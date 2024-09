Hunderte demonstrieren gegen AfD in Frankfurt

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind in Frankfurt Hunderte Menschen gegen die Politik der AfD auf die Straße gegangen. Unter dem Motto «Alle zusammen gegen den Faschismus» versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 700 Teilnehmende an der Paulskirche. «Das läuft alles entspannt», sagte eine Sprecherin.

Nach einer ersten Kundgebung, bei der sich die Sprecherinnen und Sprecher gegen Rassismus und für Demokratie und Menschenrechte aussprachen, zogen die Demonstrierenden am Main entlang Richtung Sachsenhausen. Mit dabei waren ganz unterschiedliche Menschen - von jüngeren Teilnehmenden bis zu Seniorinnen von «Omas gegen Rechts».

Weitere Proteste am Wochenende in Hofheim angekündigt

Auf Transparenten waren Schriftzüge zu lesen wie «AfD-Verbot jetzt!», «Wer AfD wählt, wählt Nazis» oder «Es gibt keine Alternative zur Demokratie». Zum Landesparteitag der AfD am Wochenende in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) wurden weitere Proteste angekündigt.

Die AfD war bei der Landtagswahl in Thüringen mit 32,8 Prozent der Stimmen mit Abstand stärkste Partei geworden. In Sachsen belegte sie direkt hinter der CDU den zweiten Platz. In beiden Ländern wird die Partei vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.