Schlammschlacht in der noblen Block-Familie: Ein Sorgerechtsdrama wird zur Staatsaffäre

So eine Familienfeier kann schon mal entgleisen. Drei Monate ist der kleine Theodor, als er getauft wird. Mama trägt ihn auf dem Arm. Benannt ist er nach dem zweiten Vornamen seines Opas, dem heute 84-jährigen Eugen Theodor Block, einem Hamburger Unternehmer der alten Schule. Alles selbst aufgebaut, selbst gemacht, selbst kontrolliert. „Gastronom“, das ist zu klein für den großen Eugen Block. Er erfand die Steak-Brutzler „Block House“ und „Jim Block“, pumpte sein Hotel Elysée zwischen Alster und Dammtorbahnhof zum „Grand Elysée“ auf und brachte Knoblauchbrot, Sour Cream und Fleisch aus eigener Produktion in die Supermärkte. Seine Hamburg Airlines allerdings ging den Irrweg vieler Chartergesellschaften in den 90ern. Nicht alle Unternehmungen bringt Block zum Fliegen.

Die Taufe des kleinen Theo jedenfalls läuft aus dem Ruder. Die Familienharmonie mit den jetzt vier Kindern der Patriarchen-Tochter Christina und ihres Gatten Stephan Hensel bröckelt. Man streitet. Es wird laut. Das sieht schnell ganz anders aus als auf den Bildern in den Gesellschaftskolumnen, wo die Blocks und Hensel den Nachwuchs bereitwillig zeigen. Block-Gruppen-Fürst Eugen entfernt eines unschönen Tages den Schwiegersohn aus dem Unternehmen. Worte fliegen hin und her. Es fallen offenbar sehr beleidigende Sätze. Ein aufgebrachter Hensel soll seine Frau um einen Tisch gejagt haben.

Die Taufe des kleinen Theo läuft aus dem Ruder

Das Ende vom Lied: Sie zieht kurzerhand mit drei Töchtern und einem Sohn aus. „Ich hatte Angst um meine Sicherheit und die meiner Kinder.“ Er sagt: So sei es nicht gewesen. Auch er verlässt das Haus. Für immer. Im Groll. Mehr als zehn Jahre ist das alles nun her.

Woher man diese Szenen einer gescheiterten Ehe kennt? Sie werden in diesen Tagen ausgebreitet in Saal 237 des Hamburger Strafjustizgebäudes. Das Familiengericht ist ein paar Häuser weiter. Dort hat die Öffentlichkeit keinen Zugang zum Innenleben einer noblen hanseatischen Familie, die Verantwortung trägt für Hunderte Mitarbeiter.

Ob alle Aussagen in dem Strafprozess um Kindesentführung gegen Christina Block, ihren neuen Lebenspartner Gerhard Delling, jenen bekannten früheren TV-Moderator, und fünf weitere Angeklagte so stimmen, kann man nicht überprüfen. Widersprüche und möglicherweise Lügen vor Gericht muss man aushalten – bis die ersten vereidigten Zeugen kommen. Das kann noch etwas dauern. Die Richterin ermahnt die sieben Angeklagten mit ihren Anwälten und den Nebenkläger zumindest immer wieder: „Bitte beantworten Sie nur die Fragen.“ Sie hat alle Hände voll zu tun, es ist ein Spektakel. Zu dem gehört, dass die Star-Anwälte Reklame für sich machen.

Stephan Hensel ist der Ex-Ehemann und Vater der Kinder von Christina Block. Beim Prozess tritt er als Nebenkläger auf und erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau.

Was hier unter Augen und Ohren von je 50 Zuschauern und Medienvertretern „vorgehalten“ wird, wie die juristische Befragung von Angeklagter und Nebenkläger heißt, das lässt einem den Atem stocken. Die Anwälte von Christina Block und Stephan Hensel haben tief gegraben im Innenleben eines Clans und haben mehr im Sinn als die Frage, die eigentlich im Raum steht: Wer hat die mutmaßliche Entführung der beiden jüngsten Block/Hensel-Kinder Klara und Theodor in der Silvesternacht auf den 1. Januar 2024 in Auftrag gegeben? Dabei wurde der Vater in Dänemark niedergeschlagen. Ein Kidnapper-Kommando entriss ihm Tochter und Sohn.

