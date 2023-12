Weihnachtsmarkt Pforzheim 2023: Öffnungszeiten, Termin, Stände und Eisbahn

Zwischen dem 27. November und 22. Dezember öffnet der Pforzheimer Weihnachtsmarkt 2023 seine Pforten. Alles rund um Öffnungszeiten, Termin, Stände und Eisbahn.

In Karlsruhe und Umgebung kommt man zur Weihnachtszeit gar nicht hinterher, alle Weihnachtsmärkte und Adventsveranstaltungen zu besuchen. Neben den klassischen Märkten kann man in diesem Jahr auch durch den "Christmas Garden" Karlsruhe spazieren. Hier geht es weniger um den typischen Weihnachtsmarkt als vielmehr um eine weihnachtliche Lichtershow. Klassischer geht es auf den vielen Weihnachtsmärkten im Landkreis Karlsruhe zu, zum Beispiel in Ettlingen, Bruchsal und Bretten. Und auch Rastatt und Baden-Baden haben einen Weihnachtsmarkt zu bieten.

Zu den Weihnachtsmärkten im Ländle zählt auch der in Pforzheim. Der dortige Weihnachtsmarkt - genauer genommen der 51. Goldene Pforzheimer Weihnachtsmarkt - öffnete am 27. November seine Pforten. Für die jüngeren Besucher wartete am Eröffnungstag ein besonderes Highlight, denn dann wurden an die Kinder die sogenannten "Dambedeis" (anderorts auch als Weckmänner und Stutenkerle bekannt) verteilt. Bis zum 22. Dezember kann man dann auf dem Pforzheimer Marktplatz Glühwein trinken, Plätzchen naschen und Weihnachtsgeschenke besorgen.

Es folgt eine Übersicht über die Öffnungszeiten, den Termin, die Stände und die Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim 2023. Außerdem gibt es Informationen über den mittelalterlichen Teil des Weihnachtsmarkts.

Weihnachtsmarkt in Pforzheim 2023: Termin - Wann findet der Markt statt?

Zum ersten Mal öffnete der Weihnachtsmarkt in Pforzheim seine Tore dieses Jahr am Montag, dem 27. November 2023. Danach hat er ohne Unterbrechung bis kurz vor Weihnachten geöffnet - genau genommen bis Freitag, den 22. Dezember 2023.

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Pforzheim 2023

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts in Pforzheim sind schnell zusammengefasst: Zwischen dem 27. November (Montag) und dem 22. Dezember 2023 (Freitag) hat der Weihnachtsmarkt jeden Tag zwischen 11 und 20 Uhr geöffnet.

Stände und Attraktionen beim Weihnachtsmarkt in Pforzheim 2023

Rund 50 Stände warten auf dem Goldenen Pforzheimer Weihnachtsmarkt auf die Besucher, darunter laut Stadt Pforzheim "eine der größten begehbaren Weihnachtsmarkthütten Deutschlands". Außerdem gibt es zahlreiche Hütten mit Essenangeboten, darunter eine süße Auswahl aus Churros, Crêpes, Früchten und anderen Zuckerwaren. Aber auch herzhaftes Essen wird angeboten: Eintöpfe, Burger, Flammkuchen und Langos stimmen auf Weihnachten ein. Ein Angebot aus Glühweinen, Spirituosen und Likören darf auf einem Weihnachtsmarkt natürlich nicht fehlen.

Aber nicht nur Essens- sondern auch Verkaufsstände gibt es auf dem Pforzheimer Weihnachtsmarkt. Hier werden verschiedene Woll-, Fell- und Lederwaren feilgeboten. Das Angebot reicht von Korbwaren über Haushalts- und Töpferwaren zu handgefertigten Weihnachtssternen und Schmuck. Außerdem kann man die Kunsthandwerkerhütte besuchen, in der verschiedene Kunsthandwerker ihre Künste zeigen und teilweise die angebotenen Produkte vor Ort fertigen.

Neben den Ständen gibt es auch noch weitere Attraktionen, die sich vor allem an die jüngeren Besucher richten:

zwei Kinderkarussells

ein goldenes Riesenrad

Goldene Engelspyramide (die rund 20 Meter hohe, begehbare Pyramide zählt zu den Highlights des Weihnachtsmarkts )

Die Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim 2023

Bevor man Richtung Glühwein und Langos abbiegt, bietet sich ein Abstecher zur Pforzheimer Winterwelt an. Auf dem benachbarten Waisenhausenplatz gibt es auch in diesem Jahr wieder eine künstliche Eisfläche. Die besteht allerdings nicht aus energieintensivem Kunsteis, sondern aus synthetischem Eis. Vom 16. November 2023 bis zum 8. Januar 2024 kann man dort seine Runden drehen.

Mittelalterweihnachtsmarkt in Pforzheim 2023

Neben dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Pforzheim gibt es auch noch den Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Dieser findet wenige Gehminuten weiter im Blumenhof in der Barfüßergasse statt. Auch er öffnete sein Tor am 27. November 2023 - allerdings hat der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt noch ein bisschen länger offen als sein großer Bruder, denn bis zum 30. Dezember 2023 stehen seine Tore offen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Sonntag zwischen 11.30 und 21 Uhr. Nur am 24. und 25. Dezember hat der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt geschlossen. In der Übersicht:

Ort: Blumenhof/Barfüßergasse, 75175 Pforzheim

Blumenhof/Barfüßergasse, 75175 Termine: vom 27. November bis zum 30. Dezember 2023, ausgenommen 24. und 25. Dezember

vom 27. November bis zum 30. Dezember 2023, ausgenommen 24. und 25. Dezember Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag, 11.30 bis 21 Uhr

Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt hat nicht nur Stände zu bieten, sondern auch ein umfangreiches Unterhaltungsangebot. An jedem der Veranstaltungstage gibt es Bühnenshows und Musikacts. Im Folgenden ein kurzer Überblick über die auftretenden Musiker:

4. bis 8. Dezember 2023: Duo Absolem

9. und 10. Dezember 2023: Vielgestalt

11. bis 15. Dezember 2023: Duo Meleficus

16. und 17. Dezember 2023: Unvermeydbar

18. bis 23. Dezember 2023: Ensemble Poeta Magica

26. bis 30. Dezember 2023: Duo Joyosa

Darüber hinaus gibt es auch ein Unterhaltungsprogramm auf der Bühne, das von Montag bis Freitag zwischen 15 und 20 Uhr und an den Wochenenden zwischen 12 und 20 Uhr stattfindet: