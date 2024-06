Welche Milch sollte man beim Abnehmen trinken?

Wer eine Diät macht, muss nicht auf Milch verzichten. Milchprodukte können sogar dabei helfen, Gewicht zu reduzieren. Aber welche Milch ist am besten?

Immer weniger Menschen in Deutschland trinken regelmäßig Milch. Dies belegen die letzten Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Der Grund: Laut der aktuellen Nestlé-Ernährungsstudie werden tierische Nahrungsmittel in der Bevölkerung zunehmend kritisch betrachtet. Auch ein gestiegenes Bewusstsein für Laktoseintoleranz kann als Ursache gelten.

Demgegenüber steht die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), die für eine gesunde und ausgewogene Ernährung den täglichen Verzehr von Milchprodukten empfiehlt. Manche Studien betonen zudem die positiven Effekte von Milchprodukten beim Abnehmen. Doch welche Milch eignet sich am besten für eine Diät? Alle Antworten lesen Sie im Text.

Warum Milch nach wie vor gesund ist

Warum Milchprodukte laut DGE trotz aller Bedenken nach wie vor ein unverzichtbarer Bestandteil einer gesunden Ernährung sind, liegt nicht zuletzt an ihrem hohen Kalzium-Gehalt. Kalzium ist demnach ein "elementarer Baustein von Knochen und Zähnen und wichtig für das Nervensystem, die Muskulatur, die Blutgerinnung und die Zellwandstabilität", wie die DGE auf ihrer Seite schreibt. Nur wenig andere Lebensmittel, darunter etwa Nüsse, Brokkoli oder Grünkohl, haben einen ähnlich hohen Anteil an Kalzium wie Milchprodukte.

Zudem gehören Milchprodukte laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) zu den Lebensmitteln mit einem hohen Anteil an Eiweiß, Vitamin B2 und Jod. Da jedoch gleichzeitig zu viel Kalzium im Blut schädlich ist, ist zwar ein täglicher, aber moderater Verzehr von Milchprodukten ratsam, so die Experten von BZfE. Für den Verzehr sieht der DGE-Ernährungskreis daher derzeit einen täglichen Verzehr von 250 Gramm vor. Zur Orientierung: Ein großes Glas Milch entspricht etwa 250 Gramm, eine Scheibe Käse 30 Gramm und ein Joghurt rund 150 Gramm.

Milch zum Abnehmen: Kalzium kurbelt Fettstoffwechsel an und schützt vor Heißhungerattacken

Ob Milchprodukte auch beim Abnehmen helfen, wird in der Forschung seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. So legen Studienergebnisse aus den USA und China nahe, dass ein moderater Milchverzehr in Kombination mit einer kalorienarmen Ernährung durchaus bei der Gewichtsabnahme helfen können. Einer der Verfechter von Milch als einem probaten Abnehm-Mittel ist der US-amerikanische Ernährungswissenschaftler Michael Zemel, Direktor des Ernährungsinstituts an der Universität von Tennessee. Seiner Auffassung nach ist Milch mehr als nur ein Kalzium-Lieferant. "Sie ist ein hochwertiges Protein, eine Sammlung von Aminosäuren, die sich positiv auf Skelett, Muskeln und Fett auswirken", sagt der Forscher gegenüber dem Medizin-Portal webmd.com.

Im Zusammenspiel mit Vitamin D soll Kalzium zudem laut Deutsche Apotheker Zeitung den Stoffwechsel ankurbeln und für einen anhaltend stabilen Blutzuckerspiegel sorgen. Der laut glycemic-index.net niedrige glykämischer Index von Milch führt außerdem dazu, dass nach dem Verzehr Heißhungerattacken ausbleiben und Abnehmen ohne Hunger möglich wird. In der Forschung vermutet man darüber hinaus, dass neben Kalzium weitere bioaktive Bestandteile aus der Milch auf den Fettstoffwechsel wirken, wie der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung (UGB) auf seiner Seite schreibt. Weitere Studien hierzu stünden noch aus.

Vollmilch, fettarme Milch oder Pflanzendrinks: Welche Milch hilft am besten beim Abnehmen?

Es gibt also aus wissenschaftlicher Sicht triftige Gründe, Milchprodukte auch weiterhin moderat zu verzehren. Auch wer Abnehmen möchte, kann Milch gut in den Speiseplan integrieren. Zwar haben alternative Milchprodukte auf Pflanzenbasis laut fettrechner.de deutlich weniger Kalorien als die tierischen Originale vorzuweisen, doch eben nicht dieselbe Nährstoffzusammensetzung. Denn ähnlich wie Nüsse, die trotz ihrer vielen Kalorien beim Abnehmen helfen, haben auch Milchprodukte unentbehrliche Vorteile wie etwa den glykämischen Index, der die Fettverbrennung begünstigt und bei einer Diät vor lästigen Heißhungerattacken schützt.

Die Fitness-Zeitschrift fitforfun rät dennoch, fettarme Milch der klassischen Vollmilch vorzuziehen. Bei niedrigerem Kalorien- und Fettanteil sei sie immer noch eine "gute Protein- und Nährstoffquelle". Milch-Alternativen wie Sojamilch sowie Ersatzdrinks auf Hafer- und Mandelbasis können dagegen nicht mithalten. Ein Bericht der Apotheken Umschau kommt zu dem Schluss: "In puncto Nährstoffe bleiben Pflanzendrinks hinter Milch zurück."

Übrigens: Haferflocken, sowohl in Form von Overnight Oats als auch in der Müslischale, können zusätzlich zur Milch ein echtes Abnehm-Wundermittel sein.