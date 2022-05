Infos zu "Wendehammer": Sendetermine, Folgen, Darsteller und Wiederholung

Die neue ZDF-Serie "Wendehammer" läuft seit dem 12. Mai im TV. Alle Infos rund um Sendetermine, Folgen, Darsteller, Handlung und Wiederholung im Stream haben wir hier für Sie.

Seit dem 12. Mai läuft die neue Mini-Serie "Wendehammer" im ZDF. Im Zentrum der Handlung stehen vier Freundinnen, die sich seit Kindestagen kennen und die ein dunkles Geheimnis verbindet. Gedreht wurde die Serie von September bis Anfang November 2021 in Berlin. In einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland sagte die Hauptdarstellerin Alice Dwyer über die ZDF-Serie: "Es geht um Freundschaft und darum, ob man sie sich aussucht. Und inwieweit man in seinem Leben oder seiner Normalität gefangen ist."

Sie möchten mehr über die neue Serie "Wendehammer" erfahren? Wie sieht es mit den Sendeterminen aus und welche Schauspieler sind an der ZDF-Produktion beteiligt? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier in diesem Artikel für Sie.

Sendetermine von "Wendehammer": Wann laufen die Folgen im ZDF?

Die Mini-Serie "Wendehammer" umfasst insgesamt sechs Episoden, die in Doppelfolgen seit dem 12. Mai 2022 immer donnerstags im ZDF ausgestrahlt werden. Eine Folge dauert etwa 40 bis 45 Minuten. Das sind die Titel der Episoden und die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Stille Wasser - Donnerstag, 12. Mai 2022, 20.15 Uhr, ZDF

Folge 2: Das fünfte Rad - Donnerstag, 12. Mai 2022, 21.00 Uhr, ZDF

Folge 3: Kein Rauch ohne Feuer - Donnerstag, 19. Mai 2022, 20.15 Uhr, ZDF

Folge 4: Einmal ist Keinmal - Donnerstag, 19. Mai 2022, 21.00 Uhr, ZDF

Folge 5: Pech und Schwefel - Donnerstag, 26. Mai 2022, 20.15 Uhr, ZDF

Folge 6: Wer Wind sät - Donnerstag, 26. Mai 2022, 21.00 Uhr, ZDF

Folge verpasst? "Wendehammer" in der Wiederholung

Sollten Sie donnerstags keine Zeit haben, dann können Sie die Episoden der Serie auch bequem im Stream abrufen. Alle Folgen von Wendehammer stehen im Stream in der ZDF-Mediathek auf Abruf bereit. Seit dem 5. Mai - bereits vor der TV-Erstausstrahlung - können die Folgen online kostenlos gestreamt werden. Die sechs Folgen von "Wendehammer" werden mindestens noch ein Jahr lang in der Mediathek verfügbar sein.

Handlung von "Wendehammer": Worum geht es in der Serie?

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die vier Freundinnen Franziska, Meike, Samira und Nadine, die sich bereits aus ihrer Schulzeit kennen und nun Nachbarinnen im namensgebenden Wendehammer sind. Julia ist erst kürzlich in die Nachbarschaft gezogen und will nun Teil der eingespielten Clique werden. Was sie nicht weiß ist, dass das Quartett nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch ein dunkles Geheimnis verbindet: Die Freundinnen haben im wahrsten Sinne des Wortes eine Leiche im Keller - oder besser gesagt auf dem Grund des örtlichen Sees.

Eine Baustelle in der Nähe des Gewässers macht ihnen nun Probleme, da sie dem Gewässer langsam aber sicher das Wasser abgräbt, wodurch der Pegel bedenklich sinkt. Das Vierergespann versucht deshalb fieberhaft den Bau zu stoppen, doch dazu brauchen sie einen guten Plan.

Die Darsteller von "Wendehammer": Schauspieler in der Besetzung

Das sind die Hauptdarsteller von "Wendehammer" im Überblick:

Meike Nowak gespielt von Meike Droste

gespielt von Julia Arnim gespielt von Alice Dwyer

gespielt von Franziska Schöller gespielt von Susan Hoecke

gespielt von Nadine Jacobi gespielt von Friederike Linke

gespielt von Samira Torabi gespielt von Elmira Rafizadeh

gespielt von Kai Schöller gespielt von Max von Pufendorf

gespielt von Ronny Nowak gespielt von Aram Tafreshian

gespielt von Aram Tafreshian Felix Kramer gespielt von Hyun Wanner

Hannes gespielt von Timo Jacobs

