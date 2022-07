Konzert abgebrochen: Weil weiße Musiker Reggae spielen und Rastas tragen

Die Band Lauwarm musste ein Konzert vorzeitig abbrechen. Laut Veranstalter hätten sich mehrere Besucher unwohl gefühlt, weil die Musiker Reggae spielten und Rastas tragen.

Weil sie als weiße Musiker mit Rastafrisuren Reggae spielten, musste die Berner Band Lauwarm ein Konzert in der Brasserie Lorraine in Bern abbrechen. Wie mehrere Medien berichten, sprang die Band am 18. Juli kurzfristig ein, weil die ursprünglich angekündigten Musiker abgesagt hatten. Sie unterhielten das Publikum mit Reggae, Indi-World und Pop - allerdings kürzer als geplant. In der Pause brach der Veranstalter das Konzert ab. Der Grund: Mehrere Besucherinnen und Besucher hätten sich unwohl gefühlt.

Abbruch von Reggae-Konzert: Das sagt der Veranstalter

Während des Auftritts seien mehrere Menschen auf den Veranstalter zugekommen und hätten ihr Unwohlsein geäußert. Wie der Veranstalter auf Instagram mitteilt, ging des dabei um das Thema "Kulturelle Aneignung". Er hätte sich nach einem Gespräch mit der Band entschieden, das Konzert abzubrechen. "Wir haben es verpasst, uns im Vorherein genug damit auseinanderzusetzen und euch zu schützen", so der Veranstalter.

In einer weiteren Stellungnahme schreibt er: "Wir behaupten nicht, dass wir mit dem Abbruch des Konzertes das Richtige getan haben." Es hätte sich aber falsch angefühlt, es einfach weiterlaufen zu lassen. "Wir könnten es auch Überforderung nennen."

Konzert-Abbruch: Reggae-Band äußert sich

Auch die Band Lauwarm äußerte sich auf Instagram zu dem Konzert-Abbruch. "Als Gruppe haben wir Familie, Freunde wie auch Geliebte aus verschiedenen Kulturen, was sich in unserer Musik widerspiegelt", so die Musiker. Die Band sei mit dem Thema kulturelle Abneigung bisher nie direkt konfrontiert worden. Sie würde allen Kulturen mit Respekt begegnen. "Wir stehen aber auch zu der Musik, welche wir spielen, zu unserem Erscheinungsbild und zu unserer Art, wie wir sind", so Lauwarm auf Instagram.

In einem Interview mit dem Schweizer Newsportal 20min.ch sagte Dominik Plumettaz von Lauwarm: "Das war schmerzhaft für uns." Die Band sei "total überrascht und perplex" gewesen nach der Entscheidung des Veranstalters. Das Publikum hätte nach dem Abbruch getobt und die Musiker hätten die Unterstützung der Besucher gespürt. Die Kritiker hätten sich nicht bei ihnen gemeldet. "Uns Rassismus und Diskriminierung vorzuwerfen, ist daneben", verdeutlichte Dominik Plumettaz.