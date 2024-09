Welcher Pilz hat die meisten Vitamine?

Pilze gibt es in Deutschland das ganze Jahr zu kaufen, aber besonders in der Pilzsaison kommen sie häufiger auf den Teller. Manche Pilz-Enthusiasten gehen sogar selbst in Wald, um Pilze zu sammeln. Der Champignon zählt zu den beliebtesten Sorten, aber auch Pfifferlinge, Steinpilze und Morcheln werden in Deutschland angebaut. Wie viele Vitamine und Mineralstoffe liefern diese Pilzsorten?

Pilze: Alle Vitamine im Überblick

Pilze enthalten im Durchschnitt viele Vitamine. Der Folat-Gehalt ist besonders hoch: mit 100 Gramm Pilzen können Männer und Frauen ihren Tagesbedarf bereits decken. Auch reichlich Vitamin C und Vitamin B3 sind in Pilzen enthalten. Sie liefern sogar Vitamin D, das sonst eher selten in Lebensmitteln vorkommt. Hier sehen Sie alle in 100 Gramm enthaltenen Vitamine in gedünsteten Pilzen - inklusive des Anteils des Tagesbedarfs, der mit der Menge gedeckt wird. Folgende Tabelle liefert einen Durchschnitt verschiedener Pilzsorten:

Welcher Pilz liefert am meisten Vitamine und Nährstoffe?

Wir haben vier beliebte Speisepilze ausgewählt und den Vitamin-Gehalt in einer Tabelle gegenübergestellt. Durchschnittlich liefert der Steinpilz laut der Schweizer Nährwertdatenbank am meisten Vitamine, vor allem der Niacin-Gehalt (Vitamin B3) ist im Vergleich zu anderen Pilzsorten mit rund 14 Milligramm besonders hoch. Er liefert gemeinsam mit der Morchel auch am meisten Vitamin D.

Bei Pilzen ist die Lagerung besonders wichtig, da alte Pilze leicht Bauchschmerzen verursachen. Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelschutz rät, unbedingt bereits beim Einkauf auf die Frische zu achten. Champignons mit braunen Stellen zum Beispiel sind meist bereits überlagert.

Wer Lebensmittel spezifisch nach ihrem Vitamin-Gehalt aussuchen möchte, kann unsere Artikel als Hilfestellung nutzen: