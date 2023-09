Wurstmarkt Bad Dürkheim 2023: Öffnungszeiten, Programm, Fahrgeschäfte und alle Infos zum Weinfest

Der Wurstmarkt im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim findet Mitte September 2023 statt. Wir informieren Sie über Öffnungszeiten, Programm und Fahrgeschäfte.

Jährlich findet in Bad Dürkheim am zweiten und am dritten September-Wochenende der Wurstmarkt statt - dieses Jahr also vom 8. bis 12. September und vom 15. bis 18. September 2023. Das Weinfest ist nur eine von vielen herbstlichen Veranstaltungen rund um Karlsruhe - wer möchte, kann sogar noch im Freibad plantschen. Wir liefern Ihnen hier alle Infos zu dem traditionellen pfälzischen Volksfest an der Deutschen Weinstraße.

Öffnungszeiten beim Wurstmarkt Bad Dürkheim 2023

An den Festtagen beginnt das Treiben auf dem Wurstmarktgelände jeweils gegen 11 Uhr. Das Ende ist anscheinend offen: "Ausschankschluss ist an allen Tagen mit dem letzten Gast", meldet der Veranstalter.

Wurstmarkt Bad Dürkheim 2023: Das Programm

Der Veranstalter hat das folgende Programm für den Wurstmarkt 2023 angekündigt - an allen Tagen wird im Festzelt Hamel ein vielfältiges Musikprogramm angeboten.

Freitag, 8. September

17 Uhr Platzkonzert auf dem Ludwigsplatz

17.30 Uhr Aufzug auf den Wurstmarktplatz über Schlossplatz, Weinstraße Nord, Dürkheimer Riesenfass zum Gradierbau

18 Uhr Eröffnungsspiel, Fassanstich und offizielle Eröffnung auf der Bühne am Gradierbau unterhalb der Michaeliskapelle

Sonntag, 10. September

11 Uhr Musik im Weindorf mit Duo Maria Blatz und Tom Keller

Montag, 11. September

10.30 Uhr Literarischer Frühschoppen in den Schubkarchständen

18 Uhr Inthronisierung der neuen Dürkheimer Weinprinzessin

Dienstag, 12. September

15 Uhr Autogrammstunde mit dem 1. FC Kaiserslautern im Festzelt Hamel

21 Uhr Farbenprächtiges Höhenfeuerwerk

Freitag, 15. September

13 Uhr Weinprobe im Riesenrad Jupiter - Einlass ab 12.30 Uhr, Tickets unter veranstaltung@michaeliskapelle.de, Kosten: 120 Euro je Gondel (max. 4 Personen)

Sonntag 17. September

11 Uhr Musik im Weindorf mit dem Ensemble Salonissimo

Montag, 18. September

10 Uhr Pfälzer Poesie im Festzelt Hamel

21 Uhr Farbenprächtiges Abschlussfeuerwerk

Welche Fahrgeschäfte gibt es beim Wurstmarkt Bad Dürkheim 2023?

Die Veranstalter haben einen "riesigen Vergnügungspark" angekündigt und auch einen Lageplan dazu veröffentlicht. Im einzelnen sind 21 Fahrgeschäfte vertreten:

Geistervilla

Crazy Vegas

Polyp XXL

Devil Rock

Auto Scooter Millenium

Scooter Millenium Jetlag

The King

Jupiter Riesenrad

Inselflug

Alpen Coaster

Coaster Kinderkarussell Märchenwelt

Breakdance

In 80 Tagen um die Welt

Around the World XL

Bayernwippe

Kinderscooter Crazy Time2

Best XXL Riesenschaukel

Traumwelt

Super-Wellenflug/Kettenkarussell

Musik Express 3000

Kindereisenbahn Intercity

Wurstmarkt Bad Dürkheim 2023: Was sonst noch interessant ist