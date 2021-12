Weihnachtspostamt

vor 17 Min.

Das wünschen sich Kinder vom Weihnachtsmann

Im Weihnachtspostamt in Himmelsberg über 7000 Briefe aus aller beantwortet.

"Gibt es im Himmel kein Corona?" und "Steck' Corona in Deinen Sack!": das Weihnachtspostamt in Himmelstadt hat zwar schon geschlossen, doch so lange Briefe eintreffen, werden diese auch beantwortet.

Die Kinder wünschen sich neben Spielzeug auch eine Zeit ohne Corona, Erwachsene einen Partner an ihrer Seite: Das Weihnachtspostamt in Himmelstadt ( Bayern) wird vor dem Heiligen Abend mit Wunschzetteln regelrecht geflutet. "Bist Du auch schon geimpft?", "Gibt es im Himmel kein Corona?" und "Steck' Corona in Deinen Sack!" - schreiben die Mädchen und Jungen dem Christkind und dem Weihnachtsmann. Eigentlich ist längst Einsendeschluss, aber "solange etwas kommt, werden die Briefe auch beantwortet", verspricht die ehrenamtliche Leiterin des Weihnachtspostamts, Rosemarie Schotte. Corona und Flutkatastrophe Corona, Corona, Corona: "Dieses Thema treibt jedes Kind um", erzählt die 81-Jährige, die seit 1993 Kinderbriefe beantwortet - heuer zusammen mit etwa 35 Ehrenamtlichen. Doch nicht nur über die Pandemie schrieben die Schülerinnen und Schüler. Auch die verheerende Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli sei ein Thema. "Bei uns ist alles weg", zitiert Schotte aus einem Brief aus der Katastrophenregion. Etwa 40.000 Wunschzettel haben die Helfer der weihnachtlichen Postfiliale schon beantwortet - teils mit einem persönlichen Brief, teils mit einem standardisierten Schreiben des Christkindes. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 70.000. Auch viele Erwachsene schreiben Und nicht nur Kinder schicken dem Christkind ihre Wünsche. "Manche Erwachsene schreiben viele Seiten. Sie wollen einen Mann oder suchen eine Frau", sagt Schotte. "Lauter solche Dinge, die eigentlich gar nicht hierher gehören. Das raubt Zeit." Beim Weihnachtspostamt im thüringischen Himmelsberg sind bis zum vierten Advent rund 6000 Briefe eingegangen, bis Heiligabend rechnet Manuela Verges vom zuständigen Heimatverein noch mit etwa 1000 weiteren Briefen. Bundesweit gibt es nach Post-Angaben sechs Weihnachtspostfilialen. © dpa-infocom, dpa:211219-99-441741/3 (dpa) Adressen der Weihnachtspostfilialen

