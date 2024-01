Es gibt insgesamt neun gesetzliche Feiertage, die in jedem Bundesland gefeiert werden, zusätzlich aber weitere freie Tage. Welches Bundesland hat die meisten?

In Deutschland variiert die Anzahl der gesetzlichen Feiertage von Bundesland zu Bundesland. Bayern steht an der Spitze des Rankings mit den meisten Feiertagen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern ist hauptsächlich auf religiöse Traditionen zurückzuführen.

Welches Bundesland hat die meisten Feiertage?

Die kurze Antwort: Bayern hat mit insgesamt dreizehn gesetzlichen Feiertagen - zumindest in katholischen Gemeinden - die meisten in Deutschland und liegt sogar zwei Tage über dem bundesweiten Durchschnitt von elf Tagen. Augsburger haben sogar noch einen freien Arbeitstag mehr: Dank des Friedensfests am 8. August kommt die bayerische Stadt auf insgesamt 14 gesetzliche Feiertage.

Allerdings haben nicht alle bayerischen Gemeinden 13 Feiertage. Mariä Himmelfahrt ist nur in überwiegend katholischen Gemeinden ein Feiertag - und zwar in etwa 1700 Gemeinden. Viele Gemeinden in Ober- und Mittelfranken haben am 15. August nicht frei.

Brandenburg behandelt als einziges Bundesland den Oster- und Pfingstsonntag als gesetzlichen Feiertag und wäre somit gleich auf mit Baden-Württemberg, da die Tage aber nie zu einem arbeitsfreien Tag führen, werden sie in den meisten Übersichten nicht berücksichtigt.

Welches Bundesland hat die wenigsten Feiertage?

Ein einziges Schlusslicht im Feiertags-Ranking gibt es nicht. Insgesamt sieben Bundesländer haben zehn Feiertage, also nur einen Tag zusätzlich zu den bundesweiten gesetzlichen Feiertagen. Berlin und Hessen sind die einzigen beiden Bundesländer, in denen weder Allerheiligen noch der Reformationstag ein Feiertag ist.

Diese Bundesländer haben die meisten Feiertage - ein Überblick

Obwohl viele Gemeinden in Bayern 13 gesetzliche Feiertage haben, gilt für viele, die gleiche Anzahl wie in Baden-Württemberg: 12. Auch Fronleichnam wurde in der Übersicht in Thüringen und Sachsen nicht aufgelistet, da das katholische Fest in jeweils nur einem gesamten Landkreis und einigen zusätzlichen Gemeinden als gesetzlicher Feiertag gilt. Hier die Übersicht:

Bayern : 13 - in vielen Gemeinden

: 13 - in vielen Gemeinden Baden-Württemberg : 12

: 12 Mecklenburg-Vorpommern : 11

: 11 Thüringen : 11 - ohne Fronleichnam

: 11 - ohne Sachsen: 11 - ohne Fronleichnam

Sachsen-Anhalt : 11

: 11 Rheinland-Pfalz : 11

: 11 Saarland : 11

: 11 Nordrhein-Westfalen : 11

: 11 Hamburg : 11

: 11 Hessen : 10

: 10 Bremen : 10

: 10 Niedersachsen : 10

: 10 Berlin : 10

: 10 Brandenburg : 10

: 10 Schleswig-Holstein : 10

Quelle: Statista

Bundesländer mit den meisten Feiertagen: An diesen Feiertagen ist in ganz Deutschland frei

In Deutschland gibt es insgesamt neun bundesweite Feiertage. Das sind:

Das Datum für einige Feiertage bleibt jedes Jahr gleich, das Datum für Karfreitag, Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten ändert sich jedes Jahr. Für 2024 und 2025 stehen folgende bundesweite Feiertagstermine an:

Feiertage 2024 in Deutschland

Neujahr : 01.01.2024 (Montag)

: 01.01.2024 (Montag) Karfreitag : 29.03.2024 (Freitag)

: 29.03.2024 (Freitag) Ostern - Ostermontag : 01.04.2024 (Montag)

- : 01.04.2024 (Montag) 1. Mai - Tag der Arbeit : 01.05.2024 (Mittwoch)

: 01.05.2024 (Mittwoch) Christi Himmelfahrt : 09.05.2024 (Donnerstag)

: 09.05.2024 (Donnerstag) Pfingsten - Pfingstmontag : 20.05.2024 (Montag)

- : 20.05.2024 (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10.2024 (Donnerstag)

: 03.10.2024 (Donnerstag) 1. Weihnachtsfeiertag : 25.12.2024 (Mittwoch)

: 25.12.2024 (Mittwoch) 2. Weihnachtsfeiertag : 26.12.2024 (Donnerstag)

Feiertage 2025 in Deutschland