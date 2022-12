Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten 2022 in Augsburg?

Der Klimawandel vertreibt weiße Weihnachten nach und nach aus Augsburg. Auch im Jahr 2022 ist das Szenario unwahrscheinlich. Es besteht aber Hoffnung.

Für viele Menschen macht Schnee das Weihnachtsfest erst richtig besinnlich. Eine weiße Weihnacht hat sich in manchen Köpfen auch als romantische Vorstellung durchgesetzt. Für die Menschen in und um Augsburg war das Phänomen allerdings lange nicht mehr zu bestaunen. Ändert sich das zu Weihnachten 2022?

Weiße Weihnachten in Augsburg: Ein Blick in die Historie

Zunächst einmal zur meteorologischen Definition: Wetter-Experten sprechen in einer Region dann von einer weißen Weihnacht, wenn an Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils mindestens ein Zentimeter Schnee an einer Messstation gemessen wird. In Augsburg muss man in den Geschichtsbüchern einige Seiten zurückblättern, um dieses Szenario zu finden.

Weiße Weihnachten gab es in Augsburg zuletzt 2010. Vor zwölf Jahren lagen rund um Heiligabend bis zu acht Zentimeter Schnee. Zuvor hatte es 2001 eine Schneedecke von bis zu sechs Zentimetern an Heiligabend und den Feiertagen gegeben. Zuvor hatte es das Phänomen der weißen Weihnacht öfter gegeben. Seit 1960 konnte in Augsburg 16 Mal von weißen Weihnachten gesprochen werden. In den Jahren 1960 bis 1964 war das fünf Mal in Folge der Fall.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Augsburg: Wie wahrscheinlich sind weiße Weihnachten 2022?

Der Klimawandel vertreibt weiße Weihnachten nach und nach aus Augsburg und auch aus Deutschland. Das geht auch aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. "Ein Vergleich der Referenzperioden 1961–1990 und 1991–2020 zeigt, dass die Chance auf weiße Weihnachten mit einer Schneedecke an allen drei Tagen im Mittel von Deutschland um 13 Prozentpunkte und regional sogar um bis zu 44 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Dies bedeutet eine prozentuale Abnahme von 52 Prozent für drei Tage mit Schnee an Weihnachten", schreibt der DWD auf seiner Website.

Derzeit deutet alles darauf hin, dass es auch 2022 keine weiße Weihnacht in Augsburg geben wird. Laut wetter.de wird Bayern an Heiligabend und den Feiertagen fast gänzlich schneefrei sein. Demnach bleibt nur in der Alpenregion Schnee liegen.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -4°C, nachmittags -2°C und abends -7°C. Es wird heute voraussichtlich 2 Sonnenstunden geben.

Die Hoffnung auf weiße Weihnachten bleibt in Augsburg aber bestehen. Bei wetter.com und anderen Portalen werden für Heiligabend und die Feiertage Temperaturen um die 0 Grad vorhergesagt. Kommt es zu Niederschlägen, könnten diese also als Schnee herunterkommen. Das gilt auch für die Region. Eine genaue Vorhersage ist allerdings erst wenige Tage vor dem Fest möglich.

Lesen Sie dazu auch