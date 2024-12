Wie hoch sind die Chancen auf weiße Weihnachten 2024?

Damit der Heiligabend ein schönes Fest mit der Familie wird, gibt es so manches zu organisieren. Vom Einkauf und der Zubereitung eines Festmahls bis zur Auswahl der passenden Geschenke. Die richtige Dekoration sorgt zuletzt für weihnachtliche Stimmung. Doch keine Christbaumkugel und kein Zimtstern schaffen, was eine weiße Schneelandschaft an Weihnachten erzeugt: die perfekte Stimmung. Letztlich ist das Wetter aber nichts, das sich planen lässt. Ein Meteorologe betrachtet aktuell bereits die Wetterlage und schätzt die Lage für Weihnachten 2024 ab. Wie stehen also die Chancen auf weiße Weihnachten in diesem Jahr?

DWD: Nur sechs Mal weiße Weihnachten in den vergangenen 100 Jahren

Von „weißen Weihnachten“ spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD), wenn vom 24. bis zum 26. Dezember eine mindestens einen Zentimeter dicke Schneedecke liegt. Demnach kam das in den vergangenen 120 Jahren genau sechsmal vor:

1906

1917

1962

1969

1981

2010

Eine Statistik, die sich auf die niedrigen und mittleren Lagen bezieht. Je nach Region hat es durchaus Ausnahmen gegeben.

Icon Vergrößern Auf knirschendem Schnee einen Weihnachtsspaziergang machen, das wünschen sich wohl viele für das Fest 2024. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa Icon Schließen Schließen Auf knirschendem Schnee einen Weihnachtsspaziergang machen, das wünschen sich wohl viele für das Fest 2024. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Das Klimaarchiv des DWD belegt zudem einen rückläufigen Trend: Vergleicht man die Jahre von 1961 bis 1990 mit den Jahren von 1991 bis 2020, ergibt sich ein drastischer Rückgang der Schneewahrscheinlichkeit an allen drei Weihnachtstagen um mehr als 50 Prozent. Besonders im Süden Deutschlands ist die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten gesunken. In München beispielsweise, wo früher statistisch gesehen alle drei Jahre mit Schnee an Heiligabend zu rechnen war, gibt es nur noch alle sieben Jahre eine weiße Weihnacht.

Meteorologe Dominik Jung gibt Einschätzung zur weißen Weihnacht 2024

Was sagt der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zur weißen Weihnacht in diesem Jahr? Derzeit sei es noch nicht möglich, eine zuverlässige Vorhersage zu treffen. Aber die Chancen auf Schnee liegen in den Niederungen meist nur bei 10 bis 30 Prozent, in den höheren Lagen bei 40 bis 60 Prozent. Laut Jung sei entscheidend, ob Kältewellen und feuchte Wetterlagen pünktlich eintreffen. Mehr Glück haben laut Jung Regionen in den Bergen, während es in den Städten meist mehr grau als weiß aussieht.

Icon Vergrößern Ende November ist in vielen Orten Deutschlands bereits etwas Schnee eingekehrt. Foto: Harald Tittel, dpa Icon Schließen Schließen Ende November ist in vielen Orten Deutschlands bereits etwas Schnee eingekehrt. Foto: Harald Tittel, dpa

Für eine handfeste Aussage sei es aber noch etwas zu früh. Wann kann dann eine triftige Prognose gestellt werden? „Etwa fünf bis zehn Tage vor dem Fest können wir erste konkrete Prognosen für das Weihnachtwetter abgeben“, sagt Diplom-Meteorologe Jung.

Grundsätzlich berichtet wetter.net, dass die aktuellen Wettermodelle ein eher mildes Bild für die Weihnachtszeit 2024 zeichnen. Vor allem die globalen Langzeitprognosen deuten darauf hin, dass kalte Winter zunehmend zur Seltenheit werden. Statt glitzernder Schneelandschaften könnten uns graue Regentage und Temperaturen im zweistelligen Bereich erwarten. Dennoch gebe es auch einige Szenarien, bei denen kalte Luftströme aus Norden möglich erscheinen. Diese könnten rechtzeitig vor Heiligabend für frostige Temperaturen und Schneefall sorgen. Dabei seien die Tage um den 20. Dezember besonders entscheidend. Sollten sich die Hoch- und Tiefdruckgebiete also günstig entwickeln, könnte das Wetter doch noch umschlagen.

Expertin wirft Blick auf Langfristmodell

Die Meteorologin Sarah Hauchenberg von wetter.com erkennt beim Blick auf das europäischen ECMWF-Langfristmodell, dass die Temperaturen zwischen dem 23. und dem 29. Dezember 2024 in ganz Deutschland zu warm sein sollen. Dazu soll es eine durchschnittliche Menge an Niederschlag geben. Laut der Expertin sieht es damit eher nicht nach weißen Weihnachten aus.

Außerdem besteht zu 60 bis 70 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass das Wetterphänomen „Weihnachtstauwetter“ auftritt. Dann wird es genau um die Weihnachtsfeiertage herum milder, falls bereits Schnee gefallen ist, schmilzt dieser. Von weißen Dächern und Landschaften ist dann nichts mehr übrig.

Trotzdem weist die Meteorologin darauf hin, dass Wettermodelle erst ab Mitte Dezember andeuten können, ob es nun wirklich weiße Weihnachten geben wird oder nicht. Etwa zehn Tage vor Weihnachten könne man genauere Aussagen treffen.

Weiße Weihnachten 2024? Winter in den vergangenen Jahren zu warm

Erschwerend für die weiße Weihnacht ist wohl auch, dass die Winter in den vergangenen Jahren zu warm waren. Das berichtet das Wettermagazin wetter.com. Zwar gab es immer wieder Schnee, im letzten Jahr sogar extrem viel Schnee und Chaos bereits im November, doch oft hält sich dieser nicht lange. Demnach wich der Winter 2023/24 um fast vier Grad vom langjährigen Mittel ab. Im Jahr 2022/23 war es im Schnitt fast drei Grad zu warm, ähnlich wie im Jahr davor, 2021/22. Insgesamt ist die Vorhersage für den Winter 24/25 also noch sehr unsicher. Derzeit deuten jedoch alle Wettermodelle auf einen erneuten zu warmen Winter hin.