Gefährliche Schmeicheleien: Obacht vor dem erhobenen Daumen

Zum Welttag des Kompliments am 1. März sollten anerkennende Worte fallen. Aber auch das will gelernt sein – und kann böse enden.

An dieser Stelle ein Vorschlag: Machen Sie heute jemandem doch mal ein Kompliment, einfach so und ohne Anlass. Das kann mit Worten oder Gesten geschehen. Sie sorgen damit in jedem Fall für ein Bonbon des Alltags, einen Farbenklecks im tristen Alltag. Zugegeben: So ganz ohne Anlass wäre es heute, am internationalen Tag des Kompliments, nicht. Aber bevor Sie sich aufmachen und die Welt lobhudeln, bis der Arzt kommt: Obacht, in welchem Teil des Erdballs Sie sich gerade aufhalten. Nicht überall haben Gesten und Wörter dieselbe Bedeutung.

Geht los beim Klassiker des Missverständnisses: Ein von Daumen und Zeigefinger gebildeter Kreis gilt hierzulande als Zeichen für "perfekt gemacht" oder "köstlich". Einem asiatischen Koch sollte man damit aber nicht anzeigen, dass es geschmeckt hat. In dessen Kulturkreis ist diese Geste ein Symbol für eine Körperöffnung, die in aller Regel recht wenig Sonnenlicht abbekommt. Selbst ein nach oben erhobener Daumen heißt nicht überall "okay", sondern kann – etwa im Nahen Osten – auch eine üble Beschimpfung sein.

Das Bairische hat eine andere Form der Anerkennung

Es wird nicht unkomplizierter, wenn man zum gesprochenen Wort kommt. Gilt vor allem im Sportbetrieb das Wort "Maschine" durchweg als Anerkennung, könnte Oma Gundula dann doch etwas verstört reagieren, wenn sie vom Enkel als ebensolche tituliert wird. Und dann gibt es ja auch noch die regionalen Unterschiede: Während in Norddeutschland wohl niemand gerne als Hund bezeichnet werden dürfte, gehört das Wort zu den größten Komplimenten, die das Bairische zu bieten hat: "A Hund isser scho" ist mit maximaler Anerkennung gleichzusetzen.

Es ist aber auch nicht einfach.