Weihnachtsmarkt 2023 in Konstanz: Öffnungszeiten und Programm

Der Weihnachtsmarkt in Konstanz findet 2023 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um die Eröffnung, die Öffnungszeiten, das Programm und wo Sie als Besucher parken können.

Der Weihnachtsmarkt in Konstanz findet auch 2023 wieder statt. Vom 30. November bis 23. Dezember 2023 lädt der größte Weihnachtsmarkt am Bodensee mit seinem romantischen Lichtermeer zum gemütlichen Bummeln und Genießen ein. Alle Infos rund um die Eröffnung und das Programm beim Weihnachtsmarkt 2023 in Konstanz haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Konstanz 2023

Vor dem ersten Advent wird der Weihnachtsmarkt in Konstanz 2023 eröffnet: Am 30. November geht es los. Von diesem Tag an hat der Markt bis zum 23. Dezember geöffnet.

Beim Weihnachtsmarkt in Konstanz reichen die individuell gestalteten Hütten vom Marktplatz am Bodenseeufer bis in den Stadtgarten, es gibt ein historisches Pferdekarussell und auch das sogenannte „Weihnachts-Wichtel-Dorf“ öffnet seine Türen. Komplettiert wird das Angebot mit einem Spiel- und Erlebnisbereich für Kinder. Traditionelle Weihnachtsmusik, gespielt von Konstanzer Musikgruppen und Musikvereinen, verleiht dem Weihnachtsmarkt zusätzlich ein stimmungsvolles Ambiente.

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Konstanz 2023

Der Weihnachtsmarkt in Konstanz hat 2023 bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Dabei unterscheiden sich die Öffnungszeiten der verschiedenen Stände leicht voneinander. Wer hauptsächlich für das gemütliche Trinken von Glühwein oder wegen der verschiedenen Leckereien auf den Weihnachtsmarkt geht, der hat an einigen Tagen länger dafür Zeit als an anderen. Wer etwas bei den Ständen kaufen möchte, der muss das in der Regel schneller erledigt haben.

Um jegliche Unklarheiten zu vermeiden, haben wir Ihnen hier die Öffnungszeiten zusammengetragen:

Tag Art des Standes Uhrzeit Montag Wirtsstände 11.00 - 21.30 Uhr

Verkaufsstände 11.00 - 20.00 Uhr Dienstag Wirtsstände 11.00 - 21.30 Uhr

Verkaufsstände 11.00 - 20.00 Uhr Mittwoch Wirtsstände 11.00 - 21.30 Uhr

Verkaufsstände 11.00 - 20.00 Uhr Donnerstag Wirtsstände 11.00 - 21.30 Uhr

Verkaufsstände 11.00 - 20.00 Uhr Freitag Wirtsstände 11.00 - 21.30 Uhr

Verkaufsstände 11.00 - 21.30 Uhr Samstag Wirtsstände 11.00 - 21.30 Uhr

Verkaufsstände 11.00 - 21.30 Uhr Sonntag Wirtsstände 11.00 - 21.30 Uhr

Verkaufsstände 11.00 - 20.00 Uhr

Weihnachtsmarkt in Konstanz 2023: Programm in der Weihnachtszeit

Auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz ist einiges geboten. So sieht das Programm aus:

Historisches Kinderkarussell: Auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz gibt es ein aus dem Jahr 1897 stammendes Karussell. Die Holzpferde dieses historischen Schaustücks sind noch handgeschnitzt.

Auf dem in gibt es ein aus dem Jahr 1897 stammendes Karussell. Die Holzpferde dieses historischen Schaustücks sind noch handgeschnitzt. Weihnachts-Wichtel-Dorf: Für die Kinder wird ein Spielareal mit kleinen Hütten gebaut. Dort können sich die Kinder in weihnachtlichem Ambiente austoben.

Für die Kinder wird ein Spielareal mit kleinen Hütten gebaut. Dort können sich die Kinder in weihnachtlichem Ambiente austoben. Christbaum Schänke: Bei der Einkehr in die Christbaum Schänke können Besucher in geselliger Runde mit Blick auf den Bodensee Glühwein trinken.

