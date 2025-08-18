Künstlerisches Team der documenta 16 benannt

Das Kernteam um die Künstlerische Leiterin der documenta 16, Naomi Beckwith, steht. Ein vierköpfiges internationales Ensemble soll gemeinsam mit Beckwith die Ausstellung, die Publikationen und das Programm der documenta 16 entwickeln, wie die documenta und Museum Fridericianum gGmbH mitteilte. Dazu gehören demnach die Kuratorin und Wissenschaftlerin Carla Acevedo-Yates, die Pädagogin, Autorin und Professorin Romi Crawford, die Schriftstellerin und Herausgeberin Mayra A. Rodríguez Castro sowie Kuratorin und Autorin Xiaoyu Weng.

Internationales vierköpfiges Team

Acevedo-Yates erforscht den Angaben zufolge zeitgenössische Kunst aus dem gesamten amerikanischen Raum. Sie war als Kuratorin am Michigan State University Broad Art Museum in East Lansing und am Museum of Contemporary Art Chicago tätig. Crawford ist demnach Professorin für Visual and Critical Studies an der School of the Art Institute of Chicago. Sie untersuche häufig historische Beispiele kollektiven Kunstschaffens und habe die Plattformen Black Arts Movement School Modality und New Art School Modality gegründet, hieß es.

Rodríguez Castro widme sich in zahlreichen Publikationen «verborgenen Einschreibungen, sei es in Archiven, Versen, Liedern oder in Landschaften», teilte die documenta mit. Weng sei als Kuratorin unter anderem am Solomon R. Guggenheim Museum in New York, der Art Gallery of Ontario in Toronto, der Ural Industrial Biennial of Contemporary Art in Yekaterinburg und der Kadist Art Foundation in San Francisco und Paris tätig gewesen.

Beckwith: In Dialog mit drängenden Fragen treten

Sie sei dankbar, gemeinsam mit diesem Team die documenta 16 zu gestalten, sagte Beckwith laut Mitteilung. «Wir freuen uns darauf, gemeinsam die vielfältigen Felder aktueller künstlerischer Praktiken zu erkunden und in einen Dialog mit den drängenden Fragen zu treten, die die gesellschaftlichen und kulturellen Landschaften unseres Planeten und ihre Zukünfte prägen.» Die documenta 16 findet vom 12. Juni bis 19. September 2027 in Kassel statt.

Die 49-jährige US-Amerikanerin folgt auf das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa, das die umstrittene documenta fifteen im Jahr 2022 kuratiert hatte. Die Schau war von massiven internationalen Antisemitismus-Diskussionen überschattet worden. Bereits vor Beginn waren Stimmen laut geworden, die Ruangrupa und einigen eingeladenen Künstlern eine Nähe zur anti-israelischen Boykottbewegung BDS vorwarfen. Kurz nach der Eröffnung wurde eine Arbeit mit antisemitischer Bildsprache entdeckt und abgehängt. Später lösten weitere Werke scharfe Kritik und Forderungen nach einem Abbruch aus.