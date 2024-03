"The 50": Kandidaten - alle Promis im Überblick

Wie es der Name verspricht sind bei "The 50" insgesamt 50 mehr oder wenige prominente Kandidaten dabei. Wir stellen Ihnen alle Teilnehmer der Reality-Show vor.

Am 11. März startet die neue Show "The 50" auf Amazon Prime Video. In der Reality-Show treffen - wie der Name schon verspricht - 50 prominente Kandidaten aufeinander. Die Teilnehmer sind aus der deutschen Fernsehlandschaft bekannt. Unter der Leitung eines mysteriösen Spielleiters, versteckt unter einer goldenen Maske, kämpfen die Realitystars in einem aufregenden Wettbewerb um einen Jackpot. Die ganze Show findet in einem französischen Schloss statt, in dem die Promis in mehreren Runden aufeinander treffen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin sichert sich stellvertretend für einen ihrer Fans am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro. Doch wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten? Wir verraten es Ihnen hier.

Kandidaten bei "The 50": Welche Promis nehmen an der Reality-Show teil?

Die 50 Teilnehmer der Show verfügen allesamt über Erfahrungen aus bekannten Formaten wie " Der Bachelor", " Promi Big Brother" oder "Das Sommerhaus der Stars". Unter ihnen befinden sich viele vertraute Gesichter, insbesondere für Zuschauer, die mit den zahlreichen Reality-TV-Formaten vertraut sind. Reality-TV-Bekanntheiten wie Matthias Mangiapane und Danni Büchner, die bereits in einer ganzen Reihe an Shows zu sehen waren, sind vertreten.

Darüber hinaus nehmen gleich drei ehemalige Dschungelköniginnen und -könige an der Show teil: Djamila Rowe, Filip Pavlović und Menderes Bagci. Auch der ehemalige Fußballer und Dschungelbewohner Thorsten Legat tritt gegen einen ganz besonderen Kontrahenten an: seinen Sohn Nico. Zu den Favoriten könnte Serkan Yavuz gehören, der im vergangenen Jahr sowohl " Kampf der Realitystars" als auch "Das Sommerhaus der Stars" gewann.

Hier ist die vollständige Liste der 50 teilnehmenden Promis: