20 Jahre ohne Führerschein: Mann fällt bei Kontrolle auf und flüchtet vor der Polizei

Im baden-württembergischen Weingarten (Landkreis Ravensburg) hat die Polizei am Donnerstag, 18.09., einen Mann kontrolliert, der 20 Jahre ohne gültigen Führerschein Auto gefahren ist. Das teilte das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Ursprünglich fiel der Mann den Polizisten jedoch wegen eines anderen Vergehens auf.

Mann war nicht angeschnallt: 43-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle

Wie das Polizeipräsidium mitteilte, fiel der 43-Jährige am späten Donnerstagmorgen auf, da er im Auto nicht angeschnallt war. Eine Polizeistreife bat den Mann, den Wagen anzuhalten. Stattdessen trat dieser auf das Gaspedal und floh vor den Beamten.

Laut Angaben der Polizei beschleunigte er dabei stark und fuhr deutlich zu schnell durch die Stadt. Der Mann bog in eine Sackgasse ein, wo die Beamten ihn schlussendlich stellten und kontrollierten. Dabei stellte sich heraus, dass der 43-Jährige weder seinen Ausweis noch seinen Führerschein dabeihatte.

Nach Flucht vor der Polizei: Mann täuscht Beamte

Daraufhin entschieden die Polizisten, den Mann zu seiner Wohnung zu begleiten. An der vermeintlichen Adresse angekommen, zeigte der Autofahrer ihnen jedoch einen fremden Ausweis. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann gar nicht an der angegebenen Adresse wohnte.

Anschließend fuhren die Beamten mit dem 43-Jährigen zu dessen eigentlicher Wohnung. Hier fanden sie auch den richtigen Ausweis des Mannes. Im Zuge dessen gab der Mann zudem an, dass er seit 20 Jahren keinen gültigen Führerschein mehr besitze.

In Weingarten stieß die Polizei auf einen Mann, der 20 Jahre lang ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

20 Jahre ohne Führerschein: Mehrere Verfahren gegen 43-Jährigen

Die Beamten nahmen den Fahrzeugschlüssel des 43-Jährigen mit. Insgesamt muss sich der Mann nun wegen mehrerer Verfahren verantworten. Unter anderem wird er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angeklagt. Da er zudem nicht angeschnallt war, wurde zusätzlich ein Verwarnungsgeld fällig.

Das Auto, mit dem der 43-Jährige vor der Polizei floh, gehörte dem Mann nicht. Der tatsächliche Halter des Wagens muss nun ebenfalls mit Konsequenzen rechnen, da er zugelassen hatte, dass der 43-Jährige das Auto ohne Führerschein fuhr.