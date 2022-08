"Wer wird Millionär?": Kandidat nervt Günther Jauch

Gerede von "großen Eiern" und Ansprachen an das Publikum: "Wer wird Millionär?"-Kandidat Lukas Körber brachte Moderator Günther Jauch sichtlich an seine Grenzen.

Der ITler mit Kappe und Schnauzbart ging "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch irgendwann sichtlich auf die Nerven: Lukas Körber aus Mülheim an der Ruhr kam auf den heißen Stuhl in der Quizshow und war selbstsicher und schlagfertig. Daran konnte auch die Tatsache, dass Jauch den 32-Jährigen nach seiner Biographie ausfragte, die eigentlich einer anderen Kandidatin gehörte und so für viel Verwirrung sorgte, nichts ändern. "Na toll. Ist auch eine Premiere", kommentierte Jauch seinen Fauxpas. Körber kam dann richtig in Fahrt.

Nachdem bei einer Frage herausgekommen war, dass 2021 erstmals seit Jahren wieder die Zahl der in Deutschland verschickten SMS gestiegen ist, ergriff der ITler die Gunst der Stunde, als Jauch dem Fernsehpublikum das Gewinnspiel erklärte. "Schreiben Sie eine SMS!", rief er, an die Zuschauer vor den Bildschirmen gewandt. Jauch äußerte die Sorge, der Mann säge an seinem Stuhl. An Körber gerichtet, sagte Jauch: "Meine Güte, was sind Sie denn für einer?"

"Wer wird Millionär?": "Große Eier" sind Günther Jauch dann doch zu viel

Mit steigendem Gewinn stieg auch Körbers Selbstbewusstsein. Als Jauch in seiner patentierten Art anfing, eine richtige Antwort Körbers in Frage zu stellen, unterbrach dieser ihn: "Hören Sie auf jetzt. Das stimmt!" Jauch konterte, jemand solle Körber ein halbes Fass Bier bringen, damit er sich beruhige.

Zu viel wurde es Jauch dann bei der 500.000-Euro-Frage, wessen erste Band den Namen "Landsberg Barbarians" trug. Körber tendierte zu Elvis Presley und führte einen Monolog mit sich selbst, in dem er ausdiskutierte, ob er eine Antwort riskieren sollte, oder nicht. "Eier oder nicht? Hab ich jetzt groß genug Eier, um Elvis Presley zu nehmen? Eier habe ich, aber sind sie groß genug? Also wenn ich jetzt B nehme und das ist richtig, dann habe ich ja sooolche Eier." Jauch, dem das testosteron-geladene Gehabe sichtlich zu viel wurde, verdrehte nur die Augen.

Lukas Körber ist bei 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" im Finale dabei

Körber entschloss sich, keine Antwort abzugeben und traf damit die richtige Entscheidung. Richtig wäre nämlich Johnny Cash gewesen. Es blieb für den selbstbewussten Quizzer bei 125.000 Euro.

Damit ist die Zeit bei "Wer wird Millionär?" für ihn allerdings noch nicht vorbei. Denn momentan findet die 3-Millionen-Euro Woche 2022 bei "Wer wird Millionär?"statt. An drei aufeinanderfolgenden Abenden (Montag bis Mittwoch) qualifizieren sich die Kandidaten, indem sie mehr als 16.000 Euro gewinnen, für das Finale am vierten Tag, am Donnerstag, bei dem es dann drei Millionen Euro zu gewinnen gibt.

Mit seinen 125.000 Euro ist Körber also im Finale gesetzt. Ob Günther Jauch sich darauf freut, den Kandidaten bald wieder begrüßen zu dürfen, sei dahingestellt.