Trigema-Affe bald neu gestylt im Fernsehen

Werbeaffe Charly des schwäbischen Bekleidungsherstellers Trigema erhält eine digitale Frischzellenkur und wird neu bekleidet im Fernsehen zu sehen sein. Das computergenerierte Tier werde in neuen Outfits auftreten, sagte Wolfgang Grupp junior (33). Etwa in einem rosafarbenen Anzug oder in einem weißen Kapuzenpullover (Hoodie). Er bezeichnete die Neuauflage der Figur als «AI-Fashion-Influencer». Ab Mitte Oktober werde es einen neuen Spot kurz vor der «Tagesschau» im Ersten geben, zudem sei eine Kampagne in sozialen Medien geplant. «AI» steht im Englischen für «artificial intelligence» und bedeutet Künstliche Intelligenz.

Nach Auskunft von Wolfgang Grupp senior (82) investiert das Unternehmen für drei bis vier Werbeclips vor der „Tagesschau“ - je nach Monat - zwischen 1,4 und 1,8 Millionen Euro.

Früher war es ein echter Affe

Trigema wirbt seit 1992 immer wieder mit einem Affen für Klamotten aus der schwäbischen Kleinstadt Burladingen im Zollernalbkreis. Zunächst war es ein echter Schimpanse, bekleidet mit Hemd, Krawatte und roter Brille. Nach Unternehmensangaben bekam er bei den Dreharbeiten Nüsse. Weil das Kauen wie eine Sprechbewegung aussah, erhielt das Tier über einen Sprecher eine menschliche Stimme. Werbeauftritte vor der ARD-„«Tagesschau» und bei anderen Sendern gab es regelmäßig zusammen mit dem ehemaligen Trigema-Chef Wolfgang Grupp senior.

Da Trigema immer wieder auch von Tierschutzorganisationen für das Werben mit einem echten Affen kritisiert wurde, warb das Modeunternehmen ab 2018 mit einer animierten 3D-Version des Schimpansen. Nach eigenen Angaben wollte man so ein Zeichen für den Tierschutz setzen und sich auch für den Schutz von Schimpansen in freier Wildbahn einsetzen.

Nächste Generation übernimmt die Firma

Im November 2023 war bekanntgeworden, dass Wolfgang Grupp senior zum Jahresende seinen Chefposten an seine Tochter Bonita (34) und seinen Sohn Wolfgang Grupp junior abgeben würde. Seit dem 1. Januar 2024 stehen die Kinder als gleichberechtigte Partner an der Unternehmensspitze. Der Senior zog sich nach eigenen Angaben aus dem operativen Geschäft zurück - arbeitet aber bis heute in der Firma mit.

Durch regelmäßige öffentliche Auftritte auch abseits von Werbespots ist Wolfgang Grupp senior bundesweit bekannt und gilt als einer der bekanntesten Kaufleute des Landes. Auf Bühnen inszenierte er sich immer wieder wortgewaltig als verantwortungsvoller Chef, der die Belange von Mitarbeiterinnen und Kunden – nach eigener Darstellung - stets im Blick hatte. Grupp und seine Kinder bekennen sich immer zum Standort Deutschland, was ein wichtiger Teil der Werbung war und ist.