Polizei

vor 32 Min.

Zwei Tote in Haus in Niedersachsen gefunden

Die Polizei in Niedersachsen ermittelt, nachdem in Wennigsen am Deister zwei Menschen leblos in einem Haus gefunden wurden.

In einem Haus in Wennigsen am Deister in Niedersachsen wurden zwei Menschen tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts.

Von Sarah Höger