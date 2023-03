Weltverbrauchertag 2023: Datum und Bedeutung – Was steckt dahinter?

Am Weltverbrauchertag 2023 finden in Deutschland verschiedene Info-Veranstaltungen statt. An welchem Datum wird der Aktionstag gefeiert und welche Bedeutung hat er?

Jedes Jahr im März findet der Weltverbrauchertag statt. Seit mehr als 30 Jahren wird der Aktionstag nun gefeiert. Welche Bedeutung hat der Weltverbrauchertag und warum wird er jedes Jahr organisiert?

Weltverbrauchertag 2023: An welchem Datum findet er statt?

Der Weltverbrauchertag fällt in diesem Jahr auf folgendes Datum:

Mittwoch, 15. März 2023

Der Termin für den Weltverbrauchertag fällt jedes Jahr auf den 15. März. In den kommenden Jahren sind das folgende Wochentage:

Freitag, 15. März 2024

Samstag, 15. März 2025

Sonntag, 15. März 2026

Als Feiertag gilt der Weltverbrauchertag nicht.

Bedeutung: Was steckt hinter dem Weltverbrauchertag 2023?

Seit 1983 wird der Weltverbrauchertag international von Verbraucherorganisationen begangen. Als Verbraucher hat man Rechte - unter anderem das Recht auf Sicherheit, Information, Wahlfreiheit und Entschädigung, wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz schreibt.

Vielen ist das nicht bewusst, weshalb am Weltverbrauchertag international genau darauf aufmerksam gemacht werden soll. An dem Aktionstag steht Verbraucherschutz im Mittelpunkt, außerdem soll auf soziale Ungerechtigkeiten und Marktmissbrauch aufmerksam gemacht werden.

Verbraucherschutz gibt es in Deutschland bereits seit dem Hochmittelalter, nachzulesen in Verordnungen oder Erlassen, in denen etwa Qualitätsstandards festgelegt wurden. Die Verbraucherrechte haben sich stetig weiterentwickelt und so wurden am 15. März 1962 in den USA von Präsident John F. Kennedy weitere grundlegende Rechte für alle Verbraucher eingefordert - darunter unter anderem das "right to safety" (Recht auf Sicherheit), das Verbraucher vor Werbung für gesundheitsschädliche Produkte schützen sollte. Kennedy erwähnt in seinem Schreiben auch das Recht der Wahlfreiheit ("right to choose"), wodurch gewährleistet sein soll, dass Verbraucher eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Seine Forderungen an den Kongress leitet er mit folgenden Aussagen ein:

"Zu den Verbrauchern gehören per Definition wir alle. (...) Zwei Drittel aller Ausgaben in der Wirtschaft werden von Verbrauchern getätigt. Aber sie sind die einzige wichtige Gruppe in der Wirtschaft, die nicht effektiv organisiert ist und deren Ansichten oft nicht gehört werden", heißt es in der Nachricht am 15. März 1962 veröffentlicht von der University of California, Santa Barbara. Der Termin des Weltverbrauchertages findet deshalb jährlich an diesem Datum statt.

Was ist das Motto am Weltverbrauchertag 2023?

Das Thema zum Weltverbrauchertag wird jedes Jahr neu festgelegt und soll auf drängende Themen aufmerksam machen. In diesem Jahr steht der "World Consumer Rights Day" 2023 unter folgendem Motto: "Clean Energy Transition". In Deutschland können die Themen aber je nach Verbraucherzentrale unterschiedlich sein. Die Verbraucherzentrale Bayern bietet einige Vorträge rund um die Preiskrise an. Auch bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg drehen sich die Online-Vorträge um das Thema "steigende Preise" und "Sparen".

Weltverbrauchertag 2023: Das waren die bisherigen Mottos

Der Weltverbrauchertag wird international abgehalten, die Themen können aber global variieren. Dieses Jahr hält Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder am 17. März eine Rede anlässlich des Weltverbrauchertages, die Auftaktveranstaltung findet in Berlin bereits am 14. März statt. Das Motto des "World Consumer Right Days" für die vergangenen Jahre sehen Sie hier im Überblick: