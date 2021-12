"Wer wird Millionär?" Das WWM-Weihnachtsspecial 2021: Kurz vor Heiligabend auf Jauchs heißem Stuhl

Alle Jahre wieder: RTL bringt auch 2021 ein Weihnachtsspecial zu "Wer wird Millionär? Hier finden Sie alle Infos: Sendetermin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung.

Same procedure as every year - in diesem Fall allerdings nicht zu Silvester, sondern kurz vor Heiligabend. Ein weihnachtlich aufgebrezeltes Studio in Köln-Hürth, festlich gelaunte Kandidaten (hoffentlich!) und ein spendabler Günther Jauch. Beim Weihnachtsspecial zu "Wer wird Millionär?" geht es für die Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Ratestuhl wieder um die legendäre eine Million Euro.

Sendetermin von "Wer wird Millionär?" Das Weihnachtsspecial 2021

RTL hat die Ausstrahlung vom Weihnachtsspecial 2021 der Quizshow "Wer wird Millionär?" für Montag, 20. Dezember 2021, angekündigt. Die Sendung läuft in zwei Teilen ab 20.15 und 22.35 Uhr. Sie wird um 22.15 Uhr für die zwanzigminütige Nachrichtensendung RTL Direkt unterbrochen.

Das Weihnachtsspecial 2021 von "Wer wird Millionär?": Übertragung im TV und Stream

Sie können die Show ganz konventionell im linearen TV-Programm von RTL verfolgen. Zeitgleich wird die Sendung bei RTL+ gestreamt.

Falls Sie sich den Zeitpunkt selbst auswählen möchten, steht Ihnen ebenfalls der Streaming-Dienst RTL+ zur Verfügung. Der sorgt auch für die Wiederholung nach der Erstausstrahlung.

RTL+ lief bis Anfang November als "TVNow". Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das bisher im TVNow-Paket angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die "Premium"-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat.

Wiederholung von "Wer wird Millionär? - Das Weihnachtsspecial 2021"

Wie schon erwähnt: Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es "Wer wird Millionär?" immer auch im RTL-Live-Stream auf RTL+ zu sehen. Sie haben eine Folge verpasst? Kein Problem! Die Quizshow steht Ihnen in voller Länge zum nachträglichen Abruf auf RTL+ bereit.

Gelten für das Weihnachtsspecial 2021 von "WWM" besondere Regeln?

Offenbar nicht, jedenfalls hat RTL bisher nichts derartiges verlauten lassen. Wenn es dabei bleibt, läuft es also wie immer seit 1999: Der Sieger einer kleinen Auswahlrunde muss auf dem Ratestuhl bei Günther Jauch zu jeder Frage eine Antwort aus vier Antwortmöglichkeiten auswählen. Beantwortet der Kandidat Frage richtig, stellt der Moderator die nächste Frage. Ist die Antwort falsch, muss der Bewerber oder die Bewerberin den heißen Stuhl räumen. Die Schwierigkeitsstufe steigt, die Gewinnsumme natürlich auch: Beantwortet der Kandidat alle 15 Fragen richtig, zieht er mit einer satten Million Euro vondannen.

