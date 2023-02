Berlin

07:11 Uhr

Passanten entdecken Leichen von Frau und Kind in Berliner See

Fahrzeuge der Polizei stehen am Ufer des Weißen Sees in Berlin-Pankow.

Nachdem erst in der vergangenen Woche ein fünfjähriges Mädchen leblos in Berlin-Pankow gefunden wurde, haben Passanten am Montag zwei Leichen im Weißen See entdeckt.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape