Weihnachtsmarkt 2022 in Würzburg: Eröffnung, Öffnungszeiten und Programm

In Würzburg findet 2022 wieder der Weihnachtsmarkt statt. Wir informieren Sie über die Eröffnung, die Öffnungszeiten, das Programm und den Künstler-Weihnachtsmarkt.

Nach der Corona-Pause kann der Weihnachtsmarkt in Würzburg 2022 wieder besucht werden. An den vier Adventswochenenden findet zudem der Künstler-Weihnachtsmarkt im historischen Innenhof des Rathauses statt.

Rund 100 Stände fügen sich in Würzburgs Innenstadt in die historische Kulisse des Falkenhauses und der gotischen Marienkapelle ein. Genauer schmücken die weihnachtlichen Buden den Oberen und Unteren Marktplatz an der Eichhornstraße.

Sie möchten gerne mehr zum Weihnachtsmarkt in Würzburg erfahren? Wann ist die Eröffnung? Wie sind die Öffnungszeiten 2022? Und was steht auf dem Programm? Hier in diesem Artikel liefern wir Ihnen alle wichtigen Infos.

Die Eröffnung beim Würzburger Weihnachtsmarkt 2022

Die Eröffnung beim Weihnachtsmarkt 2022 in Würzburg ist am 25. November 2022. Los geht es um 17.30 Uhr mit einem musikalischen Rahmenprogramm. Ab 18 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Christian Schuchardt dann offiziell den Würzburger Weihnachtsmarkt 2022.

Weihnachtsmarkt 2022 in Würzburg: Das sind die Öffnungszeiten

Nach der Eröffnung pendeln sich die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts Würzburg 2022 ein. Vom 25. November bis kurz vor Weihnachten, genauer bis zum 23. Dezember 2022, bieten verschiedenste Händler ihre Produkte und Speisen an.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts 2022 in Würzburg unterscheiden sich der offiziellen Webseite der Stadt zufolge von Tag zu Tag kaum. Sonntags öffnen die Buden zwar erst um 11 Uhr und nicht wie an den restlichen Tagen um 10 Uhr, Ende ist aber immer um 20.30 Uhr. Etwas übersichtlicher haben wir Ihnen die Öffnungszeiten 2022 hier noch einmal zusammengefasst:

25. November 2022 bis 23. Dezember 2022 täglich geöffnet

Montag bis Samstag: 10.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Sonntag: 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Weihnachtsmarkt 2022 in Würzburg: Was steht auf dem Programm?

Neben dampfendem Glühwein, knackig-gebrannten Mandeln und verschiedenen Speisen bieten Händler den Gästen des Würzburger Weihnachtsmarkt ein Angebot von Gewürzen und Christbaumkugeln über Schnitzereien, Kerzen, Keramik und Schmuck bis hin zu Spielwaren und einem Kinderkarussell.

Zusätzlich zum Würzburger Weihnachtsmarkt steht an den vier Adventswochenenden der Künstler-Weihnachtsmarkt auf dem Programm.

Das ist der Würzburger Künstler-Weihnachtsmarkt 2022

Im historischen Innenhof des Rathauses erwartet Gäste an allen vier Wochenenden ein handwerkliches Angebot. 30 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihr Können und bieten Werke zum Kaufen. Das sind die genauen Öffnungszeiten des Künstler-Weihnachtsmarkts: