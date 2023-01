Seit Mitte Januar 2023 gibt es einen neuen ältesten Menschen der Welt. Auf eine Frau folgte eine Frau.

Am 17. Januar 2023 starb mit Schwester André die Frau, welche als ältester lebender Mensch der Welt galt. Die Ordensschwester, unter dem Namen Lucile Randon geboren, wurde 118 Jahre und 340 Tage alt. Zehn Päpste, zwei Weltkriege, drei französische Republiken, Schwester André hat so einiges erlebt. Nach ihrem Tod gibt es nun eine Nachfolgerin, die den Titel des ältesten Menschen der Welt tragen darf.

Wer ist der älteste lebende Mensch der Welt? Blick geht nach Spanien

Nach dem Ableben von Schwester André wurde von der Gerontology Research Group gleich eine Nachfolgerin als ältester Mensch bekannt gegeben: María Branyas Morera. Mit 115 Jahren gilt sie nun als ältester bekannter Mensch der Welt. Im Ranking der Forscherinnen und Forscher der Gerontology Research Group befinden sich nämlich nur Personen, deren Alter wissenschaftlich verifiziert wurde.

María Branyas Morera wurde am 4. März 1907 in San Francisco in eine spanisch-amerikanische Familie geboren. Gute sieben Jahre nach der Geburt Moreras ging ihre Mutter mit ihr nach Spanien. Seitdem lebt die neue Altersrekordlerin in Katalonien. An die Schifffahrt während des ersten Weltkrieges kann sie sich bis heute erinnern. "Wir kamen mit einem Boot hierher. Wegen des Krieges griff Deutschland immer noch den Norden an, und man konnte nicht durch die nordischen Meere fahren, aber wir konnten weiter unten fahren, über die Azoren und Kuba", erinnerte sich Morera 2019 in einem Interview mit Catalan News: "1914 war ich mir schon ein bisschen bewusst, was da passierte."

Wer ist aktuell der älteste lebende Mensch der Welt?

Den Zweiten Weltkrieg erlebte die Frau mit einem US-amerikanischen und spanischen Pass dann in ihren 30er Jahren. "Sie waren in Europa sehr schädlich, aber sie brachten auch einige Fortschritte", blickt sie auf die Weltkriege zurück. Sie hat auch den Spanischen Bürgerkrieg, der von 1936 bis 1939 tobte, noch in klarer Erinnerung: "Ich habe sehr schlechte Erinnerungen daran, einige Leute erhoben sich und begannen, Gräueltaten zu begehen, als niemand darüber sprach."

Im Mai 2020 wurde María Branyas Morera zum ältesten Menschen der Welt, welcher eine Infektion mit Covid-19 überlebte. Wenn sie den Rekord für das höchste Alter eines Menschen aller Zeiten brechen will, muss sie noch einige Geburtstage feiern. Diesen hält die Französin Jeanne Calment. Sie war im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen gestorben.

