rohr, Schwaben Bräu Singchor

Rohr, Bräu Singchor Montag, 12.12.2022, 18.30 Uhr, CON2015 Walheim

Mittwoch, 14.12.2022, 18.30 Uhr, Daimler Chor Stuttgart

Chor Samstag, 17.12.2022, 18.30 Uhr, Philharmonischer Chor Waiblingen , Musikschule Korntal-Münchingen

, Musikschule Korntal-Münchingen Sonntag, 18.12.2022, 18.00 Uhr, Sängervereinigung Stuttgart-Vaihingen e.V.

e.V. Montag, 19.12.2022, 17.00 Uhr, SVG Liederkranz Kemnat 1842 e.V. mit Liederkranz Chor und Singrevolution

Kemnat 1842 e.V. mit Chor und Singrevolution Montag, 19.12.2022, 18.30 Uhr, Onnen-Chor

Dienstag, 20.12.2022, 18.30 Uhr, Chorvereinigung Weilimdorf

Dienstag, 20.12.2022, 19.30 Uhr, Chor-Art Stuttgart e.V.

e.V. Mittwoch, 21.12.2022, 18.30 Uhr, Kolping-Chor Stuttgart

Anfahrt zum Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart

Anreise mit dem Auto

Der Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart findet in der Innenstadt statt, genauergenommen am Schloss-, Schiller-, Karls- und Marktplatz. Gleicheres können Sie ins Navi eingeben, um auf den Weihnachtsmarkt zu gelangen. Was Sie allerdings wissen müssen: Die Stadt Stuttgart bietet verschiedene "Park&Ride"-Möglichkeiten an, um die Innenstadt erreichen zu können. Allerdings gilt in der gesamten Stadt ein Verkehrsverbot für alle Kraftfahrzeuge mit Dieselmotoren der Abgasnorm 4. Es stehen außerdem Parkplätze in der Innenstadt in Fußnähe zur Verfügung. Der Veranstalter hat weitere Informationen zur Anreise mit dem PKW bekanntgegeben.

Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln

Den Stuttgarter Weihnachtsmarkt können Sie mit der Stadtbahn, der S-Bahn sowie mit dem Bus erreichen. Wir haben für Sie hier eine Übersicht:

S-Bahn: 1, 2, 3, 4, 6, 60 bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof oder alternativ zur Haltestelle Stadtmitte

1, 2, 3, 4, 6, 60 bis zum Stuttgarter oder alternativ zur Haltestelle Stadtmitte Bus/Nachtbus: Schlossplatz : 43, 44, N1-N10, Charlottenplatz: 42, 43, 44, Hauptbahnhof : 40, 42, 44, X1, N2, N3, N4, N10

: 43, 44, N1-N10, Charlottenplatz: 42, 43, 44, : 40, 42, 44, X1, N2, N3, N4, N10 Stadtbahn: Schlossplatz : U5, U6, U7, U12, U15, Charlottenplatz: U1, U2, U4, U5, U6, U7, U9, U12, U14, U15, Hauptbahnhof : U5, U6, U7, U12, U14, U15, U29, Börsenplatz: U14, U29

Anreise mit dem Shuttle

Am 13. Dezember, 20. Dezember, 22. Dezember und 23. Dezember 2022 fährt ein Shuttle direkt zum Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Das Auto kann am Cannstatter Wasen abgestellt werden. Der Shuttle-Bus fährt alle 15 Minuten in die Innenstadt. Das Angebot kostet fünf Euro pro Fahrzeug und gilt von 11.00 Uhr bis 20 Uhr.