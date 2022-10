"Wer weiß denn sowas?": 25-stündiger Marathon live im Ersten

"Wer weiß denn sowas?" meldet sich mit einem 25-stündigen Live-Marathon zurück. Alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream und Moderatoren der Show.

Aus dem Programm der ARD ist die Quiz-Show "Wer weiß denn sowas?" für viele nicht mehr wegzudenken. Jetzt meldet sie sich nach ihrer Sommerpause mit einem XXXL-Special zurück. Das Dreiergespann aus Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton wird versuchen, 25 Stunden lang eine Runde der Quiz-Show nach der anderen zu spielen.

Für die 25-stündige Sondersendung wurden die Regeln dabei nur leicht geändert. Gespielt wird wie gehabt, lediglich das Preisgeld, dass die Zuschauer bekommen, die auf der Seite des Gewinners sitzen, wird dieses Mal verdoppelt. Allerdings bekommt trotzdem keiner der Anwesenden mehr Geld, als es sonst der Fall gewesen wäre. Das zusätzliche Geld wird nämlich an wohltätige Organisationen gespendet.

Das Konzept der Marathon-Sendung verknüpft auf neue Art und Weise das lineare Fernsehprogramm im Ersten mit dem Streaming-Angebot der ARD-Mediathek. Wie genau Sie die Sendung verfolgen können, wann es los geht und wann es wieder zu Ende ist, erfahren Sie hier.

"Wer weiß denn sowas?"-Marathon: Termin der XXXL-Show

Die Quiz-Show "Wer weiß denn sowas?" läuft normalerweise von Montag bis Freitag um 18.00 Uhr in der ARD. Das Format hat sich auf diesem Sendeplatz seit seiner Erstausstrahlung 2015 bewährt. Die Sonderausgabe wird sich daher ebenfalls an diesen Sendezeiten orientieren. Los geht´s wie immer am Montag, dem 24. Oktober, pünktlich um 18.00 Uhr. Auch an der Uhrzeit, zu der die Sendung endet, ändert sich nichts. Doch die Moderatoren machen dieses Mal erst wieder am 25. Oktober Schluss. Das bedeutet, dass die Show ununterbrochen vom 24. Oktober um 18.00 Uhr bis zum 25. Oktober um 18.50 Uhr läuft. Zu sehen ist die Sendung dabei einerseits im TV bei der ARD, andererseits online im Stream in der ARD-Mediathek.

Datum: 24. - 25. Oktober

24. - 25. Oktober Uhrzeit: 18.00 Uhr (Montag) - 18.50 Uhr (Dienstag)

18.00 Uhr (Montag) - 18.50 Uhr (Dienstag) TV : ARD

Stream: ARD -Mediathek

Übertragung des "Wer weiß denn sowas?"-Marathons im TV und Stream

In der ARD kann schlecht den ganzen Tag lang nichts anderes als "Wer weiß denn sowas?" zu sehen sein. Daher haben sich die Produzenten eine Lösung einfallen lassen, bei der immer wieder Quiz-Duelle in der ARD zu sehen sind, die meisten jedoch online in der Mediathek ausgestrahlt werden. Wir haben Ihnen für den besseren Überblick hier eine Liste mit den einzelnen Sendeabschnitten im TV und im Stream zusammengestellt:

Sendungsabschnitt Datum Uhrzeit Übertragungsort Abschnitt 1 24. Oktober 18.00 Uhr ARD & ARD-Mediathek Abschnitt 2 24. Oktober 19.45 Uhr ARD -Mediathek Abschnitt 3 25. Oktober ca. 0.40 Uhr ARD & ARD-Mediathek Abschnitt 4 25. Oktober 1.30 Uhr ARD -Mediathek Abschnitt 5 25. Oktober ARD & ARD-Mediathek Abschnitt 6 25. Oktober 11.15 Uhr ARD -Mediathek Abschnitt 7 25. Oktober 17.15 Uhr (bis 18.50 Uhr) ARD & ARD-Mediathek

Moderatoren des "Wer weiß denn sowas?"-Marathons

Kai Pflaume:

Die Sendung wird wie üblich von Moderator Kai Pflaume begleitet. Er ist nicht nur Unterhalter, sondern auch Quiz-Master bei "Wer weiß denn sowas?". Der Marathon dürfte für ihn nicht gerade einfach werden, da er als Moderator der Sendung stets sowohl die Zuschauer unterhalten und das muntere Raten spannend halten muss, als auch dafür Sorge tragen, dass die Sendezeiten für die einzelnen Quiz-Duelle eingehalten werden. Mit Blick auf die Marathon-Sendung stellt sich Kai Pflaume die Frage: "Was ist nach 25 Stunden live und ohne Schlaf noch von mir übrig?"

"Wer weiß denn sowas?" Moderator Kai Pflaume Foto: ARD/Morris Mac Matzen

Elton:

Als einer der beiden Kandidaten, die in jeder Folge im Quiz mit einem jeweils wechselnden Teamkameraden gegeneinander antreten, hat Elton im Laufe der Zeit schon hunderte von Quiz-Fragen beantwortet. Doch noch nie musste er so viele direkt hintereinander beantworten, wie im 25-stündigen Marathon von "Wer weiß denn sowas?". Dennoch äußert sich der Moderator und Profi-Quizzer zuversichtlich. Er habe doch eigentlich schon als Jugendlicher auf diese Sendung trainiert, wenn er die ganze Nacht mit Freunden durchgemacht hat.

Moderator und Quiz-Profi Elton. Foto: ARD/Morris Mac Matzen

Bernhard Hoëcker:

Der Vollblut-Comedian und Moderator Bernhard Hoëcker ist eigentlich für seine Auftritte in Comedy-Formaten wie "Switch" bekannt. In der Quiz-Sendung "Wer weiß denn sowas?" verhält er sich jedoch auffallend professionell. Statt Dauer-Quatsch mischt er seine ernsten Überlegungen zu den Fragen meist mit nur etwas Witz. Das verhindert, dass die Sendung zur Comedy-Nummer wird. Im Hinblick auf die Marathon-Sendung konnte er sich jedoch nicht ganz zurückhalten. Als Vorbereitung, meinte er, sei er in Kontakt mit führenden Schlafmedizinern, um dem TV-Experiment gewachsen zu sein.