Blindgänger in Gießen entschärft

Die Weltkriegsbombe im Gießener Stadt Wieseck ist entschärft worden. Das teilte die Stadt am Abend mit. Damit gab es auch Entwarnung für die 1.550 Anwohner, die im Umkreis von 250 Metern ihre Häuser für die Zeit der Entschärfung verlassen mussten. Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Mittag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Die Evakuierung begann laut Sprecherin planmäßig um 17 Uhr. Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits vor Ort.

Auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges werden immer noch Blindgänger aus den Kriegsjahren gefunden. Unklar ist, wie viele noch bundesweit unter der Erde liegen.