"Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" 2022: Infos zu Termin und Übertragung

Mitte November läuft wieder das "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022. Wissenswertes rund um Termin, Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung gibt es hier.

Neben "Deutschland sucht den Superstar" und "Alarm für Cobra 11" zählt "Wer wird Millionär" zu einem wahren RTL-Klassiker. Bereits seit dem 3. September 1999 läuft die Rate-Sendung. Moderiert wird die Show von Günther Jauch.

Das Prinzip ist recht simpel: Die Kandidatinnen und Kandidaten sitzen in einem Stuhl vor Günther Jauch, der ihnen die Fragen stellt. Angefangen mit leichteren Fragen, arbeiten sich die Teilnehmer nach oben. Mit jeder richtig beantworteten Frage, steigt nicht nur die Schwierigkeit der Fragen, sondern auch die erreichte Geldsumme. Hilfestellungen geben Joker. Gespielt wird bis potenziell die Million erreicht ist und vorher keine Frage falsch beantwortet wurde.

Wie jedes Jahr findet in der Vorweihnachtszeit das "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " statt - so auch 2022. Wo sonst Teilnehmer aus ganz Deutschland sitzen, nehmen nun Prominente Platz und versuchen, die Million zu knacken. Wann ist der Termin für das "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022? Wie läuft die Übertragung ab? Wird es eine Wiederholung geben? Wir haben die Details.

Wann ist der Termin vom "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022?

Das "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022 findet, wie jedes Jahr, in der Vorweihnachtszeit statt und wird für den guten Zweck ausgestrahlt. Angesetzt ist die Quiz-Show für den 17. November 2022. Es wird insgesamt zwei Ausgaben geben. Die erste Ausgabe wird pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr erscheinen.

Was Sie sonst noch wissen müssen: Da das "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" 2022 im Zeichen des guten Zwecks steht, wird es zwischen den beiden Ausgaben eine Unterbrechung geben. Gegen 21.00 Uhr wird am Sendetag der RTL-Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" stattfinden.

Die zweite Ausgabe mit Günther Jauch wird direkt im Anschluss, genauergenommen um 22.30 Uhr am 17. November 2022 ausgestrahlt.

"Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022: Übertragung im TV und Stream

Das "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022 wird im linearen Fernsehen bei RTL zu sehen sein. Allen, die gerne die Sendung auf einem anderen Endgerät schauen möchten, können wir den Stream auf RTL+ nahelegen. Dieser ist allerdings kostenpflichtig. Für 4,99 Euro im Monat können Sie das Angebot aus Serien und Filmen auf RTL+ nutzen. Einen Probemonat gibt es vorab dazu. Alle Infos im Überblick:

Was? " Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022

" – Prominenten-Special " 2022 Wann? 17. November 2022

17. November 2022 Wo? RTL

Wer? Günther Jauch

Wie? TV ( RTL ), Stream ( RTL +)

Wird es eine Wiederholung von "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022 geben?

Über eine Wiederholung von "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022 im TV ist bisher noch nichts bekannt. Auch der Sender hält sich dazu zurück. Nach der Ausstrahlung wird aber eine Wiederholung über RTL+ auf Abruf zur Verfügung stehen. In der Regel sind hier die Ausgaben eine Woche nach Erstausstrahlung kostenlos verfügbar.

Das ist der Moderator von "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special " 2022

Für viele funktioniert "Wer wird Millionär" nur mit einem Moderator: Günther Jauch. Jauch ist ein deutscher Fernseh- und ehemaliger Hörfunkmoderator sowie Entertainer, Journalist und Produzent. Geboren wurde er am 13. Juli 1956 in Münster. Neben dem "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" 2022, ist Günther Jauch aktuell bei der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" mit von der Partie. Hier finden Sie einige Eckdaten zum Moderator:

Name: Günther Jauch

Geburtstag: 13. Juli 1956

13. Juli 1956 Geburtsort: Münster

Beruf: Moderator

Moderator Aktuelle Shows: " Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" 2022, "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"

Wer sind die Kandidaten bei "Wer wird Millionär"?

Die prominenten Gäste sind: Jan Köppen, Bastian Bielendorfer, Andrea Kiewel und Max Mutzke.