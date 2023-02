Zum 1. März sollen weitere Corona-Regeln enden

Weitere bundesweite Corona-Regeln sollen zum 1. März vorzeitig enden. Betroffen von der Lockerung sind Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Zum 1. März sollen weitere bundesweite Corona-Schutzvorgaben nach Plänen von Bund und Ländern vorzeitig auslaufen. Am Dienstag vereinbarten die Gesundheitsministerinnen und -minister ein früheres Ende der eigentlich bis 7. April festgelegten Masken- und Testpflichten für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Weiterhin soll die Maskenpflicht aber bei Besuchen in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen gelten.

Lauterbach zu Lockerung der Corona-Regeln: Infektionslage stabil

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sei die Infektionslage unter dem Strich seit Wochen stabil. Die Krankenhäuser könnten Corona-Kranke gut versorgen. Nur beim Besuch medizinischer Einrichtungen müsse man weiter vorsichtig sein. Wer Patienten oder Heimbewohner besuche und Arzttermine wahrnehme, müsse weiterhin Maske tragen. "Das sollte uns der Schutz vulnerabler Gruppen wert sein." Lauterbach betonte: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber die Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Das Virus ist im Alltag beherrschbar. Und daraus ziehen wir Konsequenzen."

Letzte bayerische Corona-Maßnahmen bereits ausgelaufen

Zum 1. Februar sind die letzten Corona-Maßnahmen in Bayern ausgelaufen. Dementsprechend ist auch die Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen und Gemeinschaftsunterkünften gefallen. Die bayerische Corona-Verordnung besteht seitdem nur noch aus "allgemeinen Handlungsempfehlungen". Wegen bundesinfektionsschutzrechtlicher Regelungen blieb es bislang bei der FFP2-Maskenpflicht in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie für Patienten und Besucher von Arztpraxen. (mit dpa)

