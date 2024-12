Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten 2024 in Bayern?

Damit der Heiligabend ein schönes Fest mit der Familie wird, gibt es so manches zu organisieren. Vom Einkauf und der Zubereitung eines Festmahls bis zur Auswahl der passenden Geschenke. Die richtige Dekoration sorgt zum Abschluss für weihnachtliche Atmosphäre. Doch keine Christbaumkugel und kein Zimtstern schaffen, was eine weiße Schneelandschaft an Weihnachten erzeugt: die perfekte Stimmung. Letztlich ist das Wetter aber nichts, das sich planen lässt. Dennoch, in weniger als einer Woche ist es bereits soweit. Wie stehen also die Chancen auf weiße Weihnachten in diesem Jahr 2024?

DWD: Nur sechs Mal weiße Weihnachten in den vergangenen 100 Jahren

Von „weißen Weihnachten“ spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD), wenn vom 24. bis zum 26. Dezember eine mindestens einen Zentimeter dicke Schneedecke liegt. Demnach kam das in den vergangenen 120 Jahren genau sechsmal vor:

1906

1917

1962

1969

1981

2010

Eine Statistik, die sich auf die niedrigen und mittleren Lagen bezieht. Je nach Region hat es durchaus Ausnahmen gegeben.

Auf knirschendem Schnee einen Weihnachtsspaziergang machen, das wünschen sich wohl viele für das Fest 2024. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Das Klimaarchiv des DWD belegt zudem einen rückläufigen Trend: Vergleicht man die Jahre von 1961 bis 1990 mit den Jahren von 1991 bis 2020, ergibt sich ein drastischer Rückgang der Schneewahrscheinlichkeit an allen drei Weihnachtstagen um mehr als 50 Prozent. Besonders im Süden Deutschlands ist die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten gesunken. In München beispielsweise, wo früher statistisch gesehen alle drei Jahre mit Schnee an Heiligabend zu rechnen war, gibt es nur noch alle sieben Jahre eine weiße Weihnacht.

Prognose ändert sich in der Woche vor Weihnachten

Bis vor kurzem standen die Chancen auf weiße Weihnachten in Bayern noch recht schlecht. Meteorologen gaben Einschätzungen, dass es grundsätzlich zu warm sei. Zuletzt wurde zudem bekannt, dass das Jahr 2024 das wärmste seit Messbeginn war. Auch in dieser Woche sind die Temperaturen für Dezember verhältnismäßig warm – am Mittwoch, 18. Dezember, sind bis zu 14 Grad in Bayern gemeldet. Die milden Temperaturen sollen noch bis zum Freitag andauern.

Ab dann erwartet der Deutsche Wetterdienst kältere Temperaturen und meldet Regen- und Schneeschauer. Bis in die Täler hinab soll es überwiegend Schnee geben, bei Temperaturen bis maximal 6 Grad. Am Samstag sagt der Wetterdienst besonders nördlich der Donau Niederschlag vorher, oberhalb 800 Metern auch Schnee.

Der 10-Tages-Trend zeigt auch für den 22. und 23. Dezember eine Schneewahrscheinlichkeit. Sogar in München könnten dann ein paar Flocken vom Himmel fallen. Dass der Schnee liegen bleibt, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Denn die Temperaturprognose ist dafür deutlich zu warm.

Kurz vor Weihnachten soll Schnee nach Deutschland kommen

Auch der Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel sagt, dass zum vierten Advent eine Kaltfront aus Norden nach Deutschland kommt. Laut ihm sinke die Schneefallgrenze dann auf 500 oder gar 400 Meter. Dadurch könne es kurz vor Weihnachten noch einmal Schnee geben. Doch danach soll es zu Weihnachten „richtig warm“ in Deutschland werden. Schenk spricht von Werten um die 15 Grad. „Grüne Weihnachten sind gesetzt“, ist er der Meinung.

Andere Wetterdienste, etwa die Webseite wetterprognose-wettervorhersage.de prognostiziert optimistischer für den Heiligabend. Demnach werde sich die kalte Luft aus Norden bis zum 24. Dezember halten. Im Tagesverlauf könne es dann zu Niederschlag kommen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sei dann bis auf tiefere Lagen mit Schnee zu rechnen. Die Rede ist von einer Schneefallgrenze zwischen 100 und 500 Meter.

Ende November ist in vielen Orten Deutschlands bereits etwas Schnee eingekehrt. Foto: Harald Tittel, dpa

Weiße Weihnachten 2024? Winter in vergangenen Jahren zu warm

Erschwerend für die weiße Weihnacht ist wohl auch, dass die Winter in den vergangenen Jahren zu warm waren. Das berichtet das Wettermagazin wetter.com. Zwar gab es immer wieder Schnee, im letzten Jahr sogar extrem viel Schnee und Chaos bereits im November, doch oft hält sich dieser nicht lange. Demnach wich der Winter 2023/24 um fast vier Grad vom langjährigen Mittel ab. Im Jahr 2022/23 war es im Schnitt fast drei Grad zu warm, ähnlich wie im Jahr davor, 2021/22. Insgesamt ist die Vorhersage für den Winter 24/25 also noch sehr unsicher. Derzeit deuten jedoch alle Wettermodelle auf einen erneuten zu warmen Winter hin.