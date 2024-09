Von Babys bis Erwachsenen: Welcher Blutdruck ist normal?

Ohne Druck kann das Blut im menschlichen Körper nicht fließen. Und ohne den Fluss des Blutest können Organe und Gewebe nicht mit Sauerstoff versorgt werden. Der Blutdruck ist daher überlebenswichtig, kann aber auch lebensgefährlich werden. Bluthochdruck ist die wohl größte Gesundheitsgefahr überhaupt. Daher ist es empfehlenswert, den eigenen Blutdruck im Auge zu behalten. Dabei stellt sich die Frage, welcher Wert normal ist.

Definition und Erklärung: Was ist der Blutdruck?

Mit dem Blutdruck wird die Kraft bezeichnet, welche das Blut auf die Wände von Venen und Arterien ausübt. Durch diese wird der Fluss des Blutes gewährleistet und aufrechterhalten. Das hat wiederum zur Folge, dass alle Organe bis in die kleinsten Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden können.

Die Entstehung des Blutdrucks ist auf zwei Mechanismen zurückzuführen. Es handelt sich um den Widerstand, der von den Wänden der Gefäße ausgeht und das rhythmische Pumpen des Herzens. Er ist von dem Durchmesser und der Elastizität der Gefäße und dem Druck abhängig, der durch die Kraft des Herzens entsteht.

Der Blutdruck wird in der Maßeinheit „Millimeter Quecksilbersäule“ gemessen, die wie folgt abgekürzt wird: mmHg. Es gibt zwei Messgrößen, die für eine genaue Einordnung des Blutdrucks benötigt werden. Der systolische Wert gibt den maximalen Druck in den Gefäßen an, der durch maximale Anspannung des Herzmuskels zustande kommt. Der diastolische Wert gibt hingegen den niedrigsten Druck an. Bei diesem ist der Herzmuskel entspannt.

Werte für Erwachsene: Welcher Blutdruck ist normal?

Bei Erwachsenen wird bei den Blutdruckwerten zwischen sechs Gruppen unterschieden. Drei dieser Gruppen beschreiben Werte, die unter einen „normalen Blutdruck“ fallen. Gemeint ist damit vor allem, dass es sich aus medizinischer Sicht um unbedenkliche Werte handelt. Sie sind in die Kategorien optimaler Blutdruck, normaler Blutdruck und hochnormaler Blutdruck eingeteilt.

Der hochnormale Blutdruck grenzt im oberen Bereich an die erste Bluthochdruck-Gruppe. Im Folgenden sind die Gruppen mit ihren jeweiligen Blutdruckwerten aufgelistet. Die Werte stammen von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und werden von der Deutschen Hochdruckliga unterstützt.

Markus van der Giet, Vorsitzender der Deutschen Hochdruckliga und Leiter des Hypertoniezentrums der Charité, spricht im Interview mit unserer Redaktion von einer „roten Linie“, welche den Übergang zum Bluthochdruck markiert. Diese liegt bei einem Blutdruck von 140 zu 90.

Blutdruck-Kategorie Systolischer Wert (mmHg) Diastolischer Wert (mmHg) Optimal unter 120 unter 80 Normal 120 bis 129 80 bis 84 Hochnormal 130 bis 139 85 bis 89 Bluthochdruck Grad 1 140 bis 149 90 bis 99 Bluthochdruck Grad 2 150 bis 159 100 bis 109 Bluthochdruck Grad 3 160 und höher 110 und höher

Welcher Blutdruck ist normal in welchem Alter?

Der Blutdruck verändert sich im Alter. Je älter man wird, desto höher klettert man in der Blutdruck-Tabelle. Das ist wissenschaftlicher Tenor. Unterlegt wird die Annahme, dass der Blutdruck im Alter steigt, von einer Erhebung des Bundes. Demnach sehen die durchschnittlichen Blutdruckwerte je nach Alter und Geschlecht wie folgt aus.

Blutdruck-Tabelle für Männer:

Alter Systolischer Wert (mmHg) Diastolischer Wert (mmHg) 20 bis 29 129 78 30 bis 39 130 84 40 bis 49 135 88 50 bis 59 143 89 60 bis 69 150 88 70 bis 79 153 83

Blutdruck Tabelle für Frauen:

Alter Systolischer Wert (mmHg) Diastolischer Wert (mmHg) 20 bis 29 119 75 30 bis 39 122 78 40 bis 49 130 82 50 bis 59 143 86 60 bis 69 153 86 70 bis 79 155 83

Blutdruck von Babys: Normwerte in der Übersicht

Bei Neugeborenen gehört die Messung des Blutdrucks zu den wichtigen Erstuntersuchungen. Am liebsten hören Eltern dann den Wert 60 zu 40. Dabei handelt es sich um den Optimalwert. In den ersten Monaten steigt der Blutdruck dann ganz natürlich an.

Optimaler Blutdruck von Neugeborenen: 60/40 mmHg

Optimaler Blutdruck von Babys bis zu 12 Monaten: 80/60 mmHg

Welcher Blutdruck ist bei Kindern und Jugendlichen normal?

Bei Kindern sind normale Blutdruckwerte schwer zu ermitteln, da sie von der jeweiligen Größe und dem Gewicht abhängen können. Es gibt allerdings eine Liste von Optimalwerten, die von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie erstellt wurde.

Kleinkinder (1 bis 5 Jahre): 95/60 mmHg

Schulkinder (6 bis 12 Jahre): 100/60 mmHg

Jugendliche (13 bis 20 Jahre): 110/70 mmHg

Die Deutsche Hochdruckliga hat neben den Normwerten in ihrer Infobroschüre „Bluthochdruck bei Kindern und Jugendlichen“ eine Tabelle mit Grenzwerten zusammengestellt. Ab den folgenden Werten ist der Blutdruck bei Kindern im Bereich des Bluthochdrucks.

Blutdruck Tabelle für Jungen:

Alter Grenzwert zum Bluthochdruck (in mmHg) 3 110/70 4 110/70 5 111/71 6 111/71 7 113/72 8 114/73 9 116/74 10 118/75 11 120/76 12 124/77 13 127/78 14 132/80 15 136/82 ab 16 140/90

Blutdruck-Tabelle für Mädchen:

Alter Grenzwert zum Bluthochdruck (in mmHg) 3 109/71 4 110/71 5 111/71 6 111/71 7 113/72 8 115/74 9 117/74 10 119/75 11 122/76 12 124/76 13 126/78 14 127/79 15 128/80 ab 16 140/90

Die Werte gelten für den Hochdruck-Grenzbereich von Kindern und Jugendlichen, deren Körpergröße sich im Normbereich befindet. Bei Kindern und Jugendlichen, die etwas größer als der Durchschnitt ihres Alters sind, liegen die Grenzwerte zwei bis vier mmHg höher. Wer etwas kleiner als der Durchschnitt ist, sollte von zwei bis vier mmHg geringeren Grenzwerten ausgehen.