Das große Zocker-Special von "Wer wird Millionär?" am Tag der Deutschen Einheit: Alle Infos zu Regeln und Übertragung

"Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special" steht bei RTL wieder mal ins Haus. Wir versorgen Sie hier mit allen wichtigen Infos: TV-Termin, Regeln, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Zwei Millionen Euro statt nur einer schäbigen einzigen? Die Verdoppelung des üblichen Leistungsversprechens bei WWM hat schon so manchen Zocker ins Verderben rennen lassen. RTL präsentiert am Tag der Deutschen Einheit neue Spieler, neue Fragen und neue Spannung. Nur der Moderator ist bereits hinlänglich bekannt: The one and only Günther Jauch. Wer von den Kandidaten und Kandidatinnen ist tapfer genug, die ersten neun der 15 Fragen ohne Joker anzugehen? Nur er oder sie hat die Chance, als zweifacher Millionär den berühmten Ratestuhl zu verlassen.

"Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special" bei RTL: Wie liegt der TV-Termin?

RTL hat das nächste Zocker-Special für Montag, 3. Oktober 2022, angekündigt - den Tag der Deutschen Einheit. Sendebeginn ist wie immer zur Prime Time, also um 20.15 Uhr.

Die speziellen Regeln beim großen Zocker-Special von "Wer wird Millionär?"

Die Regeln des Zocker-Specials sind für den Menschen auf dem heißen Stuhl noch deutlich heißer als bei der vertrauten "Wer wird Millionär?"-Version. Zwar gibt es wie bei der gewohnten Ausgabe die üblichen 15 Fragen und vier Joker. Die rettenden Helferlein können - oder besser sollten - aber erst ab der zehnten Frage genommen werden. Die Latte der einzigen Sicherheitsstufe liegt unangenehm tief: Lumpige 1000 Euro dürfen diejenigen Kandidaten einsacken, die auf ihrer Ratetreppe zu den zwei Millionen Euro vorzeitig abstürzen. Das aber ist natürlich der wirkliche Clou beim großen Zocker-Special: Es gibt eben nicht nur die eine, sondern gleich zwei Millionen Euro zu gewinnen.

Ab der erlösenden zehnten Frage 10 (Stufe: 32.000 Euro) stehen die bekannten Joker (Telefon, 50:50, Publikum, Zusatzjoker) zur beliebigen Auswahl bereit. Falls zuvor ein "Moment der absoluten Ahnungslosigkeit" (einer der Lieblingssprüche von Günther Jauch) einsetzt, können Kandidaten auch vor der Frage 10 einen der Joker ziehen. Alle anderen Nothelfer entfallen dann bedauernswerter Weise ersatzlos.

Gewiefte WWM-Experten - dazu zählt sich auch der Verfasser dieser Zeilen, der zweimal Kandidat war und einmal selbst auf dem Stuhl der Wahrheit saß - glauben übrigens eine weitere kleine Abweichung von den üblichen Regeln der Quizshow bemerkt zu haben: Der Schwierigkeitsgrad aller Fragen bis zur Stufe 10 scheint generell etwas unter dem normalen Niveau der Quizshow zu liegen. Offenbar hat RTL oder die Produktionsgesellschaft i+u TV die zuständigen Fragenredakteure von Mind The Company angewiesen, den Kandidaten ihren Weg ans rettende Rate-Ufer mit nicht allzu schroffen Klippen zu spicken. Ab Stufe 10 gibt es dann allerdings kein Erbarmen mehr: Nun gilt wieder die gewohnt knifflige Fragestellung - kleinere und größere Fallstricke sind dabei natürlich nicht ausgeschlossen.

"Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special": Wie funktioniert die Übertragung im TV oder Stream? Gibt es eine Wiederholung?

Wenn Sie möchten, können Sie die Show auf die ganz herkömmliche Weise im linearen RTL-Programm miterleben. Falls Ihnen aber der Sinn am Abend des Feiertags nach anderen Dingen stehen sollte: kein Beinbruch. Der sendereigene Streaming-Anbieter RTL+ liefert ihnen zeitversetzes Quiz-Vergnügen ganz nach Ihrem persönlichen Fahrplan. Damit ist auch die Frage nach der Wiederholung beantwortet: RTL+ hat das Zocker-Special von "WWM" noch eine ganze Weile im Angebot.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist komplett gratis - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co.) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die - für das Live-Streaming unabdingbare - "Premium"-Version kostet4,99 Euro monatlich. Wer auf weitere Extras (etwa das simultane Streamen auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, könnte sich für RTL+ "Max" entscheiden. Hier werden 9,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter dürfen Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Konditionen: Stand September 2022).