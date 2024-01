Ein Whirlpool spendet seinen Besuchern Wärme – wenn er denn beheizt wird. Funktioniert das auch mit Holz?

Whirlpools sind gerade im Winter eine feine Sache. Denn sie bieten die Gelegenheit, sich trotz aller Kälte im Wasser aufzuwärmen. Zwar genügt der vorhandene Platz nicht, um darin ein paar Bahnen zu schwimmen, aber einen gewissen Luxus stellen Whirlpools dennoch dar.

Angesichts steigender Strompreise dürften sich manche Whirlpool-Besitzer trotz der eisigen Temperaturen aber wohl zweimal überlegen, wann sie das Wasser aufheizen. Oder gibt es Alternativen, um das Wasser aufzuheizen?

Whirlpool: Wie lässt er sich heizen?

Die Whirlpool-Experten von Balearis und Spa Deluxe nennen verschiedene Optionen, um das Wasser zu erhitzen. Neben der Whirlpool-Heizung kann eine Wärmepumpe genutzt werden. Und auch Solarenergie kann helfen.

Laut Spa Deluxe ist durch die Nutzung einer Wärmepumpe "ein bis zu 75 Prozent niedrigerer Stromverbrauch beim Whirlpool-Heizen durchaus realistisch". Balearis nennt beim Rückgriff auf die Sonnenenergie die Solaranlagen auf dem Dach oder auch die sogenannten "Balkonkraftwerke" als Möglichkeiten. Alternativ kann der Whirlpool über einen Wärmetauscher auch ins Haus-Heizsystem eingebunden werden, heißt es weiter.

Whirlpool mit Holz heizen: Ist das möglich?

Whirlpools können auch mit Holz geheizt werden. Das auf Duschkabinen und Badmöbel spezialisierte Unternehmen Duschmeister erwähnt mehrere Vorteile: Es wird Energie beim Beheizen gespart, der Rohstoff ist im Vergleich zu fossilen Brennstoffen besonders günstig und es entsteht eine ursprüngliche und natürliche Wärme.

Die interne Holzheizung nimmt weniger Platz weg und kann bedient werden, ohne das Wasser zu verlassen. Allerdings benötigt sie Platz im Whirlpool und lässt sich schwerer reinigen.

Genau andersherum ist es bei der externen Holzheizung. In diesem Fall wird abseits des Whirlpools zusätzlicher Platz benötigt, dafür ist die Reinigung nicht so kompliziert. Und dann gibt es noch die integrierte Holzheizung, also eine Verbindung zwischen Innen- und Außenmodell. Der Ofen befindet sich am Whirlpool, eine sich durch das Feuer erwärmende Ausbuchtung im Inneren. Das Wasser fließt durch ein Röhrensystem am Ofen entlang.

Zu beachten sei bei Holzheizungen, dass es dauern kann, bis sich das Wasser erwärmt hat. Als Faustformel gelte, "dass das Wasser im Whirlpool, der mit Feuer beheizt wird, pro Stunde um acht Grad steigt". Der Wert variiere aber je nach Größe des Modells und Art der Holzheizung.

Mit welchem Holz kann der Whirlpool beheizt werden

Arrigato weist darauf hin, dass es auch auf die Dichte des Holzes ankommt. "Hartholz, wie zum Beispiel Eiche, Buche oder Esche weist eine um ca. 50 Prozent höhere Dichte auf als Weichholz und ist daher besser geeignet, den Whirlpool mit Feuer zu heizen", schreibt das Schweizer Unternehmen.

Außerdem solle das verwendete Holz getrocknet sein, weil ansonsten beim Abbrennen Feuchtigkeit aus den Hölzern gezogen werden müsste. Positiv erwähnt wird die günstige Ökobilanz, da zur Herstellung von Holz keine fossilen Energieträger eingesetzt werden müssen und es aus der Luft schädliches CO2 entnimmt und als Kohlenstoff bindet.

Auch ein in Haus oder Wohnung befindlicher Holzofen kann mit einem Wärmetauscher an den Whirlpool angeschlossen werden. So werde die Wärme besonders energieeffizient erzeugt.

Auch eine Feuertonne kann als Wärmequelle genutzt werden. Diese besteht zumeist aus Aluminium oder Edelstahl und kann direkt neben dem Whirlpool aufgestellt werden. Das Feuer erwärmt dann das Wasser in der Tonne, das durch angeschlossene Ab- und Rückläufe und durch Kupferrohre in den Pool läuft. Werde ein Deckel auf die Feuertonne gesetzt, entstehe ein Effekt wie in einem Kamin.