Es war nur die vermeintliche Spitze einer ehelichen Eskalation, die irgendwo rund um die Taufe von Theo angestupst wurde und nie endete – bis heute.

Der Block-Prozess entwickelt sich schnell zum Spektakel

Das Mediengewitter, die Liveticker aus dem Gerichtssaal, eine „Mixed Zone“ wie in der Bundesliga und der Champions League, in der sich Protagonisten und Journalisten zum Austausch treffen – all das ist nur eine Seite des derzeit meistbeachteten Verfahrens in Deutschland. Abseits des „Spielfeldes“ ziehen Beobachter aus Justiz- und Gesellschaftskreisen krasse Vergleiche. Zum Mordprozess gegen den Footballstar O. J. Simpson mit seinem Hollywood-artigen Gerichtsdrama; zu Rapper „P. Diddy“ Sean Combs; zum tatsächlichen Film-Mogul Harvey Weinstein. Bei dem US-Produzenten war es wie bei Blocks und Hensel: Er sagt, sie sagt. Inzwischen ist diese Fallhöhe – oder besser: Abgrundtiefe – auch bei Block/Hensel erreicht. Er sagt: Sie solle endlich gestehen, die Entführung der Kinder durch eine israelische Teilzeit-Kämpfertruppe in Auftrag gegeben zu haben. Sie sagt: Er ist der einzige und große Profiteur dessen, was in der Silvesternacht geschehen ist.

Was sich bei Theos Taufe hochschaukelte, wurde ein veritabler Sorgerechtsstreit um die vier Kinder. Er beschäftigte in einem Auf und Ab und Hin und Her Anwälte, Gerichte, Gutachter und Behörden in zwei Ländern. Nach sieben Jahren Alleinerziehung in Hamburg mit Papa-Wochenenden in Dänemark soll die älteste Tochter gesagt haben: „Ich kann nicht mehr. Ich bleibe bei Papa.“ Kurz darauf behielt Vater Hensel auch die beiden Jüngsten im Laufe des Sommers 2021 bei sich. Ob er das durfte oder auch das eine Kindesentziehung war, könnte demnächst vor dem Kadi verhandelt werden. Die Anklage ist raus, ein Gericht muss sie noch zulassen.

Was nach dem Verbleib der drei Kinder in Dänemark passierte, schildert Vater Hensel als beängstigende Phase des Ausspähens, Mutter Block als verzweifelte Aufklärungsoffensive über das Wohlergehen ihrer Kinder. Es gab unangemeldete Besuche aus Hamburg, mal mit Oma und Opa, mal mit Furcht einflößenden Sicherheitsleuten. Hensel rief die Polizei. Er installierte Kameras, instruierte die Nachbarn, nahm Telefongespräche auf. Christina Block heuerte mehrere Sicherheitsberater an, spielte mit Experten eine „Rückholaktion“ durch, mal per Boot oder Hubschrauber, mal mit Auto-Konvoi. Nie sollte Gewalt im Spiel sein. Einmal nahm die dänische Polizei eine dunkel gekleidete Mannschaft in der Nähe des Hensel-Hauses fest. Sie sollen Messer dabeigehabt haben. Je mehr Block versuchte, desto mehr schottete Hensel die Familie ab. Er sagt: Sie alle hatten Angst. Sie sagt: Er manipuliert die Kinder.

Selbst die Namen hochrangiger Politiker fallen auf einmal

Die Familie Block hat beste Kontakte. Das liegt in der Natur eines Gastro- und Fünfsterne-Hotelbetriebs mit Festsälen an feinster Hamburger Adresse. Rothenbaumchaussee, das klingt weit- und weltläufig. Die Konsulate sind nah, der diskrete Charme der hanseatischen Villen-Bourgeoisie. FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki soll sich die Sorgerechtssorgen der Familie angehört haben, SPD-Mann Sigmar Gabriel ebenso. Der Name des ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning (79), fiel früh im Prozess. Der eines prominenten Ex-LKA-Beamten ebenso. Christina Block nannte sie.