Bei der Einkehr in die Christbaum Schänke können Besucher in geselliger Runde mit Blick auf den Glühwein trinken. Füxle Bar: Um sich an den kalten Wintertagen aufzuwärmen, kann bei gemütlicher Hüttenatmosphäre wahlweise Gretchens heißer Schwarzwald-Gin oder Gerdas Demeter Glühwein probiert werden.

Um sich an den kalten Wintertagen aufzuwärmen, kann bei gemütlicher Hüttenatmosphäre wahlweise Gretchens heißer Schwarzwald-Gin oder Gerdas Demeter Glühwein probiert werden. Schulklassen und Vereine: Schulklassen und Vereine in Konstanz haben an den Wochenenden die Gelegenheit, Selbstgebackenes, Bastelarbeiten und andere kleine Besonderheiten ohne Standgebühr zu verkaufen.

Schulklassen und Vereine in haben an den Wochenenden die Gelegenheit, Selbstgebackenes, Bastelarbeiten und andere kleine Besonderheiten ohne Standgebühr zu verkaufen. Kunsthandwerk: Weihnachtsdekoration, Kerzen, Winterbekleidung und originelle Besonderheiten stehen an den dekorierten Ständen in einer vielfältigen Auswahl zur Verfügung.

Auch Chöre und musikalische Begleitung dürfen auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz nicht fehlen. Im Folgenden gibt eine Übersicht über alle musikalischen Auftritte:

Datum Uhrzeit Chor Ort 1. Dezember 2023 (Freitag) 13 Uhr JBOK (Eröffnung des Weihnachtsmarktes ) Kaiserbrunnen 2. Dezember 2023 (Samstag) 16 - 17 Uhr Büchel und Alphorn Chris Kaiserbrunnen 3. Dezember 2023 (Sonntag) 16 - 17 Uhr MV Eintracht Petershausen ChristbaumSchänke 7. Dezember 2023 (Donnerstag) 18.45 Uhr ChorohneNamen Kaiserbrunnen 8. Dezember 2023 (Freitag) 18 - 19 Uhr Büchel und Alphorn Chris ChristbaumSchänke 9. Dezember 2023 (Samstag) 18.30 - 19 Uhr Kirschenchor Kaiserbrunnen 9. Dezember 2023 (Samstag) 15 - 17 Uhr MV Allmannsdorf ChristbaumSchänke 9. Dezember 2023 (Samstag) 14 - 16 Uhr Musikgoldis Stadtgarten 10. Dezember 2023 (Sonntag) 15 Uhr Criminal Harmonist - Acapella Chor Kaiserbrunnen 10. Dezember 2023 (Sonntag) 15 - 16 Uhr Jugendkapelle MV Wollmatingen ChristbaumSchänke 10. Dezember 2023 (Sonntag) 14 - 14.30 Uhr Kinderchor Stadtgarten 14. Dezember 2023 (Donnerstag) 18.45 Uhr ChorohneNamen Kaiserbrunnen 14. Dezember 2023 (Donnerstag) 19 - 20 Uhr MV Eintracht Petershausen ChristbaumSchänke 15. Dezember 2023 (Freitag) 18 - 19 Uhr Musikverein Dingelsdorf ChristbaumSchänke 16. Dezember 2023 (Samstag) 11 - 11.30 Uhr christmasBand Schwyz Kaiserbrunnen 16. Dezember 2023 (Samstag) 13 - 13.30 Uhr christmasBand Schwyz ChristbaumSchänke 16. Dezember 2023 (Samstag) 15 - 15.30 Uhr christmasBand Schwyz Stadtgarten 17. Dezember 2023 (Sonntag) 17 Uhr Ensemble Adventus Dreifaltigkeitskirche 21. Dezember 2023 (Donnerstag) 19 Uhr crazysilvermonkees Kaiserbrunnen 22. Dezember 2023 (Freitag) 18.30 Uhr JBOK ChristbaumSchänke 23. Dezember 2023 (Samstag) 14 - 15 Uhr Caribbean Steelband Kolibris ChristbaumSchänke

Parken für Besucher beim Weihnachtsmarkt in Konstanz 2023

Da Konstanz das ganze Jahr über reichlich Besucher hat, gibt es viele Parkmöglichkeiten. Unter anderem können Sie hier Ihr Auto abstellen, um zum Weihnachtsmarkt zu gelangen: