Welcher Puls ist normal? Puls-Tabelle nach Alter

Der Puls hat es in unseren allgemeinen Sprachgebrauch geschafft. Man kann „am Puls der Zeit“ sein und „einen Puls bekommen“, wenn man aufgeregt ist. Wenn davon gesprochen wird, dass eine Person keinen Puls mehr hat, wird es ernst. Denn er stellt einen steten Begleiter dar, der uns am Leben hält. Die Höhe des Pulses gibt Aufschluss über unsere Gesundheit und die körperliche Belastung. Wer ihn im Auge behält, kann gesundheitliche Gefahren schnell erkennen. Zumindest dann, wenn er seinen Wert einordnen kann.

Was ist der Puls?

Der Puls stellt die kurze Bezeichnung für die Pulswellen dar, die durch die Bewegung des Blutes entstehen, das mit jedem Herzschlag gegen die Wände der Arterien gepumpt wird. Sie sind daher Folge des rhythmischen Prozesses des Zusammenziehens und Erweiterns, den das Herz immer wieder aufs Neue lostritt.

Die Höhe des Pulses verrät, mit welcher Geschwindigkeit und Frequenz das Blut durch den Körper gepumpt wird. In aller Regel entspricht der Puls dem Herzschlag pro Minute, also der Herzfrequenz. In seltenen Fällen kann der messbare Puls vom Herzschlag abweichen. In der medizinischen Fachsprache wird dann von einem Pulsdefizit gesprochen, das vor allem bei Herzrhythmusstörungen, aber auch anderen Krankheiten auftreten kann.

Puls messen - wie funktioniert es?

Wer seinen Puls messen will, hat dafür zahlreiche Möglichkeiten. Durch technische Hilfsmittel kann eine genaue Messung und Beobachtung des Pulses einfach gelingen. Etwa mit einer Smartwatch, mit der ein kurzer Blick auf das Handgelenk ausreicht. Oder mit einem Pulsgurt.

Ohne Hilfsmittel empfiehlt die Deutsche Herzstiftung eine Pulsmessung an der Innenseite des Handgelenks. Dort befindet sich unterhalb des Daumens die Speichenarterie, an welcher der Puls merklich zu spüren ist. Um ihn zu messen, können zwei oder drei Finger angelegt werden. In der Folge müssen die Schläge gezählt werden, welche in 30 Sekunden zu spüren sind.

Besonders gut ist der Puls laut der Herzstiftung direkt nach dem Aufstehen zu messen. Falls die Messung tagsüber erfolgen soll, wird empfohlen, zuvor einige Minuten zu liegen oder zu sitzen, um einen Ruhepuls zu gewährleisten.

Welcher Ruhepuls ist normal?

Der Ruhepuls stellt den wichtigsten Vergleichswert der Pulsmessung dar. Er wird auch als „normaler Puls“ bezeichnet.

Was ist der Ruhepuls? Der Ruhepuls beschreibt die Frequenz, mit welcher das Herz das Blut bei körperlicher Ruhe pumpt. Um diesen zu erreichen, musst der Körper für einige Minuten zur Ruhe kommen. Das gelingt am besten im Sitzen, oder im Liegen.

Die Herzstiftung nennt bei Erwachsenen einen Puls zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute als normalen Ruhepuls. Dieser kann nicht nur von der Tageszeit und vom Wetter abhängen, er ist auch individuell unterschiedlicher. So haben Sportler in der Regel einen niedrigeren Ruhepuls, da ihr Herz mehr Blut in die Hauptschlagader pumpen kann, als es bei Personen der Fall ist, die wenig oder gar keiner sportlichen Betätigung nachgehen. Das Herz von Sportlern ist also trainierter.

Puls-Tabelle: Welcher Puls ist normal in welchem Alter?

Welcher Puls ist normal? Die Antwort auf diese Frage hängt vom Alter der Person ab, deren Puls bestimmt werden soll. Der Normalpuls von Babys unterscheidet sich beispielsweise deutlich von dem Puls, der bei Senioren als normal eingestuft wird. Die folgenden Pulstabelle richtet sich nach Daten der Herzstiftung.

Altersgruppe Normalpuls Neugeborene 120 bis 140 Säuglinge 120 bis 130 Kinder 100 bis 110 Jugendliche 85 bis 90 Erwachsene 60 bis 80 Senioren 80 bis 90

Puls bei Frauen und Männern - gibt es einen Unterschied?

Welcher Ruhepuls ist normal für einen Mann? Und welcher Ruhepuls ist normal für eine Frau? Diese beiden Fragen sind durchaus berechtigt, denn es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Bei Frauen schlägt das Herz in der Regel etwas schneller als bei Männern. Laut der Krankenkasse Barmer gelten die beiden folgenden Puls-Normalwerte.

Normalpuls bei Frauen: 70 bis 80 Schlage pro Minute (Ruhepuls)

Normalpuls bei Männern: 60 bis 70 Schläge pro Minute (Ruhepuls)

Welcher Puls ist zu hoch?

Grundsätzlich ist jeder Puls zu hoch, der über den Normalwerten liegt, die für die jeweilige Altersgruppe gelten. Daher stellt sich eher die Frage, wie hoch der Puls sein darf, bis es gefährlich wird. Ärztinnen und Ärzte sprechen bei Erwachsenen ab einem Ruhepuls von 100 von einem schnellen Herzschlag. Das geht aus einem Bericht des Luzerner Kantonsspitals hervor. Demnach wird eine derartige Herzfrequenz in der Fachsprache als Tachykardie bezeichnet. Weiter verbreitet ist der Begriff des Herzrasens.

Wenn der Ruhepuls zu hoch ist, dann sollte dies von einem Fachmann eingeschätzt werden. „Wichtig ist zu klären, ob der Puls dauerhaft zu hoch ist. Ein Ruhepuls von über 100 sollte jedoch immer ärztlich abgeklärt werden“, erklärt Prof. Dr. med. Thomas Meinertz, Herzspezialist der Deutschen Herzstiftung.

Wenn der Puls deutlich höher als der Normwert ist, kann es, wie auch bei Bluthochdruck, lebensgefährlich werden. Eine Tachykardie kann im schlimmsten Fall ins Kammerflimmern übergehen. Dann der Puls einen Wert zwischen 250 und 320 erreicht. Ab einer Herzfrequenz von mehr als 320 Schlägen in der Minute sprechen Ärztinnen und Ärzte von einer lebensbedrohlichen Situation.

Wie niedrig darf der Puls sein?

Wer bei sich einen Puls unter dem passenden Normwert feststellt, der sollte seinen Hausarzt aufsuchen. Bei einem niedrigen Puls kommt es zunächst darauf an, ob der Puls zuvor höher war. Die Deutsche Herzstiftung schreibt, dass bei Erwachsenen selbst ein Puls unter 50 Schlägen pro Minute unbedenklich sein kann, solange keine Beschwerden vorliegen. Bei einer Herzfrequenz von unter 40 bei Erwachsenen muss allerdings eingeschritten werden.