Dieser letzte Sicherheitsexperte war vor Jahren bereits im Zusammenhang mit einer Aktion aktenkundig geworden, in der einem leitenden Mitarbeiter der Skandal-Landesbank HSH Kinderpornos untergeschoben werden sollten. Der Mann war zu Unrecht der Pädophilie beschuldigt worden. Eine Operation gleicher Machart richtete sich augenscheinlich gegen den Familienrechtsanwalt von Hensel. Die Kinderpornos und fingierte „Beweise“ lagen auf einer Computer-Festplatte in einem Seesack auf Hensels Garage in Dänemark.

Was hat Christina Block damit zu tun? Die Staatsanwaltschaft ermittelt das in einem separaten Verfahren. Beim Chef der ehrwürdigen Hamburger Hafenbehörde HPA wurde früh durchsucht, Verdacht: Kontaktvermittlung für die Blocks. Dieser Top-Mann der Schiffswirtschaft mit seinen marineblauen Anzügen und goldenen Manschetten wird jedoch nicht beschuldigt. Er gilt als Zeuge. In einer Handy-Kommunikation soll er vom „Projekt Dänemark“ geschrieben haben. Natürlich gibt es beim Nord-Nachbarn auch bedeutende Häfen. An einem kleinen wurde Stephan Hensel kurz nach Mitternacht niedergeschlagen, zwei Kinder verschleppt.

Doch auch weit nach Prozessbeginn schlug die Staatsanwaltschaft Hamburg wie aus dem Nichts erneut zu. Sie durchsuchte Büros und Gebäude – auch gegenüber dem Hamburger Rathaus, dem Regierungssitz –, in mehreren Städten und Bundesländern sowie der Schweiz. Plötzlich steht der Ex-BND-Spionagechef Hanning im Visier der Ermittler. Er soll schon im Jahr 2022 für 100.000 Euro einen Auftrag angenommen haben, die Block-Kinder mit seiner Firma aus Dänemark zurückzuholen. Sein Anwalt widersprach dem.

Die Kinder sollten auf dem Schulweg abgefangen werden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Auftragnehmer sollen Gewalt einkalkuliert haben. Sollte die Paranoia des Vaters Hensel mit all den Kameras und Notfallknöpfen und der Angst vor Drohnen über dem Haus also berechtigt sein?

Es gibt sogar diplomatische Verstrickungen mit Israel

Schon beim Namen von Hanning und seinen Beziehungen zu israelischen Sicherheitskreisen in einem Zungenschlag mit Block/Hensel und einer Entführung unter dem Kommando eines vermeintlichen Ex-Mossad-Agenten fragte man sich: Geht's nicht eine Nummer kleiner? Die Antwort: nicht in der Block-Saga. Zuletzt fiel in dem Zusammenhang von der Anklagebank sogar der Name des früheren dänischen Ministerpräsidenten und Nato-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen. Hanning soll Rasmussen in Sachen „Projekt Dänemark“ kontaktiert haben.

Ehemalige Minister, Regierungschefs, der BND und die Nato: Der Fall Block mutiert zur Staatsaffäre. Nebenbei gibt es diplomatische Verstrickungen, weil Israel die weiteren Tatverdächtigen, die per Haftbefehl aus Hamburg international gesucht werden, ja ausliefern oder selbst anklagen könnte. Zwei von ihnen gaben muntere Interviews in israelischen Medien. Würden Sie Christina Block be- oder entlasten?

Ganz frisch im Team Block ist der ehemalige Regierungssprecher von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Vize Joschka Fischer (Grüne), der Kommunikationsexperte und frühere Bild-Top-Mann Béla Anda. Er ist besonnen und hat konziliante Umgangsformen. Von der Unschuld seiner Mandantin ist er überzeugt. Das sind bislang keine Charaktereigenschaften, mit denen man in Saal 237 punkten möchte. Auf Antrag von Nebenkläger Hensel jedenfalls komplimentierte Richterin Isabel Hildebrandt Block-Berater Anda aus dem Zuschauerraum. Er könnte noch als Zeuge infrage kommen. Das, so spottet ein juristisch hochqualifizierter Beobachter, trifft aber praktisch auf jeden Journalisten im Saal zu, der in den vergangenen Jahren je mit Christina Block sprach.