Weltweihnachtscircus in Stuttgart 2023: Tickets, Programm und Termine

Der größte Weihnachtscircus der Welt findet auch 2023 wieder in Stuttgart statt. Hier finden Sie die Termin sowie Infos zu den Tickets und zum Programm.

Jahr für Jahr lockt der Weltweihnachtscircus, den der Veranstalter auch bescheiden als "Familienfest des Jahres" bezeichnet, über 100.000 Besucher aus Stuttgart und Umgebung auf den Cannstatter Wasen - und das bereits seit fast drei Jahrzehnten. Auch 2023 ist es wieder soweit: Von Anfang Dezember bis Anfang Januar präsentieren Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt Circus-Darbietungen in der Schwabenmetropole.

Wann genau der Weltweihnachtscircus 2023 stattfindet, wie Sie sich Tickets sichern können und welches Programm die Besucher erwartet, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

Tickets für den Weltweihnachtscircus 2023 in Stuttgart: Wo gibt es Karten?

Die Tickets für die einzelnen Shows können Sie online über die Website des Veranstalters buchen. Dort finden Sie zudem eine vollständige Übersicht über alle Termine mit den entsprechenden Uhrzeiten.

Das Programm beim Weltweihnachtscircus 2023 in Stuttgart

Wie bereits erwähnt handelt es sich beim Weltweihnachtscircus 2023 in Stuttgart um den größten Weihnachtscircus der Welt und gleichzeitig um das größte Circus-Event Deutschlands. In diesem Jahr gastiert der Weltweihnachtscircus zum 29. Mal auf dem Cannstatter Wasen und hat erneut internationale Künstler und viele verschiedene Darbietungen im Gepäck. 2023 sind außerdem mehr Artisten und Artistinnen mit dabei als in den Jahren zuvor.

Eine einzelne Vorstellung dauert übrigens mehrere Stunden. Für die Verpflegung der Besucher wird vor Ort gesorgt: Vor- und nach der Vorstellung und während der Pause werden Speisen und Getränke angeboten, außerdem kann das sogenannte Circusmenu ab zwei Personen im Voraus gebucht werden. Wenn Sie planen, sich in der Pause zu stärken, können Sie bereits beim Einlass im Circus Café Ihre Bestellung aufgeben. Auf der Webseite des Veranstalters finden Sie alle wichtigen Infos.

Weltweihnachtscircus 2023 in Stuttgart: Die Termine im Überblick

Der Weltweihnachtscircus 2023 in Stuttgart startet am 7. Dezember um 19 Uhr und endet am 7. Januar 2024. Veranstaltungsort ist wie immer der Cannstatter Wasen. An diesen Terminen finden die Vorstellungen statt: