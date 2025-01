Kalicki/Fiebig gewinnen in St. Moritz - Drei BSD-Bobs vorn

Am Ort ihres bislang größten Erfolgs hat Kim Kalicki wieder zugeschlagen. Beim Zweierbob-Weltcup in St. Moritz gewann die Wiesbadenerin mit Anschieberin Leonie Fiebig in 2:16,85 Minuten. 2022 war sie auf der Naturbahn im Engadin Europameisterin geworden, ein Jahr später Weltmeisterin.

Diesmal hatte sie nur fünf Hundertstelsekunden Vorsprung vor Weltcup-Spitzenreiterin Laura Nolte/Deborah Levi, die im zweiten Lauf in 1:07,72 Minuten einen Streckenrekord aufstellten. Das rein deutsche Podest vervollständigten Lisa Buckwitz/Neele Schuten mit 0,42 Sekunden Rückstand auf die Siegerinnen. Ihnen gelang im zweiten Durchgang mit 5,42 Sekunden ein Startrekord.

«Ein paar Ecken und Kanten gibt es immer, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir haben alle durchweg eine tolle Leistung gezeigt», sagte Kalicki, die ihren insgesamt neunten Weltcup-Sieg einfuhr.