Welche Corona-Variante habe ich? Lässt sich das erfahren?

Wer mit dem Coronavirus infiziert ist, bekommt das meist über einen PCR-Test aus dem Labor bestätigt. Doch wie lässt sich erfahren, welche Corona-Variante man hat?

Nach einem positiven Corona-Schnelltest erfolgt in den meisten Fällen der Gewissheit bringende PCR-Test im Labor. Aber kann man auch herausfinden, mit welcher Variante des Coronavirus man sich infiziert hat? Theoretisch geht das. Die Labore können genau untersuchen, welche Virusvariante vorliegt. In den meisten Fällen wird das aber nicht untersucht und noch seltener den Infizierten mitgeteilt. Das liegt daran, dass die Sequenzierung aufwändig, zeitintensiv und teuer ist. Allerdings gibt es die sogenannte Coronavirus-Surveillanceverordnung in Deutschland, die vorgibt, wie oft und in welchen Fällen die Labore sequenzieren müssen.

Corona-Variante: Woher weiß ich, welche ich habe?

Bei einer sehr hohen Inzidenz im Land (mehr als 70.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages) müssen fünf Prozent der Tests auf die Virusvariante untersucht werden. Bei weniger als 70.000 Neuinfektionen pro Tag müssen es zehn Prozent sein. Dadurch bekommen das Robert-Koch-Institut und die Gesundheitsämter einen besseren Überblick darüber, welche Virusvarianten wie stark zirkulieren. Eine Sequenzanalyse kostet etwa 200 Euro und ist damit kostenintensiv, weshalb nicht jeder Labortest automatisch sequenziert wird.

Die infizierten Personen haben keinen Einfluss darauf, ob ihr Test einer Sequenzanalyse unterzogen wird oder nicht. Stattdessen spielen zwei Kriterien eine Rolle bei der Wahl der Tests, die genauer analysiert werden sollen. Diese sind:

Die Tests werden vom Labor zufällig ausgewählt

Es besteht ein labordiagnostischer oder ein epidemiologischer Verdacht auf eine besorgniserregende Virusvariante

Ein epidemiologischer Verdacht liegt zum Beispiel vor, wenn es ein ungewöhnlich hohes Ausbruchsgeschehen gibt, also plötzlich sehr viele Menschen gleichzeitig erkranken oder wenn es verstärkt zu Impfdurchbrüchen kommt. Dann möchten die Ämter wissen, woran das liegen könnte und ob eine neue oder besorgniserregende Virusvariante vorliegt. Die Gesundheitsämter können die Sequenzierung nach der Surveillanceverordnung anordnen.

Wie lässt sich die Virusvariante noch herausfinden?

Allerdings können auch Ärzte eine PCR-Sequenzierung beim jeweiligen Labor in Auftrag geben. Laut Coronavirus-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums besteht Anspruch auf eine variantenspezifische PCR-Testung. Damit sollen Virusvarianten schneller erkannt und erfasst werden.

