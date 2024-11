Schon wieder Weltkriegsbombe gefunden – diesmal in Köln

Am Vormittag wurde in Köln-Deutz eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Noch am Dienstag soll der Blindgänger entschärft werden, berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger.

Wo wurde die Weltkriegsbombe in Köln gefunden?

Bei der Bombe soll es sich um eine Fünf-Zentner-Bombe handeln. Diese befinde sich auf einem ehemaligen Industriegelände im Bereich Alfred-Schütte-Allee/Am Schnellert.

Damit der Blindgänger fachgerecht entschärft werden kann, müssen 260 Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnräume verlassen. Zudem sind auch Mitarbeitende dort ansässiger Firmen von der Evakuierung betroffen.

Genaue Uhrzeit der Bombenentschärfung in Köln noch unbekannt

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind derzeit vor Ort, berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger. Wann der Blindgänger genau entschärft wird, stehe noch nicht fest.

Erst am Montagabend legte der Fund eines Blindgängers Teile der Ulmer Innenstadt lahm